T47 Investiga: Médico de Queens es acusado de drogar mujeres y grabar sus violaciones

NUEVA YORK -- Un gastroenterólogo de Queens fue arrestado por cargos de que usó “un líquido desconocido” para drogar a una mujer en su casa y violarla, mientras grababa en secreto las agresiones. Ahora, una ex paciente del Dr. Zhi Alan Cheng dice que también fue violada en video, luego de que Cheng supuestamente la drogó dentro de una sala de examen en un hospital de Queens.

Cheng se encuentra recluido en la cárcel de Rikers Island. Espera ser enjuiciado por un caso de violación y abuso sexual.

En diciembre de 2022 una mujer lo acusó de haberla drogado con un líquido desconocido mientras la abusaba y la grababa dentro de su apartamento. Ahora sale a la luz el dramático relato de otra mujer que asegura haber sido abusada por el mismo doctor y tambión la grabo. Asegura que en su caso fue abusada dentro de la unidad pediátrica del hospital Presbiteriano ubicado en Flushing. Dice que ocurrió un día antes de someterse a una operación para removerle la versícula biliar.

"Yo siento miedo, ya no quiero ir a los hospitales", dice la presunta víctima Jane.

En una conversación exclusiva “Jane”, un seudónimo que usamos para proteger su identidad, le revela a Telemundo 47 Investiga y News 4 I-Team que, en junio de 2021, fue ingresada a la sala de emergencia pediátrica del Hospital Presbiteriano de Nueva York situado en Flushing, Queens. Según ella, se había desmayado. En ese entonces, la joven tenía 19 años.

"Sentía un dolor fuerte en el estómago y me desmayé y mi hermana me llevo al doctor en ambulancia, se preocupó mucho y me llevo a emergencias", dice Jane.

Una vez en el centro médico, le hacen exámenes y procedimientos, todos documentados en su expediente médico.

Jane dice que en el hospital le dijeron que tenían que hacerle una endoscopia "porque tenía una piedrita en el estómago y ellos querían removerla a otro lado para poder hacerme la cirugía".

Jane nos explicó que mientras se recuperaba de la endoscopia y esperaba al día siguiente para remoción de su vesícula biliar, un doctor entró a su cuarto.

Nicholas Liakas, el abogado que la representa nos relata que “de lo que recuerda es que estaba acostada, un doctor entra, le inyecta una sustancia desconocida e inmediatamente ella siente dolor y pierde el conocimiento”.

Jane dice que despertó poco después y sentía mucho dolor en la parte baja de su abdomen. Describió la intensidad como un 10 de 10 y llamó a la enfermera. La medicaron con morfina.

“Me dieron medicina para el dolor", dijo Jane.

El abogado nos dice que su cliente y la madre de la joven le reclamaron al hospital que un médico supuestamente le inyectó una sustancia que la sedo y al despertar se sentía muy adolorida.

El expediente médico muestra que documentaron la preocupación de la familia, incluso se formuló una investigación donde trataron de averiguar quiénes entraron al cuarto de la joven. Jane dice que le presentaron una alineación de varios doctores hombres para ver si reconocía de quien ella sospechaba. El hospital ofreció realizarle una prueba ginecológica, pero la joven se negó.

"Llamaron a ese doctor que entro a mi cuarto, dentro, y me dijeron, reconoce quien es, me pusieron en frente como cuatro doctores y me dijeron reconoce quien es, y yo le dije él, porque estaba ahí parado", dijo Jane.

"Sacar a médicos del cuidado de sus pacientes, alinearnos frente a un paciente y que este reclamo jamás vio la luz del día es inusual”, aseguró el abogado de Jane. Mientras tanto, el abogado del doctor Cheng que lo defiende en el caso criminal insiste en su inocencia, y sobre el caso de Jane nos dijo y citamos: “a nuestro entender, el alegado hecho fue investigado por la facilidad y no tomaron ninguna acción… Nuestro cliente se defenderá de estas alegaciones una vez sean formalizadas".

Después de 15 meses, la mamá de Jane recibe una llamada de la fiscalía de Queens. La llamada surge a raíz de los datos recolectados dentro de la investigación criminal que enfrenta por supuestamente violar a una mujer en su apartamento. Los agentes encontraron un alegado video mostrando una violación dentro del hospital Presbiteriano ubicado en Flushing, Queens. La familia dice que en las imágenes aparecía Jane siendo abusada.

Pensando en el día que recibió la noticia, Jane nos dice que nunca pensó que le podría pasar algo así, pero a la vez le pasaron muchas cosas por la cabeza.

"Muchas cosas, no sé, me sentía feo", dice Jane.

Rosarina Bretón con el reportaje especial.

"No mucho, pero sí que tenían un video, pero yo no lo quiero ver", dice Jane sobre que se recordaba del momento que le dieron la noticia. Jane añade que si no fuera por esa llamada que le hicieron a su madre, tal vez nunca se enteraría de lo sucedido.

"Se notaban raros, como que bravos y decían reconoce quien es, pero que él no te ha hecho nada, como que quisieron quedar ahí, porque mi mama llamo la policía, pero dijeron que fue un malentendido…

Telemundo Investiga y News 4 I-Team se comunicó con fiscalía de Queens. Le preguntamos si tenían algún comentario sobre este caso debido a las acusaciones criminales que actualmente existen contra el Dr. Cheng que involucran a una mujer en su apartamento y si están investigando la posibilidad de otras mujeres que hayan sido abusadas. Su respuesta fue "lo sentimos, pero no podemos comentar sobre estas alegaciones”.

También, contactamos a la administración del hospital y a pesar de que no respondieron a nuestras preguntas específicas sobre el caso de Jane, sí se mostraron indignados por la alegada conducta del médico. En un comunicado un portavoz dijo: “Como cuidadores, somos responsables de la seguridad y el bienestar de nuestros pacientes... Los crímenes cometidos por este individuo son atroces, despreciables y una traición fundamental a nuestra misión y a la confianza de nuestros pacientes... En diciembre de 2022, tan pronto la fiscalía nos informó de las denuncias de abuso sexual, el quedó suspendido de inmediato, se le prohibió la entrada al hospital y fue despedido. Hemos estado cooperando plenamente con la oficina del fiscal de distrito de Queens, la policía de Nueva York y el Departamento de Salud del Estado de Nueva York…”.

Según los registros publicados por la Oficina de Conducta Médica Profesional de Nueva York, el Dr. Cheng fue suspendido de la práctica de la medicina el 7 de abril de 2023. Eso es cuatro meses después de que Cheng fuera acusado de cargos criminales de violación y casi dos años después de que la paciente del hospital le dijera al personal médico que había sido drogada misteriosamente y se despertó con dolor en la parte inferior del abdomen.

La ley del estado de Nueva York requiere que los médicos, enfermeras y trabajadores sociales informen cuando tengan motivos razonables para sospechar que una persona menor de 18 años ha sido abusada por alguien responsable del cuidado de ese niño.

En este caso, a pesar de que la atención médica se estaba brindando en una unidad de pediatría, el paciente era una joven de 19 años. Su registro médico dice que rechazó un examen ginecológico y no tenía evidencia de trauma o lesión en su cuerpo.

James Kousouros, el abogado defensor que representa al Dr. Cheng, dijo que el médico niega los cargos criminales de violación. Con respecto a la acusación de violación de la ex paciente del médico, Kousouros enfatizó que el hospital decidió no imponer medidas disciplinarias.

"Entendemos que el asunto fue investigado por la instalación y no se tomó ninguna medida", dijo Kousouros. "Nuestro cliente defenderá estas acusaciones en caso de que sean acusados ​​​​formalmente".