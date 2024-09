¿Qué sigue para el alcalde de NY Eric Adams luego de ser acusado?

NUEVA YORK -- El alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, prometió permanecer en el cargo después de que los fiscales federales revelaran una acusación formal que lo acusa de permitir que funcionarios y empresarios turcos compraran su influencia con contribuciones ilegales a la campaña y lujosos viajes al exterior.

Adams, un demócrata, enfrenta cargos de conspiración, fraude electrónico y soborno en una acusación formal de cinco cargos que describe un rastro de corrupción de una década que comenzó cuando se desempeñó como funcionario electo en Brooklyn y continuó durante su administración como alcalde.

Entre otras cosas, los fiscales dicen que Adams recibió mejoras de vuelos gratuitas y con grandes descuentos valoradas en más de $100,000, estadías gratuitas en opulentas suites de hotel y comidas caras, así como contribuciones de campaña de donantes falsos, algunas de las cuales lo ayudaron a calificar para más de $10 millones en fondos públicos de campaña.

“Quiero ser claro, estas mejoras y obsequios no eran parte de algún programa de beneficios o de viajeros frecuentes disponible para el público en general”, dijo el fiscal de los Estados Unidos, Damian Williams, en una conferencia de prensa. “Este fue un plan de varios años para comprar el favor de un solo funcionario de la Ciudad de Nueva York en ascenso”.

A cambio de los sobornos, Adams tomó medidas que parecieron beneficiar a los líderes de Turquía, incluida la aceleración de la inspección de seguridad contra incendios en un edificio del consulado y no emitir una declaración sobre el Día del Recuerdo del Genocidio Armenio, según la acusación.

Adams tenía el deber de revelar los obsequios que recibió, pero año tras año “mantuvo al público en la oscuridad”, dijo el fiscal de los Estados Unidos.

Hablando afuera de Gracie Mansion, Adams negó haber actuado mal y dijo que no planea renunciar. Rodeado por destacados miembros del clero negro, Adams, quien es el segundo alcalde negro de la ciudad, arremetió contra los fiscales federales el jueves y sugirió que había sido atacado injustamente.

“Pido a los neoyorquinos que esperen a escuchar nuestra defensa antes de emitir juicios”, dijo. “A partir de ahora, mis abogados se ocuparán del caso para que yo pueda ocuparme de la ciudad”.

Mira aquí la primera declaración pública del alcalde de Nueva York tras ser acusado de soborno y otros cargos federales.

¿Y entonces qué pasa después?

En el corto plazo, Adams pasará por el sistema legal como cualquier otro acusado en un caso.

Su comparecencia está programada para el mediodía del viernes ante la jueza magistrada Katharine Parker. Se espera que el alcalde llegue al juzgado del bajo Manhattan en algún momento de la media mañana.

Adams será procesado como cualquier otro acusado, lo que incluye ser fotografiado y tomarle las huellas dactilares. También se espera que se declara culpable o no culpable.

Después de eso, es probable que sea puesto en libertad bajo palabra y es probable que se programe una fecha de audiencia judicial para algún momento a fines de octubre.

Escenarios si Adams deja el cargo o es destituido

La acusación formal supuso un sorprendente crescendo en el ritmo de las investigaciones federales que han envuelto al alcalde y a sus principales colaboradores en las últimas semanas, provocando las renuncias de su comisionado de Policía, el canciller de Escuelas y el principal asesor legal.

Mientras Adams se enfrentaba a los pedidos de dimisión de los republicanos y de varios de sus probables oponentes en las primarias para alcalde del próximo junio, los principales demócratas, como el líder de la mayoría del Senado Chuck Schumer y el líder demócrata de la Cámara de Representantes Hakeem Jeffries, no llegaron a pedirle que dimitiera y, en cambio, dijeron que el proceso legal debería seguir su curso.

El alcalde no tiene el control total de su propio destino político. Incluso antes de que se hiciera pública la acusación por soborno, funcionarios clave del Ayuntamiento comenzaron a marcharse o a anunciar su salida, incluido el comisionado de policía y el canciller de escuelas.

Si hubiera un motín generalizado en el Ayuntamiento, la pregunta sería: ¿qué sucede si Adams dimite?

Si Adams renunciara (cosa que ha dicho que no hará), sería reemplazado inmediatamente por Jumaane Williams, un demócrata progresista que se desempeña como defensor público de la ciudad. Williams programaría entonces una elección especial no partidista, cuyo ganador pondría fin al mandato de Adams. Luego, el ganador de la elección regular de 2025 asumiría el cargo en 2026.

Jumaane Williams es el Defensor Público de la Ciudad de Nueva York. Esto es lo que debes saber.

En una declaración del jueves, Williams dijo que el tiempo de Adams para demostrar que puede gobernar de manera efectiva y recuperar la confianza de la ciudad "se está agotando rápidamente", aunque él también se abstuvo de pedirle que renuncie.

"Él está diciendo que se quedará en el cargo. Pero otras personas que han sido acusadas dicen que se quedarán en el cargo y, en última instancia, renuncian", dijo el experto en derecho electoral Jerry Goldfeder, quien dirige el Proyecto de Derechos Electorales y Democracia de la Universidad de Fordham. "Créale que no va a renunciar: el gobernador puede destituirlo".

La gobernadora Kathy Hochul tiene el poder de destituir a Adams de su cargo, pero no ha indicado si tomaría esa medida extraordinaria. Después de calificar la acusación de "impactante por su escala" más temprano ese mismo día, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, emitió una declaración completa después de tener la oportunidad de leerla en su totalidad el jueves por la noche.

La gobernadora calificó la acusación como "la última de un patrón inquietante de eventos que, comprensiblemente, ha contribuido a una sensación de inquietud entre muchos neoyorquinos". Si bien señaló que todos son inocentes hasta que se demuestre su culpabilidad, también agregó que aquellos "que han elegido una carrera en un cargo electo saben que estamos sujetos a un estándar más alto".

Hochul no pidió la renuncia de Adams, pero dijo: "Espero que el alcalde se tome los próximos días para revisar la situación y encontrar un camino apropiado a seguir para garantizar que los líderes de la ciudad de Nueva York estén bien atendidos".

Si Hochul tomara la medida sin precedentes de destituir al alcalde, primero tendría que suspenderlo durante 30 días. Después de darle la oportunidad de presentar una defensa pública, Hochul podría expulsarlo sin juicio ni condena.

En virtud de la constitución de la Ciudad de Nueva York, también hay una disposición sobre lo que se denomina "incapacidad del alcalde". Básicamente, lo que eso significa es que un comité, compuesto por el asesor legal de la corporación (un puesto que actualmente está vacante), el contralor de la ciudad, el portavoz del Ayuntamiento, un vicealcalde y el presidente del distrito con más años de servicio (que sería Donovan Richards, de Queens), podría, en teoría, reunirse para destituirlo si cuatro de los cinco determinan que el alcalde no puede ejercer su cargo.

Sin embargo, estas dos últimas opciones son muy improbables. Goldfeder dijo que la disposición sobre incapacidad del alcalde estaba destinada principalmente a la destitución de líderes enfermos o mentalmente incapaces.

"No se trata de la incapacidad física o mental del alcalde Adams para funcionar. Se trata de si puede o no hacer su trabajo mientras se encuentra bajo acusación", dijo Goldfeder.

El escenario más probable en este momento es que el alcalde permanezca en el cargo o cambie de opinión y renuncie si el apoyo político comienza a derrumbarse. Si esa renuncia se produce antes de fines de marzo, las elecciones especiales serían no partidistas, es decir, no habría primarias y cualquiera podría presentarse y votar.

Si el alcalde renunciara después de marzo, la ciudad simplemente esperaría hasta los resultados de las primarias y las elecciones generales del próximo año para tener un nuevo alcalde en 2026.

Más sobre las investigaciones sobre la administración Adams

Adams pasó 22 años en el departamento de policía de la ciudad de Nueva York antes de dedicarse a la política, primero como senador estatal y luego como presidente del distrito de Brooklyn, un puesto en gran parte ceremonial pero que le dio un trampolín para postularse a la alcaldía en 2021.

Los agentes del FBI confiscaron inicialmente los dispositivos electrónicos de Adams hace casi un año como parte de una investigación centrada en las contribuciones de campaña durante su campaña a la alcaldía, así como en las interacciones de Adams con el gobierno turco y la comunidad empresarial turco-estadounidense. Desde entonces, le han preguntado repetidamente en conferencias de prensa sobre sus frecuentes viajes internacionales a lo largo de los años y quién los pagó.

Adams dijo que no había nada nefasto en sus viajes y que nunca hizo nada indebido a cambio de dinero de campaña.

Pero los fiscales alegan que Adams buscó y aceptó contribuciones ilegales canalizadas a su campaña a través de un funcionario anónimo del establecimiento diplomático turco. El funcionario hizo arreglos para que Adams y sus compañeros recibieran viajes gratis o con descuento en la aerolínea nacional de Turquía a destinos como Francia, China, Sri Lanka, India, Hungría y Turquía, sostiene la acusación.

Además, Adams buscó contribuciones de funcionarios extranjeros, a quienes la ley les prohíbe hacer donaciones a candidatos políticos estadounidenses, y luego "aumentó sus ganancias" jugando con el programa de fondos de contrapartida de la ciudad, que proporciona una generosa contrapartida para donaciones de pequeñas cantidades, alegan los fiscales. En total, su campaña recibió más de 10 millones de dólares en fondos públicos de contrapartida, que se supone que solo están disponibles para los candidatos que cumplen las reglas, según la acusación.

En septiembre de 2021, un funcionario turco le dijo a Adams que era hora de reembolsarle las contribuciones y los beneficios presionando al departamento de bomberos para que facilitara la apertura del consulado sin una inspección de incendios, a tiempo para una visita del presidente de Turquía, según los fiscales. Esa solicitud habría sido unos meses antes de que Adams asumiera el cargo, pero después de que estuviera claro que se convertiría en alcalde.

Incluso después de que un funcionario del departamento de bomberos advirtiera que los defectos importantes en el edificio del consulado lo habían hecho "inseguro para ocupar", Adams presionó a los funcionarios de seguridad para que permitieran su apertura. Días después, Adams transmitió la noticia de la aprobación al funcionario turco, quien llamó a Adams un "verdadero amigo de Turquía", afirma la acusación. Adams respondió: "Eres mi hermano. Estoy aquí para ayudar", según la acusación.

Varios meses después, el funcionario turco envió un mensaje a un miembro del personal de Adams con otra solicitud: que el alcalde "no hiciera ninguna declaración sobre el Genocidio Armenio" antes de un día de conmemoración en abril, según la acusación. El miembro del personal confirmó que Adams no lo mencionaría, lo que no hizo. El gobierno turco niega que la matanza en 1915 de aproximadamente 1,5 millones de armenios se califique como genocidio.

En ocasiones, Adams creó y dio instrucciones a otros para que crearan rastros de papel falsos con el fin de sugerir falsamente que había pagado por beneficios de viaje que en realidad eran gratuitos, alegan los fiscales. También borró mensajes con otras personas involucradas en su mala conducta, y en un momento aseguró a una cómplice que “siempre” borraba sus mensajes de texto, según la acusación.

Su abogado, Alex Spiro, argumentó que la conducta descrita en los cargos no involucraba al alcalde o no era ilegal, y señaló que los vuelos gratuitos son comunes a los políticos. Dijo que Adams había respondido a una solicitud de “cortesía” de un funcionario turco que buscaba acelerar una inspección de incendios en un nuevo consulado. “Los neoyorquinos hacen esto todo el tiempo”, agregó Spiro.

Los cargos se hicieron públicos horas después de que agentes del FBI ingresaran a la residencia oficial del alcalde, Gracie Mansion, y confiscaran su teléfono la madrugada del jueves.

El fiscal federal, Williams, dijo que la investigación por corrupción continuaría.

Se cree que los fiscales federales están llevando a cabo múltiples investigaciones independientes que involucran a Adams y sus principales colaboradores, familiares de dichos colaboradores, recaudación de fondos para la campaña y posible tráfico de influencias de los departamentos de policía y bomberos.

Ni el rector de Escuelas ni el comisionado de Policía han sido acusados ​​públicamente de irregularidades. A principios de septiembre, los investigadores federales confiscaron dispositivos al comisionado de policía, al rector de escuelas, a dos vicealcaldes y a otros confidentes de confianza de Adams.