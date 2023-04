Así puedes pedir más tiempo para presentar la declaración de impuestos estatales de NJ, NY y CT

NUEVA YORK – La fecha límite para presentar la planilla de impuestos, tanto federales como estatales, es este martes 18 de abril. Sin embargo, aquellos contribuyentes que no pueden declararlos antes de este día pueden pedir más tiempo llenando un formulario, si quieren la extensión federal, que les dará hasta el 16 de octubre para presentarlos.

Para los impuestos estatales, las personas también tienen la opción de pedir esa prórroga de 6 meses.

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

Aquí te explicamos cómo pedirla tanto para la declaración de impuestos federales como los estatales de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut.

¿Cómo pedir una extensión para presentar mis impuestos federales?

Cualquier contribuyente puede pedir una extensión de seis meses, que es automática y gratuita, a través del Formulario 4868, que contiene 9 preguntas y está disponible en la página web del IRS. Este se puede enviar usando la sección de Free File aquí.

Solo debe llenar el formulario, pero deben saber que una prórroga para presentar no es una prórroga para pagar impuestos. Si debes impuestos, debes pagarlos antes de la fecha límite para evitar posibles multas e intereses sobre el monto adeudado.

“Hay dos tipos de penalidad es la penalidad por no pagar y la penalidad por no presentar”, dijo Alejandra Castro, portavoz del IRA. “La penalidad por no presentar es mucho, mucho más alta que la de no pagar, la de no presentar es 5% al mes hasta un máximo de 25% del monto de la deuda”, agregó.

Así que cuando presenta la extensión debe incluir el pago de lo que cree que es su deuda tributaria. Los 6 meses adicionales son solamente para conseguir los documentos necesarios para presentar la planilla. Esto es cuando los contribuyentes piden la extensión para presentar su declaración federal de impuestos 2022 hasta el 16 de octubre de 2023.

“Lo más importante es que el contribuyente presente a tiempo, que mande un cheque con lo que más pueda, porque el problema es que si no presenta va a tener doble penalidad”, afirmó Castro.

Si no envía la cantidad correcta y debe más impuestos, el IRS le cobrara intereses sobre el impuesto no pagado.

Para más detalles e información sobre cómo pedir esta extensión federal visita esta página con los detalles.

¿Cuáles son las opciones si no declaro impuestos antes de la fecha límite? Entérate aquí.

Qué debo tener en cuenta al momento de pedir más tiempo para declarar los impuestos

Una prórroga de tiempo para presentar su declaración no le concede una extensión de tiempo para pagar sus impuestos.

Debes estimar y pagar todo impuesto adeudado para su fecha de vencimiento regular para así evitar posibles multas.

Tienes que presentar su solicitud de prórroga a más tardar a la fecha de vencimiento regular para presentar su declaración.

Para más información ir aquí.

¿Cómo pedir una extensión para presentar mis impuestos estatales de Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut?

NUEVA YORK

Puede solicitar una extensión directamente en el sitio web del Departamento de Impuestos y Finanzas de Nueva York. El proceso es gratuito y la persona recibirá una confirmación instantánea por correo electrónico de que el Estado recibió la solicitud de extensión. Entra aquí para pedir la extensión y más inforamción.

NUEVA JERSEY

si quieres pedir una extensión en Nueva Jersey, puedes presentar el formulario NJ-630 para solicitar una extensión con Nueva Jersey a más tardar el 18 de abril de 2023. Puede presentar el formulario:

En línea o

Imprimiendo y enviando por correo el Formulario NJ-630.

Debe pagar al menos el 80% de su obligación tributaria.

Para que Nueva Jersey acepte su extensión, debe:

Calcular su impuesto total adeudado para el año fiscal. Puedes encontrar la obligación tributaria total en el formulario NJ-1040, línea 45; Formulario NJ-1040NR, línea 42; o Formulario NJ-1041, línea 29.

Si sus retenciones, pagos estimados u otros pagos no equivalen al menos al 80 % de su impuesto total adeudado, realice un pago con su solicitud de prórroga para asegurarse de haber pagado al menos el 80 %.

Si no ha pagado al menos el 80 % de sus impuestos antes del 18 de abril de 2023, el departamento denegará la prórroga y le cobrará una multa por presentación tardía.

CONNECTICUT

Los contribuyentes de Connecticut tienen muchas opciones disponibles para presentar sus declaraciones, incluido el popular software de terceros. Además, pueden presentar declaraciones de impuestos estatales sobre la renta de forma gratuita utilizando myconneCT, el portal en línea del departamento que reemplaza al Taxpayer Service Center (TSC) y es parte de una iniciativa de modernización de la tecnología de la información de varios años y varias fases.

Para pedir una extensión para presentar los impuestos estatales de Connecticut puedes ir aquí donde encuentras el formulario Form CT-1040.