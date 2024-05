Aparatoso accidente de camión habría dejado un muerto en la I-80 en Nueva Jersey

NUEVA YORK -- Un accidente que involucró un camión remolque que se incendió generó el cierre de las vías en la I-80 oeste en Nueva Jersey durante la madrugada del miércoles, anunciaron las autoridades. La policía estatal dice que al menos una persona murió.

Todos los carriles de la I-80 en dirección este y oeste estaban cerrados. Los carriles locales en dirección este reabrieron después de cierres anteriores. Para las 6 de la mañana el carril de la I-80 norte ya estaba abierto.

Según funcionarios de tránsito, era alrededor de la medianoche cuando un camión con remolque, que viajaba hacia el este por la I-80 en Hackensack, se estrelló contra una mediana de concreto que separaba los carriles en dirección este de los carriles en dirección oeste. Chocó contra un camión y provocó un incendio.

La policía ha informado sobre una fuga del tanque de gas del camión.

I-80 Express Lanes in both directions and I-80 westbound Local Lanes remain closed between the NJ Turnpike and Garden State Parkway due to major crash West of Exit 66 - Hudson St in Hackensack. Follow detour, plan alternate route and avoid the area.