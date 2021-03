Acusadora de Cuomo hablará con investigadores este jueves sobre acoso sexual

Lo que debes saber Una tercera acusadora se reunirá con los investigadores sobre las acusaciones contra el gobernador Andrew Cuomo; Ana Liss no presentó una acusación específica, sino que abordó lo que llamó un "ambiente de trabajo tóxico"

El presidente Joe Biden ofreció su lenguaje más fuerte hasta ahora con respecto a las acusaciones de acoso sexual contra Andrew Cuomo, diciendo que el gobernador debería renunciar si la investigación confirma las acusaciones

La Asamblea estatal nombró a un equipo de abogados de Davis Polk & Wardwell, incluido un exfiscal federal superior, para llevar a cabo su propia investigación de juicio político

NUEVA YORK - Una tercera mujer que presentó reclamos contra el gobernador Andrew Cuomo en medio de una investigación sobre acusaciones de acoso sexual planea reunirse con los investigadores del fiscal general del estado el jueves sobre el caso.

Ana Liss, quien habló en una entrevista televisiva a principios de este mes sobre el supuesto "ambiente de trabajo tóxico" en la oficina del gobernador, es una de las siete mujeres, varias de ellas exmiembros de su personal, que han presentado su propia historia sobre Cuomo. Liss describió el comportamiento del gobernador como un "coqueteo inofensivo" y no alegó que Cuomo la acosara sexualmente, pero dijo que sus acciones eran parte de un "ambiente laboral tóxico, hostil y generalizado que dañaba de manera desproporcionada a las mujeres jóvenes que trabajaban allí".

La investigación de las acusaciones avanza rápidamente. Otra acusadora, Charlotte Bennett, dijo que pasó cuatro horas hablando con investigadores independientes el lunes.

Bennett proporcionó a las autoridades 120 páginas de registros desde el momento del presunto acoso y otras pruebas documentales para corroborar sus acusaciones, dijo su abogada, Debra Katz, en un comunicado. Bennett reveló nuevos detalles sobre el comportamiento de Cuomo y lo que dijo era un "ambiente de trabajo sexualmente hostil", según Katz.

“Los investigadores se han movido rápidamente y con sensibilidad para llegar al meollo de estas acusaciones”, dijo Katz. "Seguimos confiando en que su investigación fundamentará las denuncias de acoso sexual de Charlotte contra el gobernador Cuomo, así como el hecho de que su personal superior no cumplió con los requisitos obligatorios de presentación de informes bajo las mismas leyes que él firmó".

La también acusadora de Cuomo, Lindsey Boylan, también fue entrevistada por los investigadores del fiscal general el fin de semana pasado, dijo su abogada Jill Basinger más tarde el lunes.

"De la entrevista se desprende claramente que los investigadores se están moviendo rápidamente y se toman su trabajo en serio", dijo Basinger. "Estamos complacidos con el alcance de la investigación y la consideración y minuciosidad de su interrogatorio".

La oficina del gobernador también enfrenta un escrutinio después de que un informe del New York Times dijera que personas cercanas a Cuomo enviaron una carta a sus asistentes que atacaba la credibilidad de Boylan. El diario informa que en la carta se presentaron denuncias de personal contra Boylan y se trató de vincularla con simpatizantes del expresidente Donald Trump, dando a entender que sus reclamos fueron premeditados y motivados políticamente.

La idea detrás de la carta era que los exayudantes de Cuomo, en particular las mujeres, adjuntaran sus nombres y la enviaran. Si bien la carta se envió a algunos exasesores y luego a los asistentes principales actuales y anteriores, no estaba claro a cuántas personas se les pidió que firmen la carta. Nunca fue revelado.

A principios de semana, una encuesta de Siena College de Nueva York dio a conocer que la mayoría de los votantes (50 - 35 por ciento) cree que Cuomo no debería renunciar de inmediato. Mientras que entre el 48 y el 34 por ciento, dicen que puede seguir desempeñando eficazmente su trabajo como gobernador.

El miércoles, el presidente Joe Biden reiteró su postura sobre el gobernador, diciendo que Cuomo debería renunciar si la investigación del fiscal general del estado confirma las acusaciones de acoso sexual en su contra. Si ese es el caso, él también podría terminar procesado, dijo el presidente.

"Se necesita mucho coraje para presentarse, por lo que se supone que debe tomarse en serio", dijo Biden en una entrevista con ABC News. "Y debería ser investigado, y eso es lo que está en marcha ahora".

Biden y Cuomo, que alguna vez fueron aliados cercanos, no han hablado desde que se hicieron las acusaciones, dijeron las autoridades. Cuando se le preguntó repetidamente sobre las acusaciones, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, recitó la respuesta de que las mujeres deben ser escuchadas y las investigaciones deben continuar. Se corrió la voz en todo el ala oeste, incluido el presidente, de no hablar con los miembros del personal del gobernador, excepto para coordinar la respuesta al coronavirus.

Cuomo respondió a los comentarios del presidente durante una conferencia de prensa el miércoles por la tarde, aparentemente tratando de poner en perspectiva las palabras de Biden.

"Sí, si comete un delito, será procesado. Eso es cierto. Pero lo que dijo el presidente Biden es que deberíamos hacer una investigación", dijo Cuomo durante la conferencia de prensa por teléfono. "Pero se le preguntó al presidente si debía renunciar o revisar primero, y el presidente dijo que debería haber una revisión".

Mientras tanto, la investigación sobre el gobernador del tercer mandato avanzó en otro frente el miércoles, ya que la Asamblea estatal nombró al bufete de abogados Davis Polk & Wardwell para liderar una investigación de juicio político.

Uno de los abogados de Davis Polk, Greg Andres, formó parte del equipo de abogados especiales de Robert Mueller que investiga la interferencia rusa en las elecciones de 2016, y dirigió el enjuiciamiento exitoso del ex presidente de la campaña de Trump, Paul Manafort.

Sin embargo, la elección generó cierta controversia. La juez principal Janet DiFiore, una aliada de Cuomo, está casada con el exsocio de Davis Polk, Dennis Glazer, y DiFiore participaría en un juicio político si sucediera. (El sistema judicial emitió una declaración en la que insistía en que no había ningún conflicto).

La cita fue criticada por una de las mujeres que acusó a Cuomo de acoso sexual, Lindsey Boylan, quien dijo que no cooperaría con la investigación.

"¿Cuál sería el punto de que los sobrevivientes hablen con los investigadores de su falsa investigación @CarlHeastie?" Boylan tuiteó. "Estoy conversando con otras mujeres que no tienen ningún interés en su 'investigación' corrupta y cínica. Pase difícil".

Boylan tuiteó que cree que la decisión de la Asamblea de encomendar a su Comité Judicial que investigue al gobernador "no está diseñada para ser transparente o actuar rápido, y no hay nada que @NYGovCuomo quiera más que tiempo".

“Muchos de nosotros no hemos arriesgado toda nuestra vida por esto. Ciertamente no lo he hecho y no lo haré ”, tuiteó.

Los abogados de Bennett también estaban preocupados porque el bufete de abogados estaba demasiado alineado con Cuomo, en relación con la afiliación pasada del bufete con Glazer, un designado político de Cuomo. Glazer estuvo en el bufete de abogados durante 30 años antes de jubilarse. Cuomo lo nombró miembro de la junta directiva de una universidad estatal y una junta que ayudó a elegir los sitios de los casinos.

"Este es un conflicto de intereses inaceptable", dijo la abogada de Bennett, Debra Katz. "Si bien la Sra. Bennett está comprometida a cooperar con todas las investigaciones gubernamentales apropiadas, incluida la investigación de juicio político, la participación de Davis Polk le da una pausa".

Cuomo, en una conferencia telefónica con periodistas el miércoles, dijo que no respondería preguntas ni haría comentarios sobre la investigación.

"No voy a renunciar. Averigüe los hechos y partiremos de ahí", dijo.

Cuomo ha negado repetidamente haber tocado a una mujer sin su consentimiento.