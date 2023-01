CNBC: millennial ahorró $100,000 antes de cumplir los 26 años; comparte tres consejos para ayudarte a hacer lo mismo

Tori Dunlap quiere recordarte: las finanzas personales son personales. Para lograr el éxito financiero, debe hacer lo que sea mejor para su propia situación, no para la de otra persona.

Dunlap obtuvo seguidores en su blog sobre su viaje para ahorrar $100,000 cuando cumplió 25 años. Cuando logró esa meta tres meses después de cumplir 25 años, renunció a su trabajo y convirtió el blog en Her First $100K, una marca de educación financiera que tiene como objetivo para ayudar a las mujeres a combatir la desigualdad financiera y tomar el control de su dinero.

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

Más recientemente, Dunlap, que ahora tiene 28 años, publicó su primer libro, “Financial Feminist”, que ya es un éxito de ventas del New York Times.

En el camino, aprendió algunos consejos que pueden ayudar a cualquier persona que busque el éxito financiero, ya sea que eso signifique jubilarse temprano, iniciar un negocio o cumplir otro sueño. Estas son las tres lecciones más importantes que dice que debes aprender antes de que puedas lograr la libertad financiera, sin importar lo que eso signifique para ti.

1. SER BUENO CON EL DINERO REQUIERE PRÁCTICA Y ES POSIBLE QUE ESTÉS EN UNA CURVA DE APRENDIZAJE

La buena administración del dinero no es algo natural para todos. Para muchos, es una habilidad que tienen que aprender, a menudo más adelante en la vida.

“Creo que salimos del útero esperando ser mágicamente buenos con el dinero, pero no esperamos ser mágicamente buenos en nada más”, le dice Dunlap a CNBC Make It.

Se considera afortunada de que sus padres le hayan inculcado buenos hábitos financieros desde pequeña, pero reconoce que no todos tienen los mismos cimientos. E incluso si lo hacen, sin un esfuerzo constante es fácil perder la práctica y caer en una crisis financiera.

Debe practicar y adquirir el hábito de aprender sobre el dinero antes de que realmente pueda dominar su uso efectivo, dice ella.

“Al igual que cualquier otra cosa nueva, ya sea tocar la tuba o aprender a hablar italiano, vas a ser malo en eso. No te va a funcionar por un tiempo”, dice Dunlap. “Eso no significa que dejes de intentarlo, significa que te das mucha gracia”.

Más de 40 millones de personas han perdido sus empleos a causa de la pandemia en EEUU.

2. IDENTIFICAR TUS VALORES MARCA LA DIFERENCIA

Antes de establecer sus objetivos de dinero específicos, debe comprender sus valores personales, independientemente de lo que hagan los demás.

“Realmente necesitamos entender cuáles son nuestros valores”, dice Dunlap. “Tenemos que poner nuestros cerebros a bordo para preocuparnos por cualquier cosa. Y eso no es una cuestión de fuerza de voluntad”.

Mucha gente aspira a objetivos como la propiedad de vivienda o la jubilación anticipada, pero si sus valores están más alineados con la flexibilidad que ofrece el alquiler o la alegría que brinda su carrera, entonces esos no tienen por qué ser sus objetivos.

“NecesitaS adjuntar un 'por qué' y tus valores detrás de sus objetivos financieros en lugar de simplemente 'Mis padres me dijeron que debería comprar una casa, tal vez debería hacer eso'”, dice Dunlap. “Si no quieres hacer eso, no lo hagas. Está bien. Necesitas encontrar cosas que realmente reflejen tus valores”.

3. TU FONDO DE EMERGENCIA SIEMPRE DEBE SER LO PRIMERO

Aunque la mayoría de los consejos de finanzas personales no son de talla única, Dunlap dice que la única pieza que todos deberían escuchar es crear un fondo de emergencia antes que nada. Ella recomienda ahorrar de tres a seis meses de gastos de manutención en una cuenta de ahorros de alto rendimiento para cualquier calamidad que la vida pueda depararle.

“Todos deberíamos, independientemente de la edad o el estado financiero, trabajar para ese fondo de emergencia”, dice Dunlap. “Ese es el primer paso, incluso antes de pagar cualquier deuda”.

Con suerte, no tendrá que tocar el dinero, pero tener un colchón puede evitar más caos financiero y estrés cuando la vida le presente algo inesperado.

″El trabajo de [tu fondo de emergencia] es simplemente sentarse allí en caso de que lo necesite por la pérdida de un trabajo, su perro se enferma, usted se enferma, su auto se pincha, lo que sea que parezca”, dice Dunlap.

Una vez que haya sentado las bases, estará un paso más cerca de construir el futuro financiero de sus sueños.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Kamaron McNair para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.

Qué harías si te dieras cuenta de que alguien te ha estado quitando dinero silenciosamente. Ahí van a parar buena parte de tus ingresos. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo