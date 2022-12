Además de comer demasiadas galletas de mantequilla, una de mis tradiciones festivas favoritas es un movimiento de dinero que ha reducido mis gastos mensuales en cientos de dólares. Se llama auditoría de suscripción y me está ahorrando más de $200 por mes hasta 2023.

Así es como funciona: cada diciembre, paso unos 30 minutos revisando los estados de cuenta de mi tarjeta de crédito en busca de suscripciones infrautilizadas, ya sean aplicaciones en mi teléfono, servicios de transmisión de TV o boletines. Luego los cancelo, uno por uno.

Los gastos de suscripción pueden ser tan pequeños como $1 por mes, pero también aumentan rápidamente: el gasto mensual promedio en suscripciones aumentó a $273 el año pasado, según una encuesta realizada por la consultora West Monroe. Y casi el 90% de los encuestados subestimó el costo total de sus suscripciones, a menudo en cientos de dólares.

No soy una excepción, ya que las suscripciones infrautilizadas parecen acumularse como percebes en mi balance general durante todo el año.

Pero con mi auditoría anual de suscripciones de fin de año, reduje $209 de mi presupuesto mensual al cancelar o reducir las suscripciones. Aquí hay un vistazo a mis ahorros:

fuboTV: $79

Boletines de subpila: $40

Membresía de Adobe Creative Cloud (plan reducido): $36

Talones de AMC: $24

Audible: $15

Canal de criterio: $11

Interruptor de Nintendo en línea: $4

Las auditorías de suscripción me ayudan a eliminar costos innecesarios, por supuesto. Pero más importante, me obligan a pensar si cada gasto es para algo que realmente necesito. No puedo decir que alguna vez pensé si mi membresía de Nintendo Switch Online valía la pena, incluso cuando la usé, hasta el final del año cuando hice mi auditoría anual. Cuando finalmente lo pensé, me di cuenta de que podía vivir sin el servicio.

Algunos recortes fueron obvios en función de mis hábitos cambiantes, como cancelar mi membresía de AMC Stubs. La suscripción a la película de $24 cubre tres proyecciones por semana, pero he visto menos películas en los cines este año de lo habitual, así que no valió la pena.

En el caso de fuboTV, originalmente me inscribí para deportes en vivo. Pero luego mi esposa obtuvo deportes en vivo a través de una suscripción gratuita a Hulu que obtuvo como complemento con su nuevo plan de telefonía celular, por lo que ya no necesitaba fuboTV.

Otros recortes que simplemente archivaría como "duh", como una suscripción al Criterion Channel que pensé que había cancelado a principios de año. Simplemente pasé por alto el artículo de línea en los estados de cuenta anteriores.

Otro consejo si está indeciso: las empresas a menudo ofrecen descuentos cuando intenta cancelar, para que pueda reducir los costos sin perder ningún servicio. Alternativamente, puede ahorrar dinero cambiando a un plan más económico con menos servicios, como hice con mi membresía de Adobe Creative Cloud.

En total, ahorraré más de $2,500 el próximo año, y solo me tomó 30 minutos.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés por Mike Winters para nuestra cadena hermana CNBC.com. Para más de CNBC entra aquí.