Arrestan a aliado del exalcalde de NYC Rudy Giuliani por acoso de tres personas

NUEVA YORK — Ken Kurson, un asociado y aliado de Jared Kushner y el ex alcalde de la ciudad de Nueva York Rudy Giuliani, fue detenido el viernes por cargos de actividades de acoso cibernético que se remontan al año 2015.

Los fiscales federales de Brooklyn alegan que el ex editor principal del New York Observer utilizó varios alias para presentar denuncias falsas, publicar críticas negativas y establecer contacto no solicitado con al menos tres víctimas.

Kurson fue detenido en Brooklyn la madrugada del viernes y estaba programado para hacer su primera aparición en la corte federal más tarde ese día.

El acecho y el acoso de tres personas supuestamente ocurrió en noviembre y diciembre del 2015 cuando Kurson "se involucró en un patrón perturbador de acoso de represalia" y "actividad maliciosa de acoso cibernético".

En el anuncio de los cargos del Distrito Este de Nueva York, los fiscales dicen que Kurson visitó los lugares de trabajo de dos de sus víctimas para tomar fotos y preguntar sobre los horarios de trabajo.

"Como se alega, Kurson intimidaba a sus víctimas atacando su personaje en línea e intentó intimidarlas presentándose en su lugar de trabajo sin una razón válida", dijo el subdirector a cargo del FBI, William Sweeney, en un comunicado.

La información del abogado de Kurson no está disponible de inmediato.

Esta historia se está desarrollando.