Algunos hogares de ancianos de NY fueron impactados por el COVID tras las fiestas de fin de año

NUEVA YORK - A medida que las métricas relacionadas al COVID-19 aumentaron durante las fiestas de fin de año en Nueva York, el impacto también se notó en algunos hogares de ancianos.

Al menos 15 hogares de ancianos vieron cada uno unos 30 pacientes morir entre noviembre y principios de febrero, y la mayoría de las muertes ocurrieron en cuestión de semanas, según muestran los registros públicos publicados recientemente. En siete hogares murieron más de 40 pacientes, un recuento que no incluye los hogares de ancianos especializados que tratan solo a pacientes con COVID-19.

Los brotes inusualmente rápidos y mortales se destacan en un Estado donde la gran mayoría de los hogares de ancianos reportaron muertes en un solo dígito durante ese período de tiempo.

The Commons on St. Anthony, un centro de 300 camas en Auburn, fue uno de los más afectados. Mantuvo el virus a raya durante meses y logró llegar al día de Navidad sin una sola muerte por COVID-19. Pero a fines de enero, la enfermedad había cobrado 57 vidas, justo cuando comenzaba la administración de las vacunas.

Los hogares de ancianos tuvieron casi un año para refinar las políticas de visitas, aumentar los programas de pruebas y perfeccionar las prácticas de control de infecciones. Sin embargo, el virus aún llegó a instalaciones como el Commons, donde Constance Cuddy, de 90 años, una exenfermera que estaba siendo tratada por la enfermedad de Alzheimer, murió el 17 de enero por complicaciones del COVID-19, según su familia.

"Trabajó duro toda su vida", dijo la hija de Cuddy, Jody Courtemanche. "Y solo desearía que ella pudiera haberse ido en sus propios términos cuando estaba lista para irse, y que el COVID no se la llevara".

Hasta hace poco, el alcance total del aumento repentino de Nueva York se había oscurecido parcialmente porque supuestamente la administración del gobernador Andrew Cuomo no reveló datos sobre miles de residentes de hogares de ancianos que murieron fuera de sus instalaciones, un escándalo anterior a las acusaciones de presunto acoso sexual.

Si bien el estado ha puesto a disposición algunas estadísticas sobre muertes en hogares de ancianos desde la primavera pasada, la información más completa sobre dónde y cuándo murieron los pacientes solo se publicó en febrero después de una orden de un juez en un caso de registros públicos presentado por el Empire Center for Public Policy, un grupo de expertos no partidista.

Los registros más recientes brindan más detalles sobre las muertes en los Commons, así como sobre los hogares fuera de Buffalo, Syracuse y Rochester que sufrieron más de 40 muertes de residentes cada uno durante el aumento de fines de otoño y principios de invierno.

En el Centro de Rehabilitación y Enfermería de Elcor, a unas 60 millas (97 kilómetros) al sur de los Commons, murieron 62 residentes desde noviembre hasta principios de febrero, a pesar de las precauciones que incluían desinfectar el correo que llegaba, dijo el administrador Edward Linsler.

La situación ha mejorado sustancialmente en las últimas semanas, ya que la mayoría de la población de hogares de ancianos del país ha sido vacunada.

Puede ser difícil rastrear cómo el coronavirus traspasa cualquier instalación. Los expertos en salud pública dicen que el cumplimiento de los protocolos de infección y la dotación de personal adecuada pueden marcar la diferencia. Las instalaciones más grandes con habitaciones compartidas, que ofrece el Commons, pueden ser más susceptibles a los brotes.

“Más del 99 por ciento de las instalaciones en el país han tenido al menos un caso, y la mayor parte de eso ha sucedido en este aumento de casos durante el invierno cuando supimos qué hacer”, dijo Tamara Konetzka, profesora investigadora de la Universidad de Chicago que se especializa en cuidados a largo plazo. "Eso me dice que es realmente casi imposible mantener el virus fuera por completo".

Loretto, la compañía que opera el Commons, dijo que tomó muchas medidas para mantener el virus fuera. Los empleados usaban batas, guantes y protectores faciales cuando trabajaban con los residentes. Los miembros de la familia solo podían ver a sus seres queridos a través de una ventana de vidrio.

El Departamento de Salud del estado realizó allí seis inspecciones de control de infecciones en el lugar junto con otra del Gobierno federal entre mayo y el 3 de febrero y no encontró deficiencias.

El condado de Cayuga no vio su primer brote importante hasta el otoño. La portavoz de Loretto, Julie Sheedy, dijo que la propagación "fuera de control" del virus en la comunidad circundante superó las defensas del asilo de ancianos.

Kathleen Grader, de 86 años, residente de Commons, dio positivo después de recibir la primera de las dos vacunas planificadas a fines de diciembre. La madre de 10, que "siempre estuvo ocupada" incluso después del inicio de la enfermedad de Alzheimer, murió de complicaciones de COVID-19 el 12 de enero, dijo su hija Theresa Smithler.

"La única forma en que estos residentes contrajeron el virus fue a través de un empleado", dijo Smithler, y señaló que incluso en Navidad, los visitantes estaban prohibidos. Durante las vacaciones, Smithler y su hermana cantaron villancicos con su madre gracias a la conexión con un teléfono celular mientras la veían al lado de la ventana de la casa.

The Commons evaluó y evaluó a los empleados. Pero esos procedimientos no pueden atrapar a todos los trabajadores infectados a tiempo, especialmente si no presentan síntomas.

En enero, las infecciones aumentaron entre el personal, con 42 casos positivos en tres semanas, según muestran los datos federales.

Kaylee Gabak, una asistente de enfermería certificada de 24 años, dio positivo en Navidad después de ir a un hospital para dar a luz a su primer hijo. La niña, Charlotte, nació sana, pero Gabak pronto regresó al hospital en estado crítico.

Su madre, Cortney Haberlau, cree que su hija se infectó en el Commons a mediados de diciembre, justo antes de su licencia por maternidad. Luchó contra una hemorragia interna, un absceso cerebral y otras complicaciones y regresó a casa este mes.

Después de que Gabak se despertó en el hospital a principios de febrero, su madre dijo que pronto usaría su teléfono para buscar los obituarios de “su gente”, los residentes de Commons.

“Ella estaba muy triste por eso porque muchos de sus residentes a los que cuidaba y por los que se preocupaba habían fallecido”, dijo Haberlau.