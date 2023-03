CNBC: Los juegos de los Yankees se pueden ver en el nuevo servicio de YES Network, y no se necesita cable

YES Network está lanzando un servicio de transmisión, brindando a los suscriptores que no son de cable una forma de ver los juegos en vivo de los New York Yankees.

La temporada de Major League Baseball comienza el jueves.

El servicio de transmisión costará $24.99 por mes con una oferta promocional de $19.99 por mes que finaliza el 30 de abril.

YES Network cobrará $24.99 al mes, o $239.99 al año, según un anuncio. Los suscriptores que compren el servicio antes del 30 de abril recibirán una oferta promocional de $19,99 al mes o $199,99 al año, que vencerá a fines de 2023. El servicio está disponible de inmediato. El día inaugural de Major League Baseball es el jueves.

YES Network transmite los juegos de los Yankees, los Brooklyn Nets de la NBA y los New York Liberty de la WNBA a los fanáticos que viven en el área metropolitana de Nueva York.

Las redes deportivas regionales ofrecen cada vez más servicios de transmisión fuera del paquete de cable para llegar a los consumidores que no están suscritos a la televisión de pago tradicional. Los RSN están tratando de establecer una nueva fuente de ingresos de transmisión a medida que millones de estadounidenses cancelan su servicio de cable cada año.

Diamond Sports Group, que opera 21 redes deportivas regionales de Bally Sports y se declaró en bancarrota este mes, cobra $19.99 por mes. MSG Networks anunció el mes pasado que su servicio de transmisión se lanzará este verano para los New York Knicks de la NBA y los New York Rangers, Buffalo Sabres y New Jersey Devils de la NHL. Costará $29.99 al mes, o $309.99 al año.

"Nos complace presentar una opción de suscripción directa", dijo el director ejecutivo de Yes Network, Jon Litner, en un comunicado. "Con esta nueva oferta directa al consumidor, estamos ampliando nuestro alcance al hacer que YES esté disponible para más fanáticos en nuestra presencia regional que nunca antes".

YES Network es copropiedad de los Yankees y un grupo de otros inversores, incluidos Amazon y Sinclair Broadcast Group.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Alex Sherman para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.