Acoso sexual en el lugar del trabjo, qué dice la ley en Nueva York y cómo denunciar

Todo trabajador debería poder sentirse cómodo en su lugar de trabajo, pero si usted cree que ha sido víctima de acoso sexual, puede presentar una queja ante la División de Derechos Humanos del estado de Nueva York.

Visite el sitio web WWW.DHR.NY.GOV y descargue el formulario de quejas. Una vez completado, las quejas deben firmarse y enviarse a la División por correo electrónico a quejas@dhr.ny.gov o por fax al 718-741-8322. También se pueden enviar por correo postal. En el sitio web de la agencia puede encontrar las direcciones de las oficinas en su área.

Debido a las restricciones impuestas por la pandemia de COVID-19 en curso, se puede devolver el formulario de queja sin notarización. El personal de la agencia resolverá la certificación ante notario después de que comience la investigación. Tenga en cuenta que todas las quejas deben firmarse antes de su presentación.

Guarde una copia de su queja y copias de cualquier documento que adjunte para sus propios registros.

También puede llamar a la línea directa gratuita al 1-888-392-3644. El servicio se provee en español.

Abre aquí para más información.

En los cinco condados, puede llamar a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de Nueva York al 212-416-0197 para denunciar. Para más información en español pulse aquí.

QUÉ DICE LA LEY EN EL ESTADO DE NUEVA YORK

¿NECESITO PRESENTAR UNA QUEJA INTERNA SOBRE EL AMBIENTE DE TRABAJO HOSTIL ANTES DE QUE PUEDA DENUNCIAR ANTE LA DIVISIÓN DE DERECHOS HUMANOS?

No. Las nuevas protecciones bajo la Ley de Derechos Humanos deja en claro que el hecho de que no reporte a su empleador no determina que su caso no sea considerado e investigado por el estado.

Sin embargo, es posible que desee presentar una queja en su lugar de trabajo para frenar el acoso lo antes posible.

¿UN SOLO INCIDENTE DE CONDUCTA SEXUAL INAPROPIADA ES SUFICIENTE PARA PRESENTAR UNA QUEJA?

Sí. El acoso no tiene porque convertirse en un patrón antes de que pueda presentar una denuncia. Un solo incidente puede ser suficiente. El acoso tampoco debe ser severo o generalizado.

¿QUÉ PUEDO HACER SI MI EMPLEADOR TOMA REPRESALIAS CONTRA MÍ POR DENUNCIAR?

La ley de Derechos Humanos de Nueva York prohíbe represalias, ya sea por presentar una

queja en su lugar de trabajo y / o para presentar una queja ante la División.

NUEVO ESTATUTO DE TIEMPO LÍMITE PARA DENUNCIAR

Las nuevas disposiciones otorgan a las víctimas de acoso sexual y agresión sexual un período más prolongado para presentar denuncias ante la División de Derechos Humanos. A partir del 12 de agosto de 2020, el plazo de prescripción para presentar una queja de acoso sexual ante la División se extiende de un año a tres años. (Los denunciantes tienen actualmente tres años para presentar un caso en virtud de la Ley de Derechos Humanos directamente ante los tribunales).

¿QUÉ ES EL ACOSO SEXUAL?

El acoso sexual incluye avances sexuales no deseados, solicitudes de favores sexuales y acoso verbal o físico de naturaleza sexual en el lugar de trabajo o en el entorno de aprendizaje, según la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC). El acoso sexual no siempre tiene que ser específicamente sobre comportamiento sexual o dirigido a una persona específica. Por ejemplo, los comentarios negativos sobre las mujeres como grupo pueden ser una forma de acoso sexual.

¿CÓMO IDENTIFICAR EL ACOSO SEXUAL?

El acoso sexual puede ocurrir en una variedad de circunstancias. El acosador puede identificarse con cualquier género y tener alguna relación laboral con la víctima, incluido ser un gerente directo, supervisor indirecto, compañero de trabajo, maestro, compañero o colega.

Algunas formas de acoso sexual incluyen:

Hacer que las condiciones de empleo o ascenso dependan de los favores sexuales, ya sea explícita o implícitamente.

Actos físicos de agresión sexual.

Solicitudes de favores sexuales.

Acoso verbal de naturaleza sexual, incluidos los chistes referentes a actos sexuales u orientación sexual.

Contacto físico no deseado o tocar a una persona de forma inapropiada.

Insinuaciones sexuales no deseadas.

Hablar sobre relaciones sexuales, historias o fantasías sexuales en el trabajo, la escuela o en otros lugares inapropiados.

Sentirse presionado para relacionarse sexualmente con alguien.

Fotos, correos electrónicos o mensajes de texto sexualmente explícitos no deseados.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE ACOSO SEXUAL Y AGRESIÓN SEXUAL? ¿QUÉ PASA CON LA CONDUCTA SEXUAL INAPROPIADA?

El acoso sexual es un término amplio que incluye muchos tipos de atención sexual verbal y física no deseada. La agresión sexual se refiere al contacto o comportamiento sexual, a menudo físico, que ocurre sin el consentimiento de la víctima. El acoso sexual generalmente viola las leyes civiles — usted tiene derecho a trabajar o aprender sin ser acosado — pero en muchos casos no es un acto criminal, a diferencia de la agresión sexual, que generalmente se refiere a actos que sí son criminales.

La conducta sexual inapropiada es un término no legal que se usa informalmente para describir una amplia gama de comportamientos, que pueden implicar o no acoso. Por ejemplo, algunas empresas prohíben las relaciones románticas entre compañeros de trabajo o entre un empleado y su jefe, incluso si la relación es consensuada.

¿DÓNDE PUEDE OCURRIR EL ACOSO SEXUAL?

El acoso sexual puede ocurrir en el lugar de trabajo o en el entorno de aprendizaje, como una escuela o universidad. Puede suceder en escenarios diferentes, incluidas conversaciones fuera del horario laboral, intercambios en los pasillos y entornos fuera de la oficina de empleados.

¿QUÉ PUEDO HACER SI SOY TESTIGO DE ACOSO SEXUAL?

Es posible que haya escuchado el término intervención de espectadores para describir la intervención para ayudar si ve a alguien que podría estar en peligro o en riesgo de sufrir una agresión sexual. La intervención de espectadores también puede ser una estrategia útil si es testigo de acoso sexual. No es necesario ser un héroe para tener un impacto positivo en la vida de alguien, y puede intervenir de una manera que se adapte a su nivel de comodidad y sea apropiada para la situación. Si decide intervenir, es posible que pueda darle a la persona acosada la oportunidad de llegar a un lugar seguro o salir de la situación, pero, por supuesto, tenga en cuenta su propia seguridad en todo momento.

Esto es lo que puede hacer:

Crear una distracción. Haga lo que pueda para interrumpir el acoso o distraer a quienes participan en el acoso. Pero recuerde asegurarse de no ponerse en peligro al hacer esto. Si alguien parece que podría volverse violento, no llame su atención.

Pregunte directamente. Hable directamente con la persona que está siendo acosada. Si están siendo acosados ​​en el trabajo o en la escuela, ofrézcase a acompañarlos en cualquier momento que tengan que reunirse con el acosador. Si un amigo está preocupado por caminar solo hasta su automóvil por la noche, ofrézcase a caminar con él.

Refiera el caso a una autoridad. La forma más segura de intervenir tanto para usted como para la persona acosada puede ser informar a una figura de autoridad. Puede hablar con otro empleado o guardia de seguridad, por ejemplo.

Inste a otros a intervenir. Puede ser difícil intervenir solo, especialmente si está preocupado por su propia seguridad o si cree que no podrá ayudar por su cuenta. Puede ser una buena idea contar con la ayuda de un colega u otro espectador.

¿CUÁLES SON ALGUNOS DE LOS EFECTOS DEL ACOSO SEXUAL?

Experimentar acoso sexual puede hacer que algunos sobrevivientes se enfrenten a problemas emocionales, físicos o de salud mental.

Algunos de esos problemas pueden incluir:

Efectos emocionales:

Enojo

Miedo

Humillación

Culpa

Impotencia y pérdida de control

Efectos sobre la salud mental:

Ansiedad

Depresión

Ataques de pánico

Trastorno de estrés postraumático

Dificultad para concentrarse

Pérdida de motivación

Abuso de sustancias

Ideas sobre el suicidio

Efectos físicos:

Aumento de los niveles de estrés.

Dolores de cabeza

Fatiga

Trastornos del sueño

¿DÓNDE PUEDO OBTENER MÁS INFORMACIÓN SOBRE EL ACOSO SEXUAL?

Visite la Comisión de Igualdad de Oportunidades en el Empleo (EEOC) para obtener más información sobre las leyes de acoso sexual y sus derechos en el lugar de trabajo.