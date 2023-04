Arrestan sospechoso de matar a hombre dentro de tienda en Harlem y habría sido su segundo asesinato en 30 horas

Lo que debes saber Un hombre de Manhattan fue arrestado por el asesinato en estilo ejecución en una tienda de tabacos que ocurrió el domingo. En el incidente mató a un hombre de 36 años.

El sospechoso fue arrestado el martes en la mañana y las autoridades señalaron que es el mismo hombre que presuntamente mató a un joven de 19 años en East Harlem un día del asesinato en la tienda de tabacos. Además, el presunto asesino fue acusado de intento de asesinato por tratar de matar a unos oficiales de la policía de Nueva York en febrero de 2021.

Los casos de violencia tienen cansados a los residentes de Harlem. Como se lamentó una mujer: "¿Por qué tienen que estar matándose unos a otros? No necesitamos esto. Es hora de la paz".

NUEVA YORK -- Un hombre de 21 años fue arrestado el martes en relación con el espantoso asesinato estilo ejecución de un hombre de 36 años en una tienda de tabacos en Harlem, dijo la Policía. Ese no habría sido el único asesinato que habría cometido durante el fin de semana, agregó la uniformada.

La Policía de Nueva York dijo el martes que Messiah Nantwi, de Manhattan, había sido arrestado por cargos de asesinato y posesión criminal de un arma de fuego tras el tiroteo que ocurrió el domingo en la noche frente a casi media docena de testigos aterrorizados en una tienda de cigarros en Lenox Avenue. Todo fue captado por las cámaras de vigilancia del negocio. Cuando la víctima cayó al piso por el impacto de las balas, el sospechoso descargó una segunda ronda contra la cabeza de la víctima, dijo la policía. Luego, huyó del lugar.

También el martes, las autoridades afirmaron que el mismo sospechoso fue acusado de asesinato por otro tiroteo quesucedió el sábado por la tarde en East Harlem. En este caso, un joven de 19 años recibió un disparo en la cabeza cerca de Madison Avenue y East 132nd Street. Ocurrió a pleno día, ni siquiera las 4:00 p. m., y la víctima fue declarada muerta en un hospital. Su nombre no fue revelado.

Tampoco se ha revelado el nombre de la víctima en el tiroteo en la tienda de tabacos. No está claro qué condujo al asesinato del joven de 19 años el sábado, pero el horror del domingo se desarrolló después de una aparente discusión entre Nantwi y la víctima, según un video de la policía y de seguridad. Nantwi supuestamente le disparó en la cabeza, luego lo vio moverse y volvió a disparar.

No quedó claro de inmediato si Nantwi tenía un abogado. Se esperan más detalles sobre ambos casos más tarde el martes.

Sin embargo, esta no es la primera vez que arrestan al sospechoso. Según la Policía de Nueva York, Nantwi es el mismo hombre que supuestamente abrió fuego contra uniformados durante una parada de graffiti en febrero de 2021. Nantwi tenía 18 años en ese momento. Según la acusación, Nantwi disparó tres tiros a dos oficiales y un sargento, quienes devolvieron 31 tiros y lo golpearon varias veces.

El entonces joven de 18 años fue acusado de intento de asesinato de agentes de policía. Ninguno de los policías resultó herido. Nantwi fue hospitalizado para el tratamiento de múltiples heridas de bala en ese momento. El estado de ese caso no estaba claro el martes.

Sospechoso resulta herido de bala tras intercambio de disparos con policías en El Bronx. Carolina Ardila nos amplia.

El último incidente tiene a los residentes hartos de la violencia en su comunidad.

"No entiendo por qué no pueden simplemente hablar de las cosas. ¿Por qué tienen que estar matándose unos a otros?" se lamentó una mujer. "No necesitamos esto. Es hora de la paz. A veces la gente tiene que unirse".