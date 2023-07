Parques estatales de Nueva York servirán como escenario para presenciar eclipse solar total

Lo que debes saber Para los amantes de la astrología en el 2024 vivirán un fenómeno que no se volverá a ver hasta dentro de dos décadas, y Nueva York desde ya se prepara para que todos puedan disfrutarlo.

Y es que la gobernadora Kathy Hochul anunció el lunes que las personas que deseen experimentar un raro eclipse solar total que sucederá en abril de 2024 pueden hospedarse en los siete campamentos del parque estatal que se abrirán para el evento. El próximo eclipse solar total que será visible desde Estados Unidos contiguos no será hasta agosto de 2044.

La apertura temprana ayudará a acomodar una afluencia esperada de visitantes que se dirigen a varias regiones del estado para presenciar el evento celestial.

NUEVA YORK -- Para los amantes de la astrología en el 2024 vivirán un fenómeno que no se volverá a ver hasta dentro de dos décadas, y Nueva York desde ya se prepara para que todos puedan disfrutarlo.

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

Y es que la gobernadora Kathy Hochul anunció el lunes que las personas que deseen experimentar un raro eclipse solar total que sucederá en abril de 2024 pueden hospedarse en los siete campamentos del parque estatal que se abrirán para el evento. El próximo eclipse solar total que será visible desde Estados Unidos contiguos no será hasta agosto de 2044.

La apertura temprana ayudará a acomodar una afluencia esperada de visitantes que se dirigen a varias regiones del estado para presenciar el evento celestial.

“El próximo año, tanto los neoyorquinos como los visitantes tendrán la oportunidad de presenciar un espectáculo celestial extraordinario en nuestro estado cuando el eclipse solar pase sobre el corazón del oeste de Nueva York, Finger Lakes y Adirondacks en 2024”, dijo la gobernadora Hochul. “Nuestros parques estatales abrirán alojamientos para campamentos temprano, antes de la temporada tradicional de campamentos, para garantizar que las personas puedan ver esta increíble experiencia en uno de los hermosos entornos naturales de Nueva York. Animo a todos los interesados a reservar su lugar a partir de esta semana para este increíble evento”.

Desde cuándo puedo reservar los espacios de campamentos para ver el eclipse solar total de 2024

A partir de la semana del 3 de julio de 2023, las reservas estarán disponibles en State Parks en un total de 335 campamentos, casas de campo y cabañas que se extienden por ocho condados en el oeste, centro y norte de Nueva York.

Cuándo es el eclipse solar total

El 8 de abril de 2024 el eclipse solar total trazará un camino estrecho de totalidad en 15 estados de EEUU, incluida gran parte del oeste y el norte del estado de Nueva York. Para los visitantes con reservas para la noche del 8 de abril, la hora de salida es a las 11:00 de la mañana siguiente, para evitar el tráfico y disfrutar de los atractivos de la región después del eclipse.

En EEUU el eclipse pasará al noreste a través de Texas, Oklahoma, Arkansas, Missouri, Illinois, Kentucky, Indiana, Ohio, Pensilvania, Nueva York, Vermont, New Hampshire y Maine. El eclipse comenzará en el oeste de Nueva York poco después de las 2 p.m. hora del este. La totalidad total comenzará en el condado de Chautauqua a las 3:17 p. m., moviéndose a través del estado hasta Plattsburgh a las 3:25 p. m. Las ubicaciones en el camino de la totalidad podrían experimentar oscuridad total por hasta 4 minutos. Luego, el eclipse ingresará a Canadá en el sur de Ontario y continuará a través de Quebec, New Brunswick, Prince Edward Island y Cape Breton.

Qué es un eclipse solar

Un eclipse solar total ocurre cuando la luna pasa entre el sol y la tierra, bloqueando completamente la cara del sol. Las personas que vean el eclipse desde lugares donde la sombra de la luna cubre completamente al Sol, lo que se conoce como el camino de la totalidad, experimentarán un eclipse solar total. El cielo se oscurecerá, como si fuera el amanecer o el anochecer. Si el tiempo lo permite, las personas a lo largo del camino de la totalidad verán la corona del sol, o la atmósfera exterior, que generalmente está oscurecida por la cara brillante del sol.

¿Debo proteger mis ojos?

Excepto durante la breve fase total de un eclipse solar total, cuando la luna bloquea completamente la cara brillante del sol, no es seguro mirar directamente al sol sin protección ocular especializada para la observación solar. Según la NASA, ver cualquier parte del sol a través de la lente de una cámara, binoculares o un telescopio sin un filtro solar especial asegurado sobre el frente de la óptica causará instantáneamente lesiones oculares graves. Las fases parciales del eclipse solar solo se pueden observar de manera segura directamente con anteojos de observación solar especializados ("gafas de eclipse") o un visor solar de mano. Las gafas de sol normales, polarizadas o no, no son un reemplazo seguro de las gafas para eclipses solares.

En qué parques de Nueva York podré hacer las reservas

Allegany State Park, 2373 ASP, Rte 1, Salamanca, NY 14779 (Allegany County), para 165 espacios, incluyendo campings, cabañas y un campamento grupal. Nuevas reservas abiertas el 4 de julio.

Fair Haven Beach State Park, 14985 State Park Road, Fair Haven, NY 13064 (Cayuga County) para 29 cabañas y una cabaña. Reservas abiertas el 5 de julio.

Letchworth State Park, 1 Letchworth State Park, Castile, NY 14427 (Livingston/Wyoming counties) para 19 cabañas y cabañas. Reservas abiertas el 5 de julio.

Evangola State Park, 10191 Old Lake Shore Road, Irving, NY 14081 (Erie County) para 25 campings. Reservas abiertas el 5 de julio.

Four Mile Creek State Park, 1055 Lake Road, Youngstown, NY 14174 (Niagara County) para 50 campings. Reservas abiertas el 5 de julio.

Golden Hill State Park, 9691 Lower Lake Road, Barker, NY 14012 (Niagara County) para 25 campings. Reservas abiertas el 5 de julio.

Wellesley Island State Park, 44927 Cross Island Road, Fineview, NY 13640 (Jefferson County) para 21 cabañas y cabañas. Nuevas reservas abiertas el 5 de julio.

Dónde puedo hacer las reservaciones en los campamentos

Las reservas se pueden hacer con nueve meses de anticipación para un mínimo de dos noches a través de ReserveAmerica.com.