El presunto asesino de Gilgo Beach enfrenta un nuevo cargo de asesinato, según las fuentes

NUEVA YORK -- Se espera que el arquitecto de la ciudad de Nueva York arrestado en relación con una serie de cuerpos de una década de antigüedad encontrados en Gilgo Beach de Long Island sea procesado por un nuevo cargo de asesinato a finales de esta semana, según dos fuentes familiarizadas con la investigación.

Se espera que Rex Huermann, de Massapequa Park, sea procesado el jueves por el nuevo cargo. Las fuentes no dijeron de inmediato a qué presunta víctima se refería.

El hombre de 60 años fue arrestado por primera vez en julio de 2023 por la muerte de cuatro mujeres cuyos restos fueron encontrados en sacos de arpillera a lo largo de un tramo remoto de Ocean Parkway hace más de una década. Los cuerpos de Maureen Brainard-Barnes, Amber Lynn Costello, Melissa Barthelemy y Megan Waterman, fueron encontrados durante la búsqueda de una escolta desaparecida, Shannan Gilbert, quien luego fue encontrada muerta en un pantano. Su caso no fue concluyente; no se ha relacionado con los demás.

Mientras los agentes la buscaban, encontraron al menos seis conjuntos adicionales de restos además de los cuerpos de las cuatro mujeres. No todas esas personas han sido identificadas positivamente. Se creía que al menos dos eran acompañantes que encajaban en el perfil de víctima.

Huermann se declaró no culpable de los cargos. La noticia del nuevo llega semanas después de que los investigadores regresaron a la casa de Huermann con una orden de registro. No estaba claro qué encontraron, si es que encontraron algo, pero esa búsqueda se produjo poco después de otra búsqueda no especificada relacionada con la investigación de Gilgo, esta vez en una zona boscosa en Manorville.

Algunos de los restos descubiertos en Manorville hace años, cuando comenzó la investigación, estaban relacionados con partes de cuerpos encontrados a lo largo de Ocean Parkway.