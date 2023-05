NYC brinda ofertas en más de 100 instituciones culturales con programa “Es hora de la cultura”

NUEVA YORK -- La Ciudad de Nueva York tiene hasta este 21 de mayo un programa que ofrece ofertas en unas 100 instituciones culturales de los cinco condados para empezar a darle la bienvenida a lo que viene para la temporada de verano.

La iniciativa "Es hora de la cultura" (It's Time for Culture) incluye eventos de temporada, conciertos, visitas guiadas, clases, espectáculos para toda la familia y mucho más. La lista completa de organizaciones y ofertas está disponible en nyctourism.com/timeforculture .

"Los viajes culturales representan el 40% de los viajes mundiales y siguen siendo uno de los principales atractivos para los visitantes de la Ciudad de Nueva York", declaró Fred Dixon, presidente y director ejecutivo de New York City Tourism + Conventions. "Con la llegada del calor, se torna el momento oportuno para lanzar el programa It's Time for Culture para animar a los neoyorquinos, hispanos y visitantes a explorar la diversidad y la vitalidad del paisaje cultural de nuestra ciudad, así como el talento y la creatividad que pueden encontrarse en cada uno de los cinco distritos".

"Es hora de la cultura" (It's Time for Culture) es una celebración a la diversidad y riqueza de la propuesta cultural de la Ciudad de Nueva York, la cual ofrece a los neoyorquinos, hispanos y visitantes la oportunidad de disfrutar de un sinfín de experiencias únicas e imbuirse en la vibrante escena artística de la Gran Manzana.

Las personas pueden elegir entre alrededor de 100 ofertas, bajo los criterios de condados, barrios y categorías.

Entre las instituciones participantes figuran: el Lehman Center for the Performing Arts, Coney Island USA, Brooklyn Children's Museum, Mark Morris Dance Group, Brooklyn Bridge Park, Dance Parade, New York Live Arts, Museum of the City of New York, National Museum of the American Indian, Apollo Theater, Harlem One Stop, American Kennel Club Museum of the Dog, Louis Armstrong House Museum, New York Hall of Science y National Lighthouse Museum, entre muchos otros.

Para ver la lista de ofertas ir aquí.