Arrestan a artista viral del metro conocido como ‘Dancing is Happiness’ en estación de Manhattan

John Ajilo, conocido en las redes sociales como el artista callejero "Dancing is Happiness", fue arrestado la semana pasada en una estación de metro de Midtown luego de múltiples quejas de la MTA.

Los oficiales de la Policía de la Ciudad de Nueva York respondieron el 23 de junio alrededor de las 10:30 p. m. a la estación de metro de Herald Square después de recibir quejas de un artista no autorizado que "impedía el flujo de peatones y utilizaba un dispositivo de reproducción de sonido".

El Departamento de Policía alega que el artista recibió múltiples advertencias para que abandonara las instalaciones sin que se tomaran medidas para hacer cumplir la ley. Después de negarse a salir de la estación y mostrar una identificación, las autoridades señalaron que Ajilo fue puesto bajo custodia y retirado.

“La MTA tiene reglas de conducta que son para la seguridad de todos los pasajeros y empleados y no son opcionales. Agradecemos el compromiso del alcalde y de la comisionada de Policía de mantener seguros a los neoyorquinos al garantizar que esas reglas se cumplan en todo el sistema de tránsito", dijo Pat Warren, directora de seguridad y protección de la MTA, en un comunicado adquirido por nuestra cadena hermana NBC New York.

Ajilo acumula más de 50,000 seguidores en Instagram y 80,000 en TikTok, plataformas en las que publicó un comunicado junto a dos videos de la detención.

En el video inicial, se ve al artista musical diciéndole a la policía: "No estoy obstruyendo la ley" y "No estoy cometiendo ningún delito", antes de que cinco oficiales lo rodeen y lo esposen.

"Me cerraron esposado y me llevaron a la estación de policía por actuar en el mismo lugar 34th Herald Square, había estado actuando de forma intermitente durante unos cinco años. La policía siempre me ve allí cada vez y también me anima", decía la publicación.

Según las Reglas de rendimiento del metro, la MTA permite "actuaciones artísticas" dentro del sistema solo si los espectáculos no impiden las actividades de tránsito y se realizan siguiendo ciertas pautas, una de las cuales incluye interferir con el "movimiento de pasajeros".

NBC New York se acercó al artista callejero para hacer comentarios y está esperando una respuesta.

Fanáticos en línea y neoyorquinos están indignados por el incidente y entristecidos por el artista del metro, quien ha publicado numerosos bailes alegres con viajeros y animales robóticos de dibujos animados.

A Ajilo se le emitió una citación en el Distrito de Tránsito y luego lo liberaron con su instrumento y animatrónicos, que según el artista del metro estaban dañados.

El domingo se creó una página de GoFundMe llamada JazzAjilo arrestado por tocar en el metro de Nueva York. Originalmente, Ajilo estaba pidiendo $50,000 para cubrir "los honorarios de la corte y los abogados, así como la pérdida de ingresos".

En 24 horas, la recaudación de fondos superó la primera meta y el grupo aumentó la cantidad a $100,000. Hasta la fecha, se han recaudado más de $63,000 en su apoyo.