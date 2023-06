Regresan los fuegos artificiales del 4 de julio de Macy’s a NYC: aquí lo que debes saber

NUEVA YORK -- Una de las celebraciones más esperadas del año está a la vuelta de la esquina.

Se trata de los fuegos artificiales de Macy's que iluminan el cielo de la Gran Manzana para conmemorar la independencia de Estados Unidos el próximo 4 de julio. Los fuegos artificiales regresan este 2023 desde el East River para su espectáculo número 47.

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

El espectáculo de este año debutará con una nueva bandera ondeante de una milla de ancho compuesta por fuegos artificiales rojos, blancos y azules.

El horizonte de Nueva York se iluminará con los colores del espectáculo alrededor de las 9:25 p. m. con más de 60,000 proyectiles y efectos lanzados desde cinco barcazas posicionadas a lo largo del río.

La exhibición del 4 de julio "presentará la colección más dinámica de conchas animadas jamás lanzada durante el espectáculo anual de Macy's".

“La celebración de Macy’s Fireworks de este año será espectacular”, dijo Will Coss, productor ejecutivo de Macy’s 4th of July Fireworks. "Junto con una partitura que presenta clásicos estadounidenses, la celebración de este año honrará a los pioneros que han forjado nuestro pasado, presente y futuro".

Está previsto que lancen más de 2,400 proyectiles y efectos por minuto sobre la Gran Manzana.

Los lugares de visualización pública se instalarán a lo largo de los muelles de Brooklyn, Queens y Manhattan.

El espectáculo explotará y crepitará al ritmo de melodías patrióticas clásicas que incluyen "The Star-Spangled Banner", "America the Beautiful", "Lift Every Voice and Sing" y "Ain't No Mountain High Enough".

Aquí respondemos preguntas de lo que deberías saber.

A qué horas es el espectáculo

El horizonte de Nueva York se iluminará con los colores del espectáculo alrededor de las 9:25 p. m. con más de 60,000 proyectiles y efectos lanzados desde cinco barcazas posicionadas a lo largo del río.

Cómo serán los fuegos artificiales

Algunas de las obras maestras de este año incluyen una bandera ondeante de una milla de ancho con palmeras rojas, blancas y azules y conchas estroboscópicas, un anillo de girasol con conchas de pistilos crepitantes, efectos en forma de señal de alto roja y el nuevo fantasma pirotécnico que presenta cuatro tonos alternativos diferentes.

Más de 60,000 proyectiles y efectos lanzados desde cinco barcazas posicionadas a lo largo del río. Está previsto que lancen más de 2,400 proyectiles y efectos por minuto sobre la Gran Manzana.

Dónde puedo ver el espectáculo en persona

Las personas pueden encontrar puntos de entrada para áreas de observación públicas elevadas a lo largo de FDR Drive en Manhattan y áreas de observación en Queens &

Parques de Brooklyn. Hay capacidad limitada en la mayoría de los lugares. Tenga en cuenta: los parques son generalmente accesibles según la ADA, pero es posible que no tengan un espacio designado para verlos según la ADA.

Aquí el mapa de los puntos para ver el espectáculo:

Macy´s

Hay lugares a lo largo de la costa del East River desde donde NO se puede ver los fuegos artificiales, ya que la vista está obstruida o el área está cerrada al público. Estos no son lugares de visualización recomendados: Bushwick Inlet Park, Brooklyn Bridge Park, Brooklyn Heights Promenade, Grand Ferry Park, Domino Park, Hunter's Point South Park, Roosevelt Island y E 34th Street Ferry Landing.

Qué artículo NO son permitidos

Todos los espectadores deben tener en cuenta que NO se permitirán sillas de jardín, mantas, sombrillas, hieleras y mochilas/contenedores/otros bolsos grandes en los lugares de observación pública por motivos de seguridad. Los espectadores están sujetos a búsqueda por parte de la Policía de Nueva York.

El legado musical de Estados Unidos

La partitura de este año presentará clásicos estadounidenses que rinden homenaje a los pioneros musicales de la nación. Con la curaduría de Ray Chew, afamado director musical y maestro de algunos de los programas de entretenimiento más populares del país, las selecciones de partituras incluirán "The Star Bangled Banner", "America the Beautiful", "Lift Every Voice and Sing", "Ain't No Mountain High Enough”, y una presentación especial de una obra original titulada “Sea to Shining Sea”, escrita e interpretada por el dúo de rap Nico & Lamar de The United States Army Field Band con Ray Chew.

Ningún espectáculo de fuegos artificiales de Macy's estaría completo sin un tributo inspirador a la luz y el momento característico de cada espectáculo, la Milla de Oro de Macy's. Mostradas a "The Best", por la legendaria Tina Turner, miles de conchas doradas crearán un espectacular efecto de cascada que se extenderá por más de una milla a través del East River.

Para más información ir aquí.