Abren inscripciones de campamento de verano virtual de artes escénicas para niños con artistas de Broadway

Las inscripciones para el campamento virtual de verano están abiertas hasta el 14 de julio y lo pueden hacer a través de este sitio web.

NUEVA YORK – Regresa la decimocuarta edición anual del campamento de verano “Atrévete a más”, o en inglés "Dare To Go Beyond", de la organización R.Evolución Latina que busca conectar artistas de Broadway con los menores de la comunidad latina e hispana.

El programa busca darle la oportunidad a niños y adolescentes de la comunidad hispana en Estados Unidos y América Latina para entrar al mundo del arte y aprender de los expertos de Broadway.

Este año el campamento se ofrecerá del 26 de julio al 30 de julio de manera virtual.

“Queremos ayudar a nuestros niños y adolescentes a que, a través del arte, hagan catarsis de una experiencia difícil que ha golpeado a toda la humanidad. Queremos ser un puente para que nuestra infancia transmute esas experiencias y descubra nuevas habilidades a través del arte”, expresó Luis Salgado, fundador y director de R.Evolución Latina.

Uno de los objetivos primordiales del campamento es el de servir de plataforma para que los niños, de más de 20 nacionalidades, cuenten sus historias y sus experiencias de la pandemia a través de la música, la danza y el teatro. Los menores tendrán la oportunidad de cantar, bailar, actuar, escribir y crear desde sus hogares. Con ésta iniciativa, R.Evolución Latina busca llegar a los niños de todas las Américas para unirlos a través de las artes escénicas.

"Después del éxito del año pasado, de tener más de 200 niños de nueve países conectados virtualmente, decidimos brindar una vez más esta oportunidad, para que los niños de América Latina tengan la experiencia de conectarse con la Ciudad de Nueva York y con los Estados Unidos. Esperamos hacer de esta experiencia virtual algo permanente, así como también esperamos regresar a las actividades presenciales en el 2022", expresó Denisse Ambert directiva de R.Evolución Latina.

El programa se llevará a cabo a través de la plataforma Zoom para niños entre las edades de 7 a 17 años, en donde contarán con el apoyo de artistas bilingües de la comunidad de Broadway y artistas escénicos con sede en la Ciudad de Nueva York.

Las inscripciones para el campamento virtual de verano están abiertas hasta el 14 de julio y lo pueden hacer a través de este sitio web. Aquí las personas interesadas encontrarán un enlace en donde los que quieren participar deben compartir información personal y un video casero, en el que se pueden expresar a través de la danza, el canto, la poesía o la actuación.