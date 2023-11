Nueva York tendrá su último día de pesca gratuito del 2023: aquí lo que debes saber

El estado de Nueva York tendrá este sábado 11 de noviembre el sexto y último día de pesca gratuita del año, anunció el lunes la gobernadora Kathy Hochul. La diferencia es que esta vez el estado honrará a los veteranos.

Durante estos días de pesca gratis el Estado exime el requisito de una licencia de pesca en agua dulce, lo que ofrece la oportunidad para que las personas interesadas en este deporte puedan realizarlo por primera vez de manera gratuita o para que los pescadores expertos traigan a amigos y familiares para experimentar las vías fluviales de Nueva York.

"La pesca se considera una de las actividades al aire libre más terapéuticas, lo que la convierte en un pasatiempo perfecto para los veteranos, los que actualmente sirven en el ejército y todos los neoyorquinos que buscan salir y disfrutar de la naturaleza", dijo la gobernadora Hochul. "El Empire State es el hogar de algunas de las mejores oportunidades de pesca en agua dulce del mundo, y en el Día de la Pesca Gratuita no cobramos tarifas a los pescadores de todos los niveles y habilidades para explorar nuestros abundantes lagos, ríos y estanques".

El programa Días de Pesca Gratuitos de Nueva York comenzó en el 1991 para brindar a quienes no pescaban la oportunidad de probar este gratificante deporte sin costo alguno y aprender sobre un nuevo pasatiempo. Durante los Días de Pesca Gratuitos designados por el Departamento de Conservación Ambiental (DEC), los residentes y no residentes pueden pescar en agua dulce de forma gratuita sin una licencia de pesca. Si bien no se requiere licencia, todas las demás regulaciones de pesca en agua dulce siguen vigentes.

Además de los días de pesca gratuitos, existen otras oportunidades para que los veteranos o militares en servicio activo pesquen gratis o a un costo reducido. El estado de Nueva York ofrece licencias de pesca gratuitas o con tarifa reducida para miembros militares en servicio activo que cumplan con ciertos criterios y para veteranos residentes con una discapacidad relacionada con elservicio del 40 por ciento o más.

Para ubicar un lugar para pescar en el Día de los Veteranos, consulte algunos lugares populares en todo el estado en el sitio lugares para pescar del DEC o en el mapa interactivo del localizador de DECinfo. La aplicación móvil HuntFishNY también ofrece la última función de Tackle Box que enumera lugares de pesca, información de estacionamiento, lanzamientos de botes y más.