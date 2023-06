Tranquilos y llenos de amor: las razones por las que debes adoptar un perro viejo

Tanto si buscas un amigo fiel con el que ir de excursión o para ver tu serie favorita de Netflix, un perro viejo puede ser el compañero perfecto.

Aunque la gente suele optar por un cachorro para llevar a casa, tener un compañero mayor tiene muchas ventajas.

De hecho, los perros de siete años o más suelen ser más educados, menos destructivos y más tranquilos que los jóvenes. Sin embargo, la devastadora realidad es que los perros mayores tienen un índice de adopción del 25%, frente al 60% de los perros más jóvenes y los cachorros, según la ASPCA.

"Después de 12 años como voluntaria en albergues de animales, me di cuenta de que los perros mayores de los que me enamoraba no eran adoptados en favor de cachorros", afirma Sherri Franklin, fundadora y directora ejecutiva de Muttville Senior Dog Rescue.

Franklin recuerda vívidamente cuando uno de sus perros favoritos del albergue, una alegre Beagle Basset de 8 años, fue eutanasiado por falta de espacio porque no se consideraba adoptable.

"Sabía que tenía que hacer algo", dice Franklin. "Empecé a llevarme perros de uno en uno, a curarlos, a llevarlos al veterinario y a buscarles hogar por mi cuenta".

Fue una misión tan grande, que llevó a Franklin a fundar una organización sin ánimo de lucro en 2007. En los últimos 16 años, Muttville Senior Dog Rescue ha salvado a más de 9,000 perros ancianos

"Me gusta decir que hemos convertido a los perros senior en algo sexy", afirma.

¿Sabías que los perros mayores suelen acabar en albergues cuando sus dueños fallecen, se enferman o pasan a una residencia asistida?

"Personalmente, sé que un día me haré vieja, o más vieja, y espero que en algún momento, cuando lo necesite, haya alguien que me proporcione la ayuda que necesito", afirma Doreen Jakubcak, de Marty's Place Senior Dog Sanctuary.

Aunque adoptar perros mayores tiene muchas ventajas, hay que estar preparado para las revisiones veterinarias semestrales, las dietas especiales y la movilidad reducida.

La clave está en tratar todos los problemas de salud lo antes posible, aconseja Jakubcak. Detectar cualquier problema de salud antes de que empeore puede a menudo rectificar el problema o al menos salvar al perro antes de que sea intratable.

"La gente nos pregunta a menudo cómo se hace cuando hay que decir adiós". afirma Jakubcak. "Nos centramos en la calidad del tiempo, en saber que lo hemos hecho lo mejor que hemos podido y que hemos proporcionado al perro los mejores cuidados posibles durante el tiempo que ha estado con nosotros", afirma Jakubcak.

¿A qué espera? Esta es tu señal para correr a un albergue y llevarte a casa hoy mismo a un leal perro viejo.