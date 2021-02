Aplazan fecha límite para que Murphy actúe sobre la ley de la marihuana recreativa en NJ

Lo que debes saber Extienden la fecha límite para que el gobernador de Nueva Jersey, Phil Murphy, actúe sobre la legislación que establece un mercado de marihuana recreativa.

El presidente de la Asamblea Demócrata, Craig Coughlin, aplazó para el viernes al 18 de febrero la fecha límite de procedimiento que estaba establecida para el lunes. Coughlin dijo que la Cámara, el gobernador y el Senado, liderado por los demócratas, están avanzando en los cambios a un proyecto de ley aprobado por los legisladores justo antes de Navidad.

Se esperaba que Murphy firmara la legislación, lo que podría haber llevado a un mercado de marihuana en unos seis meses para las personas mayores de 21 años, pero hasta ahora no ha firmado el proyecto de ley, a pesar de que había manifestado su apoyo.

El gobernador no ha entrado en detalles sobre por qué no ha actuado en la legislación, que anteriormente indicó que apoyaba. Sin embargo, dijo que quiere asegurarse de que los jóvenes, en particular las personas de color, no se "enreden en nuestro sistema de justicia penal". También señaló que la enmienda constitucional que aprueba la marihuana recreativa, que los votantes aprobaron por abrumadora mayoría en noviembre, autoriza el uso de cannabis solo para los mayores de 21 años.

"Esos principios han sido inviolables", dijo Murphy recientemente. "Han estado allí desde el primer momento, permanecen allí y tenemos que encontrar una manera. Hemos tenido un compromiso constructivo de ida y vuelta".