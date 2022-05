¿Vas al concierto de Coldplay en el MetLife? NJ Transit ofrece un descuento único para el servicio de tren

Los fanáticos que asistan a los próximos conciertos de Coldplay en el estadio MetLife este fin de semana pueden apoyar los esfuerzos de sostenibilidad de la banda al usar el NJ Transit como medio de transporte hasta el estadio.

La agencia ofrece un descuento del 25 % a los pasajeros que compren sus boletos de tren de ida y vuelta por adelantado, una medida que toma el NJ Transit para ayudar a promover las iniciativas ecológicas de la banda británica en su gira mundial “Music Of The Spheres”.

El sábado 4 de junio y el domingo 5 de junio, NJ Transit operará su conveniente servicio de trenes entre Secaucus Junction y MetLife Stadium. Los pasajeros solo tienen que tomar cualquier tren que se detenga en Secaucus, incluso desde Penn Station New York, y se transfieren al tren de enlace del estadio.

Para lograr el descuento de 25% las personas deben comprar sus boletos de tren de ida y vuelta en la aplicación móvil de NJ Transit desde ahora hasta el viernes 3 de junio a las 11:59 p. m. y usar el código de promoción COLDPLAY. La promoción de descuento es válida para usar solo en la aplicación móvil de NJ Transit.

El código permite a los clientes comprar hasta dos boletos de ida y vuelta desde cualquier origen hacia/desde la estación Meadowlands. Los boletos con descuento son válidos para usar solo el 4 y 5 de junio.

Servicio ferroviario al estadio MetLife

Vea el horario del servicio de Meadowlands Station Rail AQUÍ. El servicio hacia la estación Meadowlands desde Secaucus comenzará a las 4:41 p. m. El último tren con destino a la estación Meadowlands partirá desde Secaucus a las 8:17 p. m. El último tren desde la estación MetLife no partirá de la estación Meadowlands antes de la 1:00 a. m.

Nota: Los pasajeros que viajen en trenes de NJ Transit al estadio MetLife deben comprar sus boletos de ida y vuelta desde su estación de origen hasta la estación Meadowlands para evitar demoras al abordar los trenes. Los boletos comprados en el tren incluirán un recargo de $5 por cada boleto.

Penn Station New York a MetLife Stadium: No hay servicio de tren directo desde Penn Station New York a MetLife Stadium. Los clientes pueden tomar cualquier tren de NJ Transit que se detenga en Secaucus Junction y luego transferirse a trenes especiales con destino a Meadowlands. Los tableros de salida en Penn Station New York mostrarán SEC en los trenes que paran en Secaucus.

Secaucus Junction a MetLife Stadium: el servicio ferroviario partirá de Secaucus Junction hacia MetLife Stadium a partir de las 4:41 p. m., luego aproximadamente cada 10 a 15 minutos, y los últimos trenes con destino al estadio partirán de Secaucus justo después de las 8:17 p. m.

Hoboken a MetLife Stadium: No hay trenes directos de Hoboken a MetLife Stadium. Los clientes pueden tomar cualquier tren de la línea Main, Bergen County, Pascack Valley o Port Jervis Line hasta Secaucus y hacer transbordo a los trenes con destino a Meadowlands.

Servicio ferroviario desde MetLife Stadium

MetLife Stadium a Penn Station New York: No hay servicio de tren directo desde MetLife Stadium a Penn Station New York. Los clientes deben tomar trenes a Secaucus Junction y luego hacer transbordo a cualquier tren de NJ Transit que viaje hacia Nueva York.

MetLife Stadium a Secaucus Junction: los trenes operarán una vez por hora a partir de las 5:39 p. m. hasta las 9:24 p. m. Luego, después del evento, los trenes operarán cada 10 minutos sobre una base de carga y arranque hasta que se disipe la multitud, y luego cada 15 a 20 minutos según sea necesario hasta la 1:00 a. m. El último tren está programado para salir del MetLife Stadium a las 1:00 a. m. Verifique los horarios de conexión en Secaucus para tener suficiente tiempo para conectarse con el último tren de la noche a su destino final.

Se recomienda a los clientes que planifiquen con anticipación y verifiquen los horarios de los trenes para el servicio desde Secaucus a Penn Station New York y Hoboken Terminal después del evento. Después del evento, habrá un servicio directo limitado desde la estación Meadowlands a Hoboken. Los boletos móviles incluyen un código de barras para escanear para acceder a través de las puertas de tarifas en Secaucus. Seleccione Meadowlands como el destino de los eventos en MetLife Stadium.

Los clientes que hagan conexiones con trenes en Secaucus deben verificar los horarios de los trenes y permitir tiempo adicional para hacer esas conexiones y conocer los horarios de los últimos trenes desde Secaucus hasta su destino final. Debido a varios proyectos de fin de semana en curso, es posible que los trenes que operan en el nivel superior de la estación Secaucus (que continúan hacia Nueva York o hacia Trenton, Long Branch/Bay Head y Dover) no puedan esperar en Secaucus más allá de los horarios de salida programados.

Nota importante: cuanto más cerca esté del frente de la fila después del concierto, menor será el tiempo de espera para un tren a Secaucus. Dependiendo de la cantidad de clientes que viajen en tren y de dónde se encuentre en la línea para abordar, eso determinará su tiempo de espera para abordar los trenes desde MetLife Stadium a Secaucus. Antes de los conciertos, se recomienda a los pasajeros que consulten los horarios de salida de las conexiones finales de tren desde Secaucus.