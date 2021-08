Alguacil de Albany: Cuomo podría enfrentar un delito menor en caso de manoseo

Lo que debes saber La Oficina del Alguacil del condado de Albany confirmó que una exasistente del personal de Andrew Cuomo presentó una denuncia formal de mala conducta de "naturaleza sexual" contra el gobernador ante los investigadores a principios de esta semana.

El alguacil Craig Apple dijo que "no tiene ningún cronograma" en cuanto a determinar si se deben presentar cargos penales. El próximo paso sería una entrevista más larga con la mujer que presentó el informe.

Cuomo, un demócrata, ha negado rotundamente todas y cada una de las acusaciones derivadas de la investigación de la fiscal general y ha rechazado los llamados para que renuncie.

NUEVA YORK - La exasistente de Andrew Cuomo que presentó una denuncia por mala conducta criminal de "naturaleza sexual" contra el gobernador se reunió esta semana con los investigadores en la Oficina del Alguacil del condado de Albany durante aproximadamente una hora para presentar el informe formal, pero se espera que se reúna con ellos pronto para una entrevista más larga, dijeron las autoridades el sábado.

Después de eso, el alguacil del condado de Albany, Craig Apple, dijo que su oficina decidiría si había pruebas suficientes para seguir adelante con los posibles cargos contra el gobernador. No estaba claro cuándo sucedería esa entrevista más larga o si la Oficina del Alguacil entrevistó a otras personas relacionadas con el caso.

El alguacil, que habló el sábado con los medios de comunicación durante menos de 20 minutos, dijo que su oficina se había puesto en contacto con la Oficina de la Fiscal General del estado y con el abogado privado de Cuomo para solicitar material de investigación para ayudar en la pesquisa.

"No tengo ningún cronograma", dijo Apple cuando se le preguntó cuánto tardaría el proceso. "Puedo decirles que una mujer se presentó, que fue lo más difícil que ha hecho en su vida, y presentó una denuncia penal contra el gobernador y tenemos un historial comprobado de ayudar a la gente y haremos todo lo que esté a nuestro alcance para ayudarla".

El alguacil dijo que no podía proporcionar detalles más extensos sobre la denuncia, pero prometió que se llevaría a cabo una investigación exhaustiva.

Si el caso ameritara un cargo criminal, el alguacil, que ha ocupado su cargo desde 2011 y ha estado en la oficina durante más de tres décadas, dijo que probablemente implicaría un "delito menor, posiblemente un par". Si se reduce a eso, Apple dijo que su oficina ejecutaría "absolutamente" un arresto.

"Estamos en las etapas iniciales de la investigación", dijo Apple al reconocer la naturaleza de "alto perfil" del caso. "Tenemos muchas investigaciones que hacer y muchas entrevistas y no me apresuraré por quien es y no lo retrasaré por quien es. Sería totalmente prematuro para mí comentar algo de eso".

Apple dijo que espera sentarse con el fiscal de distrito de Albany para diseñar un plan de juego, y señaló que "si no tiene el respaldo de su fiscal de distrito, es cuestionable seguir adelante".

"Lo último que queremos hacer es seguir revictimizando a estas víctimas. Las felicito por su valentía por presentarse", agregó Apple.

Poco después de la sesión informativa de Apple, la Oficina de la Fiscal General del estado emitió una declaración que decía: "Cooperaremos plenamente con el alguacil de Albany y entregaremos todas las pruebas relacionadas con esta denunciante. De manera similar, cooperaremos con todas las agencias de aplicación de la ley, según corresponda".

Al menos cinco fiscales de distrito del condado han iniciado investigaciones. La Oficina del Fiscal de Distrito del condado de Albany ha dicho que está "al tanto" de los informes de los medios sobre la denuncia penal de la mujer, pero no revelará información adicional.

Más de 50 presidentes de los condados demócratas firmaron el sábado una declaración conjunta en la que pedían la renuncia de Cuomo a raíz del informe. Sus nombres se suman a una lista en constante expansión que también incluye al presidente Joe Biden.

"Nosotros, los presidentes del condado demócrata abajo firmantes, pedimos al gobernador Cuomo que renuncie de inmediato. Apoyamos firmemente a nuestro presidente estatal, Jay Jacobs, en su llamado a la renuncia del gobernador", decía la declaración. "Apoyamos al presidente Biden y a todos nuestros funcionarios electos en su llamado a la renuncia del gobernador Cuomo. Hemos pedido individualmente su renuncia, y ahora lo hacemos con una sola voz".

"Le agradecemos sus años de servicio al gran estado de Nueva York, que todos sabemos que aprecia, pero le exigimos que renuncie de inmediato", continuó la declaración conjunta.

Los acontecimientos se producen un día después de que nuestra cadena hermana News 4 informara sobre la presentación penal de una exasistente del personal que fue identificada en el informe de la fiscal general como "Asistente Ejecutiva Número 1".

La denuncia es el primer caso conocido en el que una mujer ha realizado un informe oficial ante una agencia de aplicación de la ley sobre la supuesta mala conducta de Cuomo. La Oficina del Alguacil ha dicho que el gobernador demócrata podría ser arrestado si los investigadores o el fiscal de distrito del condado determinan que cometió un delito.

La exasistente que presentó el informe acusó a Cuomo de meter la mano debajo de la camisa y acariciarla cuando estaban solos en una habitación de la Mansión Ejecutiva el año pasado. La mujer también dijo a los investigadores de la Oficina de la Fiscal General que Cuomo una vez le frotó la parte de atrás mientras posaban juntos para una foto.

La abogada de Cuomo, Rita Glavin, ha dicho que la acusación de tanteo fue inventada.

“Tiene 63 años. Ha pasado 40 años en la vida pública y para él, de repente, ser acusado de una agresión sexual a una asistente ejecutiva que realmente no conoce, que no pasa la prueba", dijo Glavin.

El Comité Judicial de la Asamblea estatal planea reunirse el lunes para discutir la posibilidad de un proceso de juicio político contra Cuomo. Casi dos tercios del cuerpo legislativo ya han dicho que están a favor de un juicio político si no renuncia.

El informe dado a conocer el martes por la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que fue realizado por investigadores externos especiales, concluyó que Cuomo había acosado sexualmente a 11 mujeres. James dijo que su investigación era técnicamente civil, pero abrió la puerta para que otras agencias investigaran el comportamiento que, según ella, calificaba como criminal por naturaleza.

En una conferencia de prensa el viernes por la tarde, el equipo legal del gobernador negó específicamente los reclamos que ahora están en discusión en el condado de Albany, uno de los cinco con una investigación en curso.

"La historia de esa mujer es falsa. La evidencia documental no informa lo que ella dijo", dijo la abogada personal de Cuomo, Rita Glavin. "Esto no refleja lo que le dijo la asistente ejecutiva al Times-Union. ¿Por qué este informe ignoró la evidencia y no quería decírselo? Dos investigadores no le mostraron evidencia, la ignoraron. Pregúnteles por qué".

El exfiscal federal de Nueva Jersey, Paul Fishman, contratado para ayudar a la cámara ejecutiva de Cuomo, criticó anteriormente algunos de los hallazgos del informe como irresponsables y llenos de errores. El viernes, Glavin criticó también toda la investigación de la fiscal general.

"Conozco la diferencia entre armar un caso contra un objetivo y realizar una búsqueda de hechos independiente con una mente abierta. En este caso, no hubo una búsqueda de hechos con una mente abierta", dijo. "La investigación se llevó a cabo de manera que respaldara una narrativa predeterminada".

La Oficina de la Fiscal General respondió a las críticas del equipo legal del gobernador, diciendo que las versiones redactadas de las transcripciones de las entrevistas estarán disponibles para la Asamblea estatal.

"Los investigadores independientes seleccionados son profesionales ampliamente respetados, reconocidos por su capacidad legal e investigadora. Atacar esta investigación e intentar socavar y politizar este proceso les quita la valentía mostrada por estas mujeres", dijo el secretario de prensa de la fiscal general, Fabien Levy. "Hay 11 mujeres cuyos relatos han sido corroborados por una montaña de evidencia. Cualquier sugerencia que intente socavar la credibilidad de estas mujeres o esta investigación es lamentable".

Los próximos pasos probables en la investigación criminal son obtener declaraciones hechas por la Asistente Ejecutiva no identificada # 1, las que ella hizo a otros dos miembros del personal de Cuomo (identificados como Asistente Ejecutiva # 2 y Asistente Ejecutiva # 3) sobre el comportamiento de Cuomo y el presunto manoseo, y el novio de la Asistente EjecutivA # 2, un agente del FBI que le aconsejó que buscara un abogado, según el informe de la fiscal general.

Es probable que lleve algún tiempo. La fiscal probablemente querrá determinar qué estatutos específicos bajo la Ley Penal del Estado de Nueva York el gobernador presuntamente puede haber violado y proceder en consecuencia.

¿QUÉ SABEMOS SOBRE LAS ALEGACIONES?

Según el informe independiente, el gobernador se involucró en lo que ellos llaman un patrón de comportamiento inapropiado que se remonta a fines de 2019 y que involucra a la Asistente Ejecutiva # 1.

El informe dice que el comportamiento incluyó, “abrazos cercanos e íntimos; besos en las mejillas, la frente y al menos un beso en los labios; tocar y agarrar la parte de atrás de la Asistente Ejecutiva # 1 durante los abrazos y, en una ocasión, mientras se tomaba selfies con él; y comentarios y bromas del gobernador sobre la vida personal y las relaciones de la Asistente Ejecutiva # 1, preguntar varias veces si ella había engañado o engañaría a su esposo y pedirle que lo ayudara a encontrar una novia".

Finalmente, en noviembre de 2020, el comportamiento del gobernador se intensificó cuando abrazó a la mujer y luego supuestamente metió la mano debajo de su blusa y le agarró el pecho.

El informe dice: "La Asistente Ejecutiva # 1 se guardó este incidente de manoseo para sí misma y planeó llevarlo a la tumba", pero se sintió emocional,(de una manera que fue visible para sus colegas en la Cámara Ejecutiva), mientras observaba al gobernador afirmar, en una conferencia de prensa el 3 de marzo de 2021, que nunca había "tocado a nadie de manera inapropiada".

Una de las razones por las que los investigadores independientes dicen que la mujer no quiso denunciar la conducta fue por lo que vio que le sucedió a Lindsey Boylan después de que hizo públicas sus acusaciones.

El informe dice, "a mediados o finales de diciembre de 2020, la Asistente Ejecutiva # 1 presenció personalmente lo que sintió que eran los esfuerzos de la Cámara Ejecutiva para desacreditar las acusaciones de la Sra. Boylan contra el gobernador, incluso describiendo repetidamente a la Sra. Boylan como" loca "Y tratando de llevar los archivos personales de la Sra. Boylan a la prensa".

Dijo a los investigadores que los esfuerzos para desacreditar a Boylan, que dice haber presenciado personalmente, fueron realizados por Linda Lacewell (Superintendente de Servicios Financieros), Melissa DeRosa, Rich Azzopardi y Beth Garvey.

Los investigadores escriben que encontraron que la Asistente Ejecutiva # 1 "es creíble tanto en comportamiento como en el fondo de sus acusaciones".

Y escriben: “El gobernador Cuomo negó una serie de acusaciones de la Asistente Ejecutiva # 1, pero encontramos que sus negaciones carecían de persuasión, carecían de detalles y eran inconsistentes con las observaciones de muchos testigos sobre su comportamiento hacia la Asistente Ejecutiva # 1 y otras mujeres en la Cámara Ejecutiva”.

El gobernador ha negado todas las acusaciones que involucran a la Asistente Ejecutivo # 1 diciendo a principios de esta semana, "eso nunca sucedió" y que dio la bienvenida a una posible demanda civil de la mujer porque "doy la bienvenida a la oportunidad de una revisión completa y justa ante un juez y un jurado, porque esto simplemente no sucedió".

Glavin proporcionó una línea de tiempo de algo de lo que dice que sucedió durante varias horas el día del presunto incidente en la Mansión Ejecutiva. Dijo que la mujer estuvo en la mansión por unas horas, y nunca estuvo sola con Cuomo, sino en áreas con otros miembros del personal del gobernador. Glavin también dijo que los registros muestran que el horario del gobernador ese día hubiera hecho imposible que el incidente hubiera ocurrido como lo describió e la Asistente Ejecutiva # 1.

Se acerca la fecha límite para el juicio político de Cuomo

El Comité Judicial de la Asamblea del estado de Nueva York le dio a Cuomo una fecha límite el 13 de agosto para proporcionar cualquier evidencia que desee antes de que el comité considere los artículos de acusación en su contra por el escándalo de acoso sexual.

"Le escribimos para informarle que la investigación del Comité está a punto de completarse y la Asamblea pronto considerará posibles artículos de juicio político contra su cliente", escribieron los abogados del comité de la Asamblea a los abogados del gobernador.

"En consecuencia, lo invitamos a proporcionar cualquier prueba adicional o comunicaciones escritas que desee que el Comité considere antes de que concluya su labor. En la medida en que desee compartir dicho material con el Comité, hágalo a más tardar el 5:00 p. m. el 13 de agosto de 2021", escribieron los abogados de Davis Polk & Wardwell.

A última hora del jueves, el principal portavoz de Cuomo, Rich Azzopardi, emitió un comunicado diciendo que la oficina del gobernador presentaría su caso ante la Asamblea.

"El gobernador aprecia la oportunidad", dijo. "Cooperaremos".

El Comité está programado para reunirse el lunes. No está claro cuánto tiempo tomará el proceso de juicio político, aunque los informes han sugerido que podría tomar aproximadamente un mes más para completar la investigación del comité (combinado con la investigación de la fiscal general), producir su informe y artículos de juicio político y luego votarlos.

Según los recuentos recopilados por la agencia AP y otros, parece haber votos más que suficientes para acusar al gobernador de tres mandatos. Según la ley de Nueva York, sería destituido temporalmente de su cargo en espera de un juicio, y la vicegobernadora Kathy Hochul se convertiría en gobernadora interina en el proceso.

Actualmente, Cuomo enfrenta no menos de siete investigaciones federales, estatales y del condado relacionadas con presunto acoso sexual, presunto uso indebido de recursos estatales para producir y promover un libro de 2020 y supuestos encubrimientos en los datos de muertes en hogares de ancianos relacionadas al COVID-19.

Prácticamente no quedan demócratas a nivel local, estatal o nacional que no hayan pedido que se renuncie Cuomo.

Tampoco son solo los aliados políticos los que han abandonado a Cuomo. Una nueva encuesta de Quinnipiac publicada el viernes encontró que siete de cada 10 neoyorquinos, y el 57 por ciento de los demócratas estatales, quieren que Cuomo renuncie, y casi dos tercios (63 por ciento) dicen que debería ser acusado. Compare eso con una encuesta del 18 de marzo que mostró que el 43 por ciento de los votantes dijo que debería renunciar. Aún más drástico, más de la mitad (55 por ciento) cree que Cuomo debería ser acusado de un delito.