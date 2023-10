Ser curioso y saber escuchar son una parte importante de cómo utilizar eficazmente su relación con otras personas para alcanzar sus objetivos.

No lo digo de forma manipuladora, sólo en la práctica.

A fin de cuentas, las personas son recursos. Pero sólo cuando aprendes a absorber lo que esas personas te dicen (no sólo a dejar que te entre por un oído y te salga por el otro) comienzas realmente a ser útil para los demás y a convertirte en un recurso.

La habilidad más valiosa: hacer buenas preguntas de "cómo" y "por qué"

En el gimnasio, si veía a alguien probando una nueva técnica de entrenamiento que no tenía sentido para mí, le preguntaba porque tal vez me ayudaría. Cuando vi al gran culturista Vince Gironda hacer la extensión de tríceps de lado en su gimnasio, por ejemplo, admito que pensé que parecía un pequeño Mickey Mouse con la pequeña mancuerna que estaba usando.

Pero en lugar de descartarlo por completo porque Vince no provenía de un entorno de alzar peso, lo intenté. Hice 40 series durante mi siguiente entrenamiento de brazos, que había aprendido que era la mejor manera de ver cómo un nuevo movimiento impacta mi cuerpo, y mis tríceps externos temblaron durante todo el día siguiente.

El ejercicio fue tan efectivo que tuve que preguntarle a Vince: ¿Cómo se te ocurrió este ejercicio? ¿Por qué funciona mejor que otros movimientos similares? ¿Cuál es la mejor manera de incorporarlo a un entrenamiento?

Mis preguntas sirvieron para múltiples propósitos. Las respuestas, si tuvieran sentido, aliviarían cualquiera de mis dudas o inquietudes. Al tener curiosidad, mostré humildad y me convertí en un aliado de Vince, lo que hizo más probable que él pudiera compartir otras valiosas técnicas de entrenamiento.

Pero lo más importante de todo es que hacer buenas preguntas de “cómo” y “por qué” sobre algo que te interesa aumenta las posibilidades de que la información se quede en su cerebro y se conecte con otros fragmentos de información relacionados, lo que la hace más útil cuando es hora de ponerlo todo a trabajar al servicio de los demás.

Por eso amaba ser gobernador más que cualquier trabajo que haya tenido. Fue una oportunidad para absorber toda esta información sobre la forma en que funciona nuestra sociedad y al mismo tiempo estar en condiciones de utilizar esa información para ayudar a millones de personas.

Estaba aprendiendo sin parar. Cuanto más aprendía y más preguntas hacía a las personas que me enseñaban, más entendía cómo estaban conectadas las cosas y mejor líder me convertía.

Por supuesto, tuve suerte. Como gobernador, incluso si no tuviera curiosidad por naturaleza, podía hacer que la gente me explicara cosas sobre la forma en que funcionaba el estado hasta que tuviera sentido para mí, sin importar cuánto tiempo tomara.

La mayoría de la gente no tiene tanta suerte. No tienen el poder de hacer que otros les expliquen el mundo. Tienen que intentar descubrirlo por sí mismos, lo que puede resultar muy intimidante y muy desalentador sin apoyo.

Creo que esta es una de las razones por las que tantas personas se sienten estancadas en sus vidas. Viven en un mundo que no comprenden del todo. El mundo es lo que es y ellos son quienes son, y es algo que tienen que aceptar y con lo que tienen que lidiar.

Tal vez nacieron en una vida en la que otros eran ricos y ellos pobres, u otros eran altos o inteligentes o físicamente dotados y eran lo opuesto a esas cosas, y nadie les explicó que, si bien hay algunas circunstancias que no se pueden cambiar, hay otros que sí puedes cambiar siendo curioso y siendo una esponja, y luego usando el conocimiento que adquieras para crear una visión para ti mismo.

Arnold Schwarzenegger es un fisiculturista, actor, empresario, filántropo, autor de bestsellers y político nacido en Austria. Se desempeñó como el trigésimo octavo gobernador de California.

Este es un Extracto de “Be Useful: Seven Tools for Life” de Arnold Schwarzenegger, publicado el 10 de octubre de 2023 por Penguin Press, un sello editorial de Penguin Publishing Group, una división de Penguin Random House LLC. Copyright 2023 de Fitness Publications, Inc.