CNBC: cuatro valiosos consejos de un padre que ha criado a 36 niños, él solo

En este momento cuida a niños de dos, tres, siete, ocho, 10, 17 y 19 años, tres de los cuales son sus hijos adoptivos.

La suya es una historia extraordinaria. Criado en la zona rural de Uganda, Mutabazi se escapó de su casa a la edad de 10 años y se convirtió en un niño de la calle en la ciudad capital de Kampala, durmiendo debajo de vehículos parados, vendiendo maní en una estación de autobuses y sobreviviendo con frutas recogidas en los puestos de un mercado.

"Crecí [siendo] pobre entre los más pobres", dijo Mutabazi a CNBC por videollamada. "Me convertí en un niño de la calle y estaba tratando de cambiar mi vida", dijo.

Durante cinco años vivió de esta manera, llevando las compras de la gente a cambio de plátanos, y compartiendo la poca comida que tenía con otros niños.

No tenía muchas esperanzas para el futuro hasta que, cuando era adolescente, un hombre llamado James se hizo amigo de él después de que Mutabazi se acostumbrara a ayudarlo con sus compras. James pagó para que Mutabazi, que entonces tenía 15 años, asistiera a una pequeña escuela cristiana. Allí, finalmente prosperó, a veces pidiendo prestados libros infantiles más ricos a cambio de hacer sus tareas.

Durante un año sabático entre la escuela secundaria y la universidad, Mutabazi se convirtió en trabajador humanitario, llevando alimentos y medicinas a los niños que vivían en los campos de refugiados de Ruanda tras el genocidio de mediados de los años 1990.

Luego, después de completar sus estudios en Uganda, el Reino Unido y Estados Unidos, se convirtió en gerente de la organización sin fines de lucro Compassion International, que recauda dinero para apadrinar a niños en países en desarrollo.

Peter Mutabazi y algunos de los niños que ha acogido o adoptado.

SE CONVIRTIÓ EN PADRE ADOPTIVO

No fue hasta los 43 años que Mutabazi se convirtió en padre adoptivo.

Su propio padre era abusivo, razón por la cual se fue de casa tan joven, y Mutabazi temía volverse como su padre, escribió en sus memorias "Ahora soy conocido: cómo un niño de la calle convertido en padre adoptivo encontró aceptación y verdadero valor". También pensó que a un hombre negro soltero no se le permitiría acoger a niños.

"Nunca había visto a una persona negra que adoptara en Uganda, Etiopía o China. Siempre eran caucásicos y estaban casados", dijo a CNBC.

Pero una conversación con un colega (un hombre blanco estadounidense que, junto con su esposa, había criado (y posteriormente adoptado) a una bebé, Brittany, que es negra, le hizo reconsiderar esas suposiciones.

Mutabazi también cuestionó cuán dedicado estaba a ayudar a los niños en su función en la organización sin fines de lucro y se dio cuenta de que quería hacer más. "Sabía que estaba marcando una diferencia en las vidas de los niños, pero todo lo que hacía mantenía a esos niños a una distancia segura. Hice mis viajes y envié mis cheques, y al final del día, volví a casa y cerré mi mente. ", escribió en el libro.

Mutabazi, que ahora tiene 49 años, ha vivido en Estados Unidos durante 18 años. "Cuando llegué a Estados Unidos, me sorprendió mucho ver cuán rico y desarrollado puede ser un país, pero había una división. La gente simplemente no sabía lo que les estaba pasando a los niños", dijo a CNBC.

Se acercó a una agencia de acogida en la ciudad de Oklahoma, donde vivía, y sugirió que podría ser mentor de niños en riesgo. Pero un trabajador social le preguntó si consideraría la posibilidad de acogerlo y le explicó que era elegible para hacerlo como hombre soltero.

Para ser aprobado como padre de crianza, Mutabazi se sometió a múltiples entrevistas y verificaciones de antecedentes y tomó meses de clases conocidas como MAPP (o Modelo de Enfoque de Asociación para la Crianza de los Padres), que capacita a los padres de crianza para comprender a los niños que han experimentado un trauma.

Descubrió que las clases le ayudaron a procesar su propio trauma. "No quería que mi pasado se arrastrara hacia el futuro", dijo Mutabazi sobre su difícil infancia. Se dio cuenta: "Realmente puedo ser un buen padre… puedo ser padre de la mejor manera que pueda", le dijo a CNBC. Ahora, además de ser padre adoptivo, dirige la Fundación Now I Am Known, donde renueva habitaciones para adolescentes.

Lidiando con la ira

El primer niño que Mutabazi acogió fue un niño de cinco años que a veces tenía ataques de gritos. "Una vez, lloró durante tres horas sin parar y al final simplemente dijo: 'Oye, papá, ¿puedes abrazarme?'", dijo Mutabazi a CNBC.

"Una vez que entró en ese modo [enojado], simplemente no supo cómo regresar", dijo Mutabazi.

"Mi enfoque fue decir: ¿cómo puedo ayudar a este niño a regular y controlar su ira, pero también a saber que estaba allí para él… en lugar de centrarme en lo que estaba viendo, sino realmente centrarme en lo que estaba causando que realmente me ayudara a superarlo? saber cómo criarlo", dijo.

El niño permaneció con Mutabazi durante seis meses antes de mudarse con una tía. "A pesar de los ataques, este era un niño que sólo quería que lo abrazaran, y doy gracias a Dios por haber estado ahí para él", escribió en su libro.

Palabras de afirmación

Cuando Mutabazi vivía con James y su familia cuando era adolescente, llevaba un cuaderno y anotaba las cosas positivas que James le decía. "James me dijo que era valiente por superar todas las cosas que había pasado en la vida. De hecho, me lo dijo muchas veces. Valiente estaba en mi cuaderno", dijo en sus memorias.

Mutabazi continuó escribiendo estas "palabras de afirmación", y este cuaderno se convirtió en una guía de cómo les habla a los niños bajo su cuidado. "Memoricé las palabras: eres elegido, importas, eres especial, eres suficiente, eres un regalo, no estás solo, y me aseguro de que [cuando] mis hijos, estén "Voy a utilizar esas palabras en todo momento", dijo a CNBC.

Peter Mutabazi con tres hijos que ha adoptado: Skylar, Ryder y Anthony.

También tiene las frases impresas en su volante, en su refrigerador, en su armario e incluso en la placa de su perro.

Estas palabras le han ayudado a criar a su hijo Anthony, que vino a vivir con Mutabazi cuando tenía 11 años y a quien adoptó desde entonces.

Mutabazi dijo que su hijo tuvo problemas con el abandono y su enfoque ha sido de tranquilidad.

"Eso realmente le ayudó a saber que mi papá me ama pase lo que pase, a pesar de los desafíos que tengo", dijo Mutabazi.

Pequeñas victorias

Celebrar los logros más pequeños es una forma en que Mutabazi muestra amor a los niños bajo su cuidado.

"Vengo del lugar más pobre que puedas imaginar [y]... He superado traumas de tantas maneras diferentes que no espero que mi hijo haga lo mismo de la noche a la mañana", dijo.

Por ejemplo, cuando uno de los adolescentes bajo su cuidado luchaba por hacer su cama, Mutabazi lo animó a hacerlo. "[Ahora] puedo decir hijo, eso fue increíble. Y estoy agradecido", dijo a CNBC.

Eso también ayuda a asegurarles a los niños que él se preocupa por ellos, de modo que si fallan en algo más importante, tendrán más fe en que él los ama de todos modos.

"Ya he demostrado ese amor y esa fidelidad a través de las pequeñas cosas", afirmó.

Lidiando con los adolescentes

Si otros padres acuden a Mutabazi con preguntas sobre cómo manejar a los adolescentes, él les asegura que la mayoría de las personas luchan con niños de esa edad.

"Cuando tienes un hijo de 14 o 15 años... si te pones a ti mismo como mentor en lugar de como padre o madre, ayuda", dijo.

Trate de comprender su perspectiva sobre su hijo, añadió Mutabazi.

"Hay un adolescente siendo adolescente, hay hormonas, hay trauma, hay falta de respeto... cuando mires a tu hijo, mira a través de esos lentes y [dite a ti mismo] ¿con cuál estoy lidiando?", dijo.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Lucy Handley para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.