Legislación permitiría que NYC establezca sus propios límites de velocidad en las calles para salvar vidas

NUEVA YORK -- Una legislación que permitiría que la Ciudad de Nueva York pueda establacer sus propios límites de velocidad y proteger la vida de los peatones cada vez está más cerca de ser una realidad.

Esto debido a que la Ley de Sammy, o Sammy’s Law, llamada así en nombre de un niño de 12 años que murió tras ser atropellado por un conductor que iba en exceso de velocidad en Brooklyn en 2013, ahora hace parte de la propuesta de presupuesto del estado de Nueva York luego de que el Senado estatal y la gobernadora Kathy Hochul se unieran para incluirla.

La Asamblea estatal también tendría que apoyarla y aprobarla en presupuesto final. Por eso, defensores de la ley tendrán una manifestación el viernes en la mañana en el Upper West Side para exigir que los legisladores incluyan esta legislación en el presupuesto legislativo de 2024.

La manifestación se da dos días después de que un pequeño hispano de 8 años murió cuando cruzaba una calle de Queens junto a su hermano y su madre y fue atropellado por un vehículo que al parecer iba en exceso de velocidad.

La muerte del menor deja a una familia mexicana en luto. Rafael Pujols con los detalles.

Los límites de velocidad más bajos han salvado vidas en ciudades como Londres, Seattle y Toronto.

DE QUÉ TRATA LA LEY

Se relaciona con el establecimiento de límites de velocidad en ciudades con poblaciones de más de un millón de personas mediante la flexibilización de las restricciones para que las ciudades puedan establecer límites de velocidad por debajo de veinte millas por hora.

OTRAS MEDIDAS TOMADAS POR LA CIUDAD PARA SALVAR VIDAS

Un reporte de la organización Alternativas de Transporte publicado el lunes señaló que, aunque el programa Vision Zero de la Ciudad de Nueva York ha ayudado a salvar vidas en las carreteras desde sus inicios hace 10 años, desafortunadamente no ha favorecido a las comunidades de color y la población latina.

Desde su lanzamiento de Vision Zero en el 2014, que fue creado para salvar vidas en las carreteras, las muertes en las juntas comunitarias de mayoría blanca han disminuido un 4%, mientras que han aumentado en un 30% en las comunidades de mayoría latina y un 15% en las juntas comunitarias de mayoría BIPOC (negros, indígenas o comunidades de color).

Además, si bien las comunidades más blancas y ricas tienen calles más seguras que hace diez años, las comunidades de bajos ingresos y de color han experimentado un aumento en la violencia vial.

Y es que según el informe, al comparar los primeros cinco años de Vision Zero con la segunda mitad del programa, queda claro que el programa no se ha implementado total o efectivamente en vecindarios de color y con ingresos más bajos.

Otros datos señalan que 10 juntas comunitarias principales con el mayor porcentaje de residentes de color experimentaron un aumento del 20 % en las muertes por accidentes de tránsito.

El informe aclara que esto no significa que Vision Zero no funcione, sino que sólo funciona tan bien como se implementa y se prioriza. Vision Zero puede hacer que todos los vecindarios sean más seguros, pero debe implementarse plena y efectivamente en todas partes.

El estudio mostró que los neoyorquinos están siendo asesinados en calles que la ciudad sabe que son peligrosas. El 1% de las calles más peligrosas fueron responsables de 269 muertes en el período 2014-2023, lo que representa el 11% del total de muertes de la ciudad. A pesar de la naturaleza mortal de estas 22 calles, muchas de ellas permanecen sin cambios.