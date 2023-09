Agencias de NYC tendrán que recortar sus gastos para cubrir los costos de la crisis migratoria

Lo que debes saber Durante el fin de semana, el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, anunció varias medidas para estabilizar las finanzas de la ciudad que se ha visto en una presión económica debido a los costos para cubrir la crisis migratoria.

NUEVA YORK -- Durante el fin de semana, el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, anunció varias medidas para estabilizar las finanzas de la ciudad que se ha visto en una presión económica al tener que cubrir la mayor parte de los costos de la crisis humanitaria de los solicitantes de asilo. Esto en un momento en que el crecimiento de los ingresos se está desacelerando y los fondos de estímulo de COVID-19 están llegando a su fin.

Desde el comienzo de la crisis de los solicitantes de asilo, la Ciudad de Nueva York ha abierto más de 200 refugios de emergencia para los más de 110,000 inmigrantes que han llegado a los cinco condados en busca de refugio.

Esto sucede cuando todavía llegan aproximadamente 10,000 solicitantes de asilo cada mes y la ciudad estima que esta creciente crisis costará a los contribuyentes $12 mil millones durante tres años fiscales, una cantidad que seguirá creciendo sin la intervención y el apoyo federal y estatal. En un esfuerzo por mantener la solidez fiscal de la ciudad, la administración Adams busca reducir los costos de vivienda y otros costos mediante la transición de los migrantes fuera del sistema de refugios y de los centros de ayuda y respuesta de emergencia humanitaria a refugios más rentables, además de observar de cerca otras formas de reducir los costos de atención a los solicitantes de asilo.

Como medida, el sábado el alcalde ordenó a todas las agencias implementar una reducción del 5% en el gasto financiado por la ciudad en cada año del plan financiero a través de un Programa para Eliminar la Brecha (PEG) como parte del próximo plan de noviembre, presupuesto preliminar y presupuesto ejecutivo. La administración buscará minimizar la interrupción de los programas y servicios y no habrá despidos.

"En este momento, estamos pidiendo a todas nuestras agencias que presenten un plan para reducir el gasto financiado por la ciudad en cada año de nuestro plan financiero, pero la suerte aún no está echada. Si podemos obtener el apoyo sustancial que necesitamos de nuestros socios federales y estatales, podemos evitar estas reducciones de fondos. Necesitamos que Washington y Albany finalmente hagan su parte pagando su parte justa y ideando una estrategia de descompresión que reduzca la presión sobre la Ciudad de Nueva York, para que no nos veamos obligados a gestionar esta crisis casi por completo solos", dijo el alcalde Eric Adams.

La administración también tomará medidas adicionales para controlar el gasto y promover ahorros presupuestarios que se anunciarán en un futuro próximo. Sin embargo, el alcalde Adams ha sido claro en que estos costos pueden afectar todos los servicios de la ciudad.

“Desde que comenzó la gran afluencia de solicitantes de asilo a nuestra ciudad la primavera pasada, hemos advertido a los neoyorquinos que todos los servicios de la ciudad podrían verse afectados por esta crisis si no recibimos el apoyo que necesitábamos. Si sumamos los costos de una crisis nacional que ha recaído sobre la Ciudad de Nueva York con los fondos de COVID-19 que se están agotando y un menor crecimiento de los ingresos, el futuro financiero de nuestra ciudad puede estar en riesgo si no actuamos”, agregó el alcalde Adams. “Nuestra ciudad continúa recibiendo aproximadamente 10,000 solicitantes de asilo cada mes y, como establecimos el mes pasado, anticipamos gastar $12 mil millones hasta el final del año fiscal 2025 si las circunstancias no cambian. Si bien nuestra compasión es ilimitada, nuestros recursos no lo son”.

El mes pasado, el alcalde Adams dio a conocer un pronóstico actualizado de los costos de los solicitantes de asilo, que muestra que la población de solicitantes de asilo ha crecido más rápido de lo previsto anteriormente y que, sin apoyo estatal y federal adicional, la crisis podría costarle a la ciudad más de $12 mil millones en tres años fiscales. Esta cifra representa casi el triple de la estimación anterior de la ciudad de $3.9 mil millones para dos años fiscales, que fue financiada en el plan financiero de la ciudad. Esto significa que, sin apoyo estatal y federal adicional, la ciudad necesitará agregar otros $7 mil millones al plan financiero durante este año y el próximo para satisfacer las necesidades en rápida expansión.

Si Albany y Washington, D.C. brindan apoyo financiero significativo y oportuno y reducen la presión sobre la Ciudad de Nueva York, y si la ciudad reconoce ingresos mejores de lo esperado, la administración Adams reevaluará la necesidad de realizar recortes sustanciales al gasto financiado por la ciudad.