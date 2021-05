Al menos 18 casos de aparentes problemas cardíacos en jóvenes después de la vacuna contra el COVID

CONNECTICUT - Al menos 18 adolescentes y adultos jóvenes en Connecticut han mostrado síntomas de problemas cardíacos después de recibir la vacuna contra el COVID-19, dijo el lunes la comisionada de Salud en funciones, la Dra. Deirdre Gifford.

Gifford señaló que todos menos uno de los adultos jóvenes hospitalizados por signos de problemas cardíacos han sido dados de alta. Cuatro de esos jóvenes residentes fueron hospitalizados en Yale New Haven Health y tres en Connecticut Children's.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

"Todos los casos que se nos informaron fueron hospitalizados, la gran mayoría durante un par de días", dijo Gifford en la conferencia de prensa habitual del gobernador sobre el COVID-19 el lunes. "Una persona que conocemos todavía está hospitalizada. Las otras 17 han sido enviadas a casa y están bien".

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades dicen que están investigando después de que una pequeña cantidad de adolescentes y adultos jóvenes informaron haber tenido problemas cardíacos después de haber sido vacunados contra el COVID-19.

Un comité de seguridad de los CDC emitió un aviso la semana pasada para alertar a los médicos sobre la “miocarditis” entre los receptores de vacunas más jóvenes después de que aparecieran “relativamente pocos” casos del síntoma cardíaco inusual.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo el lunes durante una rueda de prensa que el presidente Joe Biden ha sido informado de los casos denunciados y que la administración seguirá aconsejando a los jóvenes que se vacunen.

“Nuestros expertos médicos y en salud continúan transmitiendo que es el paso correcto que los niños de 12 a 15 años se vacunen, que estos son casos limitados y que, obviamente, los riesgos de contraer el COVID son ciertamente significativos incluso para gente de esa edad ”, dijo Psaki.

Los funcionarios de Salud dicen que los casos reportados parecen ser leves y generalmente comienzan dentro de los cuatro días posteriores a la segunda dosis de las vacunas Pfizer y Moderna.

Los CDC aún tiene que determinar si las vacunas fueron la causa de la afección cardíaca informada.

"Lo que es importante saber y reconocer es que las tasas de miocarditis que estamos viendo no son más altas de lo que experimentaríamos normalmente", dijo el Dr. Ted O'Connell a NBC San Diego. "Entonces, no sabemos si está asociado con la vacuna o no".

¿Cuáles son los síntomas de la miocarditis?

En casos leves de miocarditis, los síntomas comunes incluyen dolor de pecho y dificultad para respirar.

En casos más graves, los síntomas pueden incluir ritmos cardíacos rápidos o anormales, dificultad para respirar durante el descanso o la actividad física, fatiga y retención de líquidos con hinchazón de las extremidades.

Los expertos médicos de Mayo Clinic dicen que la miocarditis puede ser mortal si no se trata de inmediato. En casos graves, pueden ocurrir insuficiencia cardíaca, ataque cardíaco, accidente cerebrovascular y muerte cardíaca súbita.

¿Cuáles son los signos de la miocarditis en los menores?

Cuando los menores desarrollan miocarditis, algunos signos y síntomas pueden incluir fiebre, desmayos, dificultad para respirar, respiración rápida y ritmos cardíacos rápidos o anormales.

Los expertos en salud instan tanto a los niños como a los adultos que puedan estar experimentando alguno de estos síntomas a que busquen atención médica de inmediato.

¿Cómo se puede tratar la miocarditis?

En muchos casos de miocarditis, la enfermedad cardíaca inflamada puede mejorar por sí sola.

Los médicos de Mayo Clinic dicen que el tratamiento se centra en la causa de la afección y los síntomas, como insuficiencia cardíaca y dificultad para respirar.

Los médicos recomiendan descansar mucho y tomar medicamentos para ayudar a combatir la infección. Los expertos dicen que aunque hay medicamentos antivirales disponibles, no se ha demostrado que sean efectivos en el tratamiento de la mayoría de los casos de afecciones cardíacas.