Para millones de estadounidenses, el proceso de declaración de impuestos se reduce principalmente a hacer clic en "Siguiente" un montón de veces. ¿La misma dirección? ¿El mismo empleador? ¿Más o menos los mismos ingresos? Comprobado, comprobado, comprobado.

A menos que haya tenido un acontecimiento importante en su vida, como un matrimonio, el nacimiento de un hijo o la compra de una casa, es posible que su declaración de la renta sea muy similar a la del año pasado. Pero antes de hacer clic en "presentar", asegúrese de que no está pasando por alto documentos clave. Algunos formularios que pueden no haber estado en su radar el año pasado podrían aumentar o disminuir drásticamente su factura para el año fiscal 2023, dicen los expertos.

Uno en particular podría tomarte por sorpresa, dice Ed deHaan, profesor de contabilidad de la Stanford Graduate School of Business.

"La gente podría no darse cuenta de que el interés en una cuenta de ahorros de alto rendimiento -que es esencialmente nueva en 2023- está sujeto a impuestos a la tasa de tu salario, y los bancos no retienen impuestos sobre eso", dice. "Así que si eres una de esas personas con tres meses de ingresos sentados en una cuenta en efectivo en algún lugar, te van a facturar por eso".

Aquí tienes tres documentos fiscales que quizá olvidaste el año pasado y que podrían ser importantes esta temporada de impuestos:

1. 1099-INT para cuentas de ahorro

Siempre se ha pagado el impuesto federal sobre la renta por los intereses de las cuentas de ahorro. Pero como señala deHaan, lo que hace que esto sea "esencialmente nuevo" es que, gracias a las subidas de tipos de la Reserva Federal, algunas cuentas han empezado por fin a pagar tipos de interés respetables.

"Si eres afortunado y tienes $100,000 depositados en una cuenta que paga el 5%, habrás ganado $5,000", dice. "Si tu tipo marginal es del 50%, estás pagando $2,500 por eso, en abril".

Aunque hayas ganado bastante menos que eso, lo debes declarar.Por lo general, tu institución financiera te enviará un Formulario 1099-INT cuando ganes más de 10 dólares en intereses.

Si ya has presentado la declaración y tienes el documento en la bandeja de entrada, no te preocupes demasiado. Si se trata de una pequeña cantidad en dólares, el IRS probablemente no enviará auditores en su camino, dice Mark Jaeger, vicepresidente de operaciones fiscales en TaxAct.

Incluso si usted se olvidó de reportar una parte de sus ingresos por intereses, "la historia principal es no entrar en pánico. El IRS está acostumbrado a que esto ocurra todo el tiempo", dice Jaeger. "Si ya has presentado la declaración, pide que te devuelvan el dinero. Una vez que lo hagas, puedes presentar electrónicamente una declaración enmendada".

2. 1099-MISC o 1099-B para las criptoganancias

El IRS comenzó a preguntar sobre activos digitales, como cryptocurrency, en 2019. El lenguaje en 2023: En cualquier momento durante 2023, ¿usted: (a) recibió (como recompensa, premio o pago por bienes o servicios); o (b) vendió, intercambió o dispuso de otro modo de un activo digital (o un interés financiero en un activo digital)?

Para 2023, debes responder "sí" si vendiste criptomonedas; intercambiaste una moneda por otra; o recibiste moneda digital como pago, recompensa o premio, según las instrucciones del Formulario 1040. Podrías responder "no" si compraste cripto con dólares estadounidenses y aún conservas el activo.

Incluso si usted vendió algo de cripto en 2022, esto probablemente no se sentía como una pregunta apremiante. Después de todo, con la caída en picado de los precios de los activos digitales, cada vez era menos probable que los inversores obtuvieron beneficios.

Pero con las criptomonedas populares alcanzando nuevos máximos, vale la pena recordar que cualquier ganancia que obtenga de la venta de criptomonedas está sujeta a impuestos a corto o largo plazo, dependiendo del tiempo que la haya tenido.

Para 2023, es posible que reciba un Formulario 1099-MISC o 1099-B de la institución financiera que utiliza para el comercio de cripto. Es posible que no reciba ningún formulario, lo que hace la vida especialmente difícil para los comerciantes frecuentes, dijo Matt Metras, un agente inscrito propietario de MDM Financial Services, a CNBC.

"Una vez que tienes más de cinco transacciones, tratar de hacerlo tú mismo en una hoja de cálculo Excel se vuelve abrumador", dice.

3. 1098-E para intereses de préstamos estudiantiles

Tras años de indulgencia impuesta por el Gobierno, los intereses de los préstamos federales para estudiantes empezaron a devengarse de nuevo en septiembre.

Los prestatarios no tienen muchas razones para celebrar este hecho, pero un resquicio de esperanza es que muchos pueden reclamar una desgravación fiscal de la que casi se habían olvidado. La deducción de intereses de préstamos estudiantiles permite a los prestatarios que cumplan los requisitos deducir hasta $2,500 al año en intereses pagados sobre la deuda estudiantil privada y federal elegible.

Eso significa que puede tener cuatro meses de pagos a partir de finales de 2023 con intereses deducibles. Eso puede valer hasta $550, dependiendo de su nivel impositivo y la cantidad de interés que pagó, dijo el experto en educación superior Mark Kantrowitz a CNBC.

Para solicitar la deducción, busque el Formulario 1098-E, que su administrador de préstamos estudiantiles puede emitir por correo o en su sitio web.

Y a diferencia de muchas desgravaciones fiscales que requieren que los declarantes detallen las deducciones, la deducción por préstamos estudiantiles está "por encima de la línea".

"Eso significa que puedes deducir los intereses de tu préstamo estudiantil, incluso si estás tomando la deducción estándar", dice Jaeger.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Ryan Ermey para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.

