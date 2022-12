¿Atrapado en inundaciones? Lo que debe saber para mantenerse a salvo antes, durante y después de una tormenta

El Servicio Nacional de Meteorología, (NWS, por sus siglas en inglés), parte de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, (NOAA, por sus siglas en inglés), emite alertas de inundación cuando las condiciones del tiempo hacen que sea probable una inundación.

Las advertencias, las vigilancias, y los avisos de evacuación son predicciones con base científica que buscan dar tiempo suficiente para el desalojo de lugares donde hay riesgo.

Aquellos que esperen una confirmación de niveles catastróficos pueden quedar atrapados por la inundación o por el tráfico. Descargue el documento Be Smart. Know Your Alerts and Warnings (Sea inteligente. Conozca sus advertencias y avisos) en www.ready.gov/prepare para un resumen de los avisos disponibles.

Las inundaciones son el desastre natural más común en los EEUU. Por eso, es importante que sepa qué hacer antes, durante y después de quedar atrapado en una inundación, incluida una inundación repentina.

Desplácese para obtener una guía completa sobre lo que debe saber si se encuentra en una situación de inundación.

¿QUÉ ES UNA INUNDACIÓN, UNA VIGILANCIA DE INUNDACIÓN Y UN AVISO DE INUNDACIÓN?

INUNDACIÓN

Las inundaciones, tal como las define el Servicio Meteorológico Nacional, son el desbordamiento temporal de agua sobre un terreno que normalmente está seco.

Una subcategoría de inundación es la de una inundación repentina, que esencialmente es una inundación repentina y violenta que puede tardar de minutos a horas en desarrollarse. Tenga en cuenta que es posible experimentar una inundación repentina en áreas que no recibieron lluvia de inmediato.

Pero, ¿cuál es la diferencia entre una vigilancia de Inundación y un aviso de inundación emitida por el Servicio Meteorológico Nacional? Según NWS:

AVISO DE INUNDACIÓN REPENTINA: ¡TOME MEDIDAS!

Un aviso de inundación repentina se emite cuando una inundación repentina es inminente o está ocurriendo. Si se encuentra en un área propensa a inundaciones, muévase inmediatamente a un terreno elevado. Una inundación repentina es una inundación repentina y violenta que puede tardar de minutos a horas en desarrollarse. Incluso es posible experimentar una inundación repentina en áreas que no reciben lluvia inmediatamente.

AVISO DE INUNDACIÓN: ¡TOME MEDIDAS!

Se emite un aviso de inundación cuando el evento meteorológico peligroso es inminente o ya está ocurriendo. Se emite un aviso de inundación cuando la inundación es inminente o está ocurriendo.

VIGILANCIA DE INUNDACIONES: ESTÉ PREPARADO:

Se emite una vigilancia de inundación cuando las condiciones son favorables para que ocurra un evento meteorológico peligroso específico. Se emite una vigilancia de inundación cuando las condiciones son favorables para una inundación. No significa que ocurrirán inundaciones, pero es posible.

ADVERTENCIA DE INUNDACIÓN: TENGA CUIDADO

Se emite una advertencia de inundación cuando se pronostica que un evento meteorológico específico puede convertirse en una molestia. Se emite una advertencia de inundación cuando no se espera que la inundación sea lo suficientemente grave como para emitir un aviso. Sin embargo, puede causar inconvenientes significativos y, si no se tiene precaución, podría dar lugar a situaciones que pueden poner en peligro la vida y/o la propiedad.

AVISO DE EVACUACIÓN

Si el peligro es significativo, las autoridades locales pueden emitir un aviso de desalojo para alertar a los residentes que una inundación está presente o es inminente y que es importante salir de la zona. Las órdenes de desalojo varían entre estados y comunidades, y pueden ir desde voluntarias hasta obligatorias.

Cuando las autoridades emiten un aviso de desalojo obligatorio, salga de la zona inmediatamente.

PREPARÁNDOSE PARA UNA INUNDACIÓN

Ready.gov, una campaña de servicio público nacional lanzada en 2003 para educar sobre cómo prepararse, responder y mitigar emergencias por desastres naturales y provocados por el hombre, señala que prepararse para una inundación incluye "hacer un plan para su hogar, incluidas sus mascotas, para que usted y su familia sepan qué hacer, a dónde ir y qué necesitarán para protegerse de las inundaciones. Aprenda y practique rutas de evacuación, planes de refugio y respuesta a inundaciones repentinas. Reúna suministros, incluidos alimentos no perecederos, suministros de limpieza y agua para varios días, en caso de que deba irse de inmediato o si se cortan los servicios en su área".

También es importante almacenar documentos vitales en un contenedor impermeable, así como configurar copias digitales protegidas con contraseña, aconseja Ready.gov, y agrega que los objetos de valor deben trasladarse a niveles más altos, los desagües y canaletas deben despejarse y las válvulas de control debe ser instalado. Ready.gov también recomienda una bomba de sumidero con batería para mover el agua de su sótano fuera de su casa.

Además, si vive en un área propensa a inundaciones, se recomienda una póliza de seguro contra inundaciones. Tenga en cuenta que las pólizas de seguro de propietario de vivienda no cubren inundaciones y, por lo general, una póliza tarda hasta 30 días en entrar en vigencia, así que asegúrese de comprar la póliza antes de un desastre, según Ready.gov.

¿QUÉ HACER DURANTE UNA INUNDACIÓN?

Los niveles de agua y las tasas de flujo de agua pueden cambiar rápidamente y sin previo aviso durante una inundación.

Debido a esto, el NWS aconseja a todos que permanezcan atentos e informados al monitorear las condiciones del tiempo locales a través de la radio o la televisión, así como a través de los sistemas de alerta locales para obtener información de emergencia actual e instrucciones sobre inundaciones.

Según el Servicio Meteorológico Nacional, durante una inundación:

Manténgase informado: escuche la radio y la televisión, incluida la radio meteorológica de la NOAA si es posible, consulte Internet y las redes sociales para obtener información y actualizaciones.

escuche la radio y la televisión, incluida la radio meteorológica de la NOAA si es posible, consulte Internet y las redes sociales para obtener información y actualizaciones. Vaya a un terreno más alto: si vive en un área propensa a inundaciones o está acampando en un área baja, vaya a un terreno más alto de inmediato.

si vive en un área propensa a inundaciones o está acampando en un área baja, vaya a un terreno más alto de inmediato. Obedecer las órdenes de evacuación: si se le ordena evacuar, hágalo inmediatamente. Cierra tu casa cuando te vayas. Si tiene tiempo, desconecte los servicios públicos y los electrodomésticos.

si se le ordena evacuar, hágalo inmediatamente. Cierra tu casa cuando te vayas. Si tiene tiempo, desconecte los servicios públicos y los electrodomésticos. Practique la seguridad eléctrica: no entre en un sótano ni en ninguna habitación si el agua cubre los enchufes eléctricos o si los cables están sumergidos. Si ve chispas o escucha ruidos de zumbidos, crujidos, chasquidos o estallidos, ¡salga! ¡Manténgase alejado del agua que pueda tener electricidad!

no entre en un sótano ni en ninguna habitación si el agua cubre los enchufes eléctricos o si los cables están sumergidos. Si ve chispas o escucha ruidos de zumbidos, crujidos, chasquidos o estallidos, ¡salga! ¡Manténgase alejado del agua que pueda tener electricidad! Evite las aguas de inundación: No camine a través de las aguas de inundación. Solo se necesitan 6 pulgadas de agua en movimiento para derribarlo. Si queda atrapado por agua en movimiento, diríjase al punto más alto posible y llame al 9-1-1 si es posible. NO conduzca en carreteras inundadas o alrededor de una barricada.

La Oficina de Manejo de Emergencias de Nueva Jersey también enumera consejos básicos de seguridad sobre inundaciones, que incluyen:

Evite las áreas que ya están inundadas y las áreas sujetas a inundaciones. Busca un terreno más alto.

Nunca intente conducir a través de aguas rápidas.

Nunca ignore las barreras que advierten sobre caminos inundados o peligrosos.

Si las aguas de la inundación se elevan alrededor de su automóvil o el automóvil se detiene, abandone el automóvil y muévase a un terreno más alto si puede hacerlo de manera segura.

Muchas muertes ocurren cuando las personas y los automóviles son arrastrados por las inundaciones.

No estacione ni acampe a lo largo de arroyos y otros cuerpos de agua, especialmente durante condiciones amenazantes.

Tenga mucho cuidado por la noche cuando es más difícil reconocer los peligros de inundaciones.

No camine a través de un arroyo que fluye si el agua está más alta que sus tobillos. Si te encuentras con esto, detente, da la vuelta y ve por otro camino.

Nunca intente caminar o nadar a través de aguas rápidas, en su lugar busque un terreno más alto.

Mantenga a los niños alejados del agua de la inundación.

Las inundaciones también pueden causar riesgos para la salud debido a la contaminación o la electricidad.

Mientras tanto, además de los consejos de seguridad anteriores, la Oficina de Manejo de Emergencias del Estado de Nueva York también aconseja a los residentes que sepan dónde se encuentran los refugios. Además, antes de que haya una inundación, se deben desconectar los aparatos eléctricos que no se puedan mover. Sin embargo, NO los toque si está mojado o parado en el agua, y si se le indica que corte los servicios de agua, gas o electricidad antes de evacuar su residencia, hágalo.

¿QUÉ HAGO SI QUEDO ATRAPADO EN UNA INUNDACIÓN MIENTRAS ESTOY DENTRO DE MI AUTOMÓVIL, EN UN EDIFICIO O MIENTRAS ESTÁ A PIE?

Es importante recalcar que no debe intentar conducir en carreteras inundadas o alrededor de una barricada.

El agua puede ser más profunda de lo que parece y puede ocultar peligros como objetos afilados, superficies de carreteras deslavadas, cables eléctricos, productos químicos, etc., advierte el NWS.

Para poner en perspectiva lo peligroso que es conducir en carreteras inundadas, NWS dice que un vehículo atrapado en agua que se mueve rápidamente puede ser arrastrado en segundos. 12 pulgadas de agua pueden hacer flotar un automóvil o un SUV pequeño. Mientras tanto, 18 pulgadas de agua pueden arrastrar vehículos grandes.

Ready.gov también aconseja a los conductores que se mantengan alejados de los puentes que se encuentran sobre aguas rápidas porque la fuerza del agua puede arrastrar estas estructuras sin previo aviso.

Sin embargo, si está atrapado en un edificio durante las condiciones de inundación, llegue al nivel más alto, según Ready.gov. Solo suba al techo si es necesario. Una vez allí señal de ayuda. Sin embargo, no suba a un ático cerrado para evitar quedar atrapado por el aumento de las aguas de la inundación.

Si va a pie, la Oficina de Manejo de Emergencias de Nueva Jersey enfatiza que no debe cruzar un arroyo que fluye si el agua está más alta que sus tobillos. Si te encuentras con esto, detente, da la vuelta y ve por otro camino. Además, nunca intente caminar o nadar en aguas rápidas, en su lugar busque un terreno más alto.

MANTENERSE SEGURO DESPUÉS DE UNA INUNDACIÓN

Ser consciente de su entorno es tan esencial después de una inundación como antes y durante una. Ready.gov aconseja: