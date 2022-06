Acusan de asesinato al sospechoso de asesinar a quemarropa a trabajador mexicano en metro de NYC

El sospechoso de abrir fuego contra el pasajero mexicano del metro al azar y cobrar su vida mientras el tren se movía sobre el puente de Manhattan a finales de mayo fue acusado de asesinato y otros cargos, anunció el fiscal de distrito de Manhattan Alvin Bragg.

Andrew Abdullah, de 25 años, recibió cargos por asesinato de segundo grado y dos de posición criminal de un arma.

“La vibrante vida de Daniel Enríquez fue brutalmente interrumpida en un estallido de violencia que conmocionó a nuestra ciudad”, dijo el fiscal de distrito Bragg. “Mi corazón está con los seres queridos del Sr. Enríquez mientras continúan de luto por la muerte de un querido hijo, hermano, compañero y mucho más. Quiero asegurarles, y a todos los neoyorquinos, que no nos detendremos ante nada para garantizar la rendición de cuentas por este terrible crimen y asegurarnos de que nuestros trenes subterráneos sean seguros para todos”.

Según los documentos judiciales y las declaraciones hechas en el expediente judicial, el acusado abordó un tren de la línea Q la mañana del 22 de mayo con destino a Manhattan en Brooklyn con una pistola cargada en el bolsillo. Aproximadamente a las 11:42 a. m., mientras el tren se encontraba entre las estaciones de Dekalb Avenue y Canal Street, Abdullah presuntamente comenzó a caminar de un lado a otro cerca del centro del vagón y sin provocación sacó su pistola y disparó un tiro a Daniel Enríquez, de 48 años, alcanzándolo en el pecho.

Mientras los pasajeros corrían a los lados del tren y se escondían, el sospechoso supuestamente les dijo a los pasajeros que guardaran sus teléfonos celulares y que todos se bajarían en la próxima parada. Cuando el tren llegó a la estación de Canal Street, el acusado huyó del tren, mientras los pasajeros, los empleados de la MTA y los socorristas intentaban atender a la víctima Enríquez. La víctima fue llevada al hospital Bellevue, donde fue declarado muerto por pérdida de sangre.

El acusado fue arrestado dos días después.

Daniel Enríquez, de 48 años, fue asesinado a tiros cuando se dirigía a almorzar. Enríquez, un guitarrista que hablaba varios idiomas, vivía en St. John's Place y era un empleado mexicano de Goldman Sachs en su división de investigación. La compañía lo describió como un colega "dedicado y querido".

“Estamos devastados por esta tragedia sin sentido y nuestras más profundas condolencias están con la familia de Dan en este momento difícil”, dijo el director ejecutivo de Goldman, David Solomon, en un comunicado.

Enríquez vivió en Park Slope durante 18 años con su socio Adam Pollock, quien le dijo al Daily Mail que Enríquez nunca tomó el tren, pero quería evitar el aumento de los precios de los viajes compartidos.

"No sé por qué no peleé con él por eso. Simplemente no quería pelear con él, ya sabes", dijo Pollock al Daily Mail.

El tiroteo se produce cuando la MTA tiene aumentos en el número de pasajeros que no se han visto desde el comienzo de la pandemia. Los funcionarios de la MTA calificaron la última violencia como un revés para su recuperación.