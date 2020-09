Almuerzos en interiores y los cines regresan a Nueva Jersey por primera vez en 6 meses

Lo que debes saber Las salas de comedor y los cines en el interior regresan a Nueva Jersey el viernes por primera vez en seis meses, mientras que ambos todavía están fuera de la mesa en la ciudad de Nueva York

El gobernador Andrew Cuomo dice que siente que los restaurantes de la ciudad de Nueva York deberían abrir su interior, pero aún no confía en la capacidad de la ciudad para hacer cumplir el mandato; el alcalde Bill de Blasio dice que está "en paz" con los esfuerzos de COVID de la ciudad

Más de 300 restaurantes de la ciudad de Nueva York se han unido a una demanda colectiva contra la ciudad y el estado, buscando $ 2 mil millones en daños por la prohibición

NUEVA JERSEY - Los interiores de restaurantes y los cines reabrieron sus puertas en Nueva Jersey por primera vez este viernes tras pasar más de seis meses cerrados por la pandemia, aunque con capacidad limitada y otras restricciones por COVID. Ambos todavía están cerrados en la ciudad de Nueva York en medio de un tenso enfrentamiento entre el alcalde y el gobernador Andrew Cuomo por cuestiones de cumplimiento.

En Nueva Jersey, la asistencia al cine está limitada al 25 por ciento de la capacidad o 150 personas, lo que sea menor. Los restaurantes también están limitados al 25 por ciento de su capacidad según las nuevas reglas, que incluyen mantener la distancia física entre las mesas. Se deben usar máscaras excepto al comer o beber.

"Reabrir de manera responsable nos ayudará a restaurar una de las industrias clave de nuestro estado mientras continuamos avanzando contra # COVID19", tuiteó el gobernador Phil Murphy a principios de esta semana al anunciar las regulaciones actualizadas.

Los propietarios han estado ansiosos por abrir restaurantes durante meses.

"Ya era hora", dijo Costas Kaiafas, el dueño del Princess Maria Diner en Wall. "En algún momento tendrá que dejarnos trabajar".

Eso es lo que dicen los dueños de restaurantes y los trabajadores en la ciudad de Nueva York. El comedor interior quedó fuera de la mesa cuando la ciudad entró en la Fase IIII del plan de reapertura de Cuomo, mientras que se le permitió continuar en el resto del estado.

El jueves, Cuomo redobló su repetida queja de que la ciudad de Nueva York no está haciendo cumplir suficientemente las reglas y no tiene un plan para hacerlo, y hasta que esté convencido de un cambio, el acceso a interiores estará fuera de la mesa. Él dice que los oficiales de la policía de Nueva York deberían desplegarse en vigor para ayudar a hacer cumplir las pautas, no solo a los alguaciles.

Los inspectores estatales han notado un mejor cumplimiento en la ciudad de Nueva York en las últimas semanas, pero Cuomo dijo que el grupo de trabajo no tiene el personal para lidiar con miles de restaurantes en los cinco condados. Dice que los bares han tenido problemas.

"Quiero abrir restaurantes en la ciudad de Nueva York. El daño económico es extraordinario", dijo Cuomo. "Mi opinión es que los restaurantes deberían abrir. La pregunta es cómo".

El alcalde Bill de Blasio, asediado por preguntas sobre comidas en interiores en prácticamente todas las reuniones informativas diarias, ha dicho que los restaurantes de la ciudad de Nueva York están cumpliendo abrumadoramente con las reglas y regulaciones de COVID. Espera tener al menos una línea de tiempo para fin de mes.

El alcalde no respondió a las críticas de Cuomo sobre la aplicación de la ley el jueves. Cuando se le preguntó al respecto durante su sesión informativa diaria, que se batió en duelo con la del gobernador, D Blasio dijo que los funcionarios de salud de la ciudad siguen preocupados por las comidas en el interior. Cuando llegue el momento, dijo que los restaurantes serían tratados por separado de los bares, pero no especificó qué significaría exactamente eso en términos de restricciones, o si limitar los bares pero no los restaurantes de alguna manera sería legal según la ley estatal.

"Tiene que ser la salud y la seguridad primero. ¿Tiene que ver con cómo derrotar al coronavirus? Esa es la primera consideración", dijo De Blasio, y agregó que estaba considerando si extender la iniciativa de Restaurantes Abiertos de la ciudad más allá de su fecha de vencimiento de Halloween. Más de 10,000 restaurantes están participando en ese programa, que el alcalde estima que ha salvado al menos 90,000 empleos en solo los últimos tres meses.

"Estoy totalmente en paz porque lo que hemos hecho es enfocarnos en la salud y seguridad de todos los neoyorquinos", dijo De Blasio el jueves. "Nuestro liderazgo en salud ha tenido toda la razón al ser cuidadosos y cautelosos y concentrarse en los datos".

Sin embargo, los datos también muestran que el impacto económico ha sido asombroso. Más de 300 restaurantes de la ciudad de Nueva York se han unido a una demanda colectiva contra la ciudad y el estado, buscando $ 2 mil millones en daños por la prohibición en curso. Esa demanda, que surge cuando la ciudad elogia su programa de comidas al aire libre con 10,000 participantes, se presentó el mismo día en que Nueva Jersey anunció planes para reanudar las comidas en el interior.

En un esfuerzo por tratar de mantener a flote los negocios en dificultades, algunos en El Bronx se unieron para construir áreas de comedor al aire libre, incluidas mesas, barreras y espacios para comer. Los voluntarios participaron en el esfuerzo organizado por organización Bronx Community Foundation, ayudando a los restaurantes del sur de El Bronx que se vieron particularmente afectados.

Aunque actos de servicio como ese son solo un comienzo, el presidente del Concejo Municipal de la ciudad de Nueva York, Corey Johnson, dijo que traer de regreso el comedor interior es "crucial" no solo para los dueños de restaurantes, sino también para los empleados, muchos de los cuales son inmigrantes que dependen de esos salarios para sobrevivir.

Cuomo simpatiza con eso, pero nuevamente, pidió al gobierno de la ciudad de Nueva York que haga un mejor trabajo de aplicación. Dijo que estaba abierto a cualquier sugerencia sobre cómo el estado podría monitorear mejor el cumplimiento y garantizar la aplicación e invitó a Johnson a presentar un plan para algún tipo de grupo de trabajo del NYPD sobre cumplimiento.