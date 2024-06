Asesinan a tiros a hombre de 31 años durante intento de robo en SoHo, dicen fuentes de la policía

NUEVA YORK -- Un hombre de 31 años fue asesinado a tiros en SoHo por un grupo que se abalanzó sobre él en un intento de robo la madrugada del martes, según la policía y una fuente policial con conocimiento directo de la investigación.

El hombre, cuyo nombre no ha sido revelado, pudo haber regresado de una noche de fiesta en Queens cuando fue atacado alrededor de las 5:15 a.m. en Greene Street cerca de Grand Street, dijo la fuente. No está claro si residía allí.

Los sospechosos huyeron en un automóvil negro, según nuestra fuente de NBC New York.

La víctima fue encontrada en la calle y fue trasladada de urgencia a un hospital, pero no sobrevivió.

El helicóptero de Telemundo 47 mostró una escena todavía activa horas después del tiroteo, con una cinta amarilla de precaución acordonando una sección adoquinada de la calle mientras dos agentes de la policía de Nueva York vigilaban.

Se podían ver marcadores de evidencia de casquillos de bala a ambos lados de la calle, colocados cerca de una camioneta blanca, cuya conexión con el tiroteo no estaba clara. Un par de tenis verdes quedaron abandonados en la acera junto a un charco de sangre.

No se han hecho arrestos. Actualmente se está llevando a cabo una investigación por homicidio de la Policía de Nueva York.

Cualquier persona que tenga información sobre el tiroteo debe llamar a Crime Stoppers al 1-800-577-TIPS o en español al 1-888-57-PISTA.