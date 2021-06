Atropellada a muerte una abuela que empujaba a su nieta de 18 meses en un cochecito

Las fuerzas del orden anunciaron el arresto del conductor, sin licencia de manejo, de una camioneta pickup, tras atropellar a muerte a una abuela que empujaba el cochecito con su nieta de 18 meses en el interior.

Según los testigos, Angelo Graci, de 41 años y residente de Whitestone, Queens, se detuvo a ayudar a la mujer.

Graci está acusado de operar un vehículo motorizado sin licencia, no ceder el paso y no ejercer el debido cuidado. Se investiga si conducía a exceso de velocidad, dijo la policía.

La víctima, Insook Rol, de 58 años, estaba cruzando la vía de servicio de Cross Island Parkway en 150th St. en Whitestone mientras empujaba en el cochecito a su nieta de 18 meses cuando la camioneta GMC blanca de Grac se estrelló contra ella alrededor de las 10:15 a.m. el jueves, dijeron la policía y la familia.

"El bebé está bien. Amelia está bien”, dijo el hijo de Rol, que declinó identificarse, al Daily News.

Graci viajaba hacia el sur por la calle 150 y golpeó a la mujer justo después de que él doblara hacia la vía de servicio, dijeron los policías. El accidente ocurrió en el lado sur de la carretera.

“El hombre que conducía la camioneta se bajó del auto y vio a la mujer tirada en el suelo. Y el bebé estaba tirado en el suelo, pero el bebé se levantó y miró a su alrededor. En ese momento, el conductor recogió a la mujer, pero parecía una muñeca de trapo", dijo una testigo al News.

Graci habría expresado que no vio a la mujer, y que trató de ayudarla pese a que estaba sangrando. La mujer fue trasladada de urgencia al New York-Presbyterian Hospital Queens, donde murió a las 11:07 a.m.

La niña de 18 meses en el cochecito fue llevada al Centro Médico Judío de Long Island con heridas leves.

Graci será enjuiciado en el Tribunal Penal de Queens.