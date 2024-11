Abogados de Giuliani piden que los retiren del caso de difamación del exalcalde de NYC

NUEVA YORK -- Dos abogados dicen que ya no pueden representar a Rudy Giuliani en una pelea legal por una propiedad que se le ha ordenado entregar para satisfacer parte de una sentencia por difamación de 148 millones de dólares en su contra. Pidieron a un juez que los retire del caso, citando desacuerdos con el exalcalde de la Ciudad de Nueva York.

La solicitud en un tribunal federal se produce una semana después de que un juez ordenó a Giuliani que entregara antes del viernes un Mercedes que alguna vez perteneció a la actriz Lauren Bacall, un reloj de reliquia y otros bienes preciados a dos extrabajadoras electorales de Georgia que lo demandaron por sus comentarios sobre ellos mientras luchaba por revocar la derrota electoral de 2020 del presidente electo Donald Trump.

Las mujeres recibieron la sentencia el año pasado. Giuliani luego se declaró en quiebra, pero un juez la acortó después de determinar que el exalcalde había burlado el proceso. Los abogados de las trabajadoras electorales, Ruby Freeman y su hija, Wandrea "Shaye" Moss, dicen que Giuliani ha evitado entregar sus bienes.

En una presentación a última hora del miércoles, el abogado Kenneth Caruso pidió permiso para que él y su codefensor David Labkowski dejen de representar a Giuliani.

Caruso escribió que los abogados pueden dejar de representar a los clientes cuando hay un “desacuerdo fundamental”, o cuando un cliente insiste en presentar un reclamo que no está justificado por la ley y no puede respaldarse con un argumento de buena fe, o cuando el cliente no coopera.

Varios párrafos de la presentación publicada públicamente están tachados. La versión redactada no proporciona detalles sobre los posibles problemas.

Un representante de Giuliani no respondió de inmediato a un correo electrónico y una llamada telefónica en busca de comentarios.

Giuliani tiene hasta el lunes para oponerse a la moción.

La sentencia por difamación masiva se deriva del papel de Giuliani en impulsar las afirmaciones infundadas de Trump de que le robaron las elecciones. Ese esfuerzo también resultó en cargos penales pendientes contra Giuliani en Georgia y Arizona.

El exalcalde y aliado de Trump desde hace mucho tiempo se ha mostrado desafiante en medio de los esfuerzos de recolección, que se han extendido más allá de la fecha límite del 29 de octubre. La semana pasada, dijo a los periodistas fuera del tribunal que fue víctima de una "venganza política". El día de las elecciones, Giuliani fue visto conduciendo cerca de un lugar de votación en Palm Beach, Florida, en un Mercedes que parecía ser el automóvil que se suponía que debía entregar.

Giuliani, quien desde entonces ha sido inhabilitado para ejercer en Nueva York y Washington, había acusado falsamente a Freeman y Moss de fraude electoral, diciendo que introdujeron las papeletas en maletas, contaron las papeletas varias veces y manipularon las máquinas de votación.