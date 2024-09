Alexandria Ocasio-Cortez pide la renuncia del alcalde Eric Adams

nueva york -- La representante de Nueva York, Alexandria Ocasio-Cortez, pidió el miércoles en una publicación en las redes sociales al alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, que renuncie, en medio de múltiples investigaciones federales que han afectado a miembros de su administración y un puñado de renuncias de alto perfil. Además, realiza el pedido horas antes de que se diera a conocer que se espera que el alcalde enfrente cargos federales por parte de los fiscales del Distrito Sur de Nueva York, según dos fuentes familiarizadas con el asunto.

"No veo cómo el alcalde Adams puede seguir gobernando la Ciudad de Nueva York", dijo Ocasio-Cortez en una publicación en X. "La avalancha de renuncias y vacantes amenazan la función del gobierno. Las investigaciones ininterrumpidas harán que sea imposible reclutar y retener una administración calificada. Por el bien de la ciudad, debería renunciar".

I do not see how Mayor Adams can continue governing New York City.



The flood of resignations and vacancies are threatening gov function. Nonstop investigations will make it impossible to recruit and retain a qualified administration.



For the good of the city, he should resign.…