Celebra el Mes de la Herencia Hispana en NYC: eventos que no te debes perder

NUEVA YORK -- El Mes de la Herencia Hispana hasta a la vuelta de la esquina y la Ciudad de Nueva York tiene una gran variedad de eventos para celebrarlo.

El Mes de la Herencia Hispana ha sido una gran celebración en Estados Unidos durante más de 40 años. Los estadounidenses de todo el país celebran este mes con orgullo y alegría, al tiempo que conmemoran la importancia de la diversidad.

El Mes de la Herencia Hispana se celebra del 15 de septiembre al 15 de octubre. La celebración comienza a mediados de mes porque el 15 de septiembre marca el aniversario de la independencia de cinco países: Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras y Guatemala. Le sigue el Día de la Independencia de México el 16 de septiembre y el de Chile el 18 de septiembre. Otra fecha importante que cae dentro de este período de 30 días es el Día de la Raza, o Día de la Raza, que se celebra el 12 de octubre.

Bajo el lema "Celebrando el Brillo Hispano: Herencia y Esperanza", neoyorquinos, hispanos y visitantes podrán disfrutar de alrededor de 40 vibrantes actividades repartidas por los cinco condados de la ciudad. Estas celebraciones pondrán de relieve la rica herencia cultural y las significativas contribuciones de las comunidades hispanas de la ciudad, provenientes de todos los países de América Latina, ofreciendo experiencias únicas e inmersivas en artes, cultura, gastronomía, música y mucho más.

"Este año, el Mes de la Herencia Hispana promete ser nuestra celebración más dinámica e inclusiva hasta la fecha", afirmó Nancy Mammana, directora de marketing y directora ejecutiva interina de New York City Tourism and Conventions. "Invitamos a los neoyorquinos, hispanos y visitantes a unirse a nosotros para honrar las voces de resiliencia que han moldeado y siguen dando forma a nuestra vibrante comunidad hispana y su rico panorama cultural".

Aquí te compartimos algunos eventos en la Ciudad de Nueva York:

ARTE Y CULTURA

¡VIVA! BROADWAY: Ayer, Hoy y Mañana

145 West 45th Street, Nueva York, NY

Del 15 de septiembre al 15 de octubre de 2024

La Broadway League y el Museum of Broadway inauguran una nueva exhibición, ¡VIVA! BROADWAY: Ayer, Hoy y Mañana , el 15 de septiembre para celebrar la herencia hispana en Broadway. Esta exhibición contará con piezas icónicas de Broadway e incluirá eventos especiales y paneles de discusión con destacados artistas y expertos de la industria.

Museum of Modern Art – MoMA: Crafting Modernity - Design in Latin America, 1940–1980

Piso 3, Sala 3 Norte , 11 West 53 Street, Manhattan

, Hasta el 22 de septiembre de 2024

Descubre las fuerzas creativas que moldearon el diseño moderno en seis países de América Latina. Esta exhibición en el MoMA invita a sumergirse en más de 100 objetos que reflejan los cambios políticos, sociales y culturales de la región a mediados del siglo XX.

Más información aquí.

Museum of Modern Art – MoMA: Arte en Familia: El Arte y los Sentidos/Art among Family: Art and the Senses

Education Center, Mezzanine , The Lewis B. and Dorothy Cullman Education and Research Building, 11 W 53rd St, New York, NY 10019

, Sábado, 14 de septiembre, 2024 : 10:30 a.m. – 12:00 p.m.

: Se invita a las familias a sumergirse en una exploración interactiva del arte moderno, diseñada especialmente para participantes hispanohablantes. A través de actividades prácticas y conversaciones, las familias podrán conectar con el arte de una manera significativa e inclusiva.

Más información aquí.

Museum of Modern Art – MoMA: Engraving Workshop with Taller Boricua (Taller de Grabado con Taller Boricua)

11 W 53rd St, New York, NY 10019

21 de septiembre, 2024 , 12:00 p.m. – 2:30 p.m.

, Únete a las artistas Nitza Tufiño y Ada Pilar-Cruz de Taller Boricua en un taller introductorio de grabado. Los participantes aprenderán las técnicas básicas de linograbado y se llevarán consigo las habilidades necesarias para seguir creando en casa .

Más información aquí.

Hispanic Society Museum & Library: A Collection Without Borders

3741 Broadway, Nueva York, NY 10032 , Main Gallery

, Hasta el 20 de octubre de 2024 , de jueves a domingo, 12:00 p.m. – 5:00 p.m.

, Esta exhibición reúne obras significativas de España, Portugal, América Latina y Filipinas, poniendo de relieve la rica herencia cultural capturada por la colección de la Hispanic Society.

Más información aquí.

Queens Library Langston Hughes: Inicio de la Celebración del Mes de la Herencia Hispana

100-01 Northern Boulevard, Corona, NY 11368 .

. Sábado, 14 de septiembre de 2024 , 11:00 a.m. – 4:00 p.m.

, Celebra el inicio del Mes de la Herencia Hispana con un día lleno de música, baile y actividades divertidas para toda la familia en la sucursal Langston Hughes de la Biblioteca de Queens.

Más información aquí.

New York Public Library: Minecraft Creators: Hispanic Heritage Month

Biblioteca Soundview - 660 Soundview Ave, Bronx, NY 10473

Martes, 17 de septiembre de 2024 , 3:00 p.m. – 4:00 p.m.

, Para jóvenes de 13 a 18 años

Se invita a los adolescentes a celebrar el Mes de la Herencia Hispana creando mundos en Minecraft que reflejen su herencia cultural. El evento incluye juego interactivo, desafíos creativos y refrigerios gratuitos.

Más información aquí.

The Metropolitan Museum, Charla de Experto del Met en español—Celebrando el Mes de la Herencia Hispana/Latina

Sala 691, Sala Charles Z. Offin , 1000 Fifth Avenue, Nueva York, NY 10028

, 17 de septiembre de 2024 , 11:00 a.m. a 12:00 p.m.

, Acompaña a un curador becario en una inmersión profunda en la exposición "Mexican Prints at the Vanguard". Esta charla, impartida en español, ofrece nuevas perspectivas sobre las obras de influyentes grabadores mexicanos.

Más información aquí.

ARTES ESCÉNICAS

Moulin Rouge! The Musical: Celebra el Mes de la Herencia Hispana con una Noche Especial

Al Hirschfeld Theatre : 302 W 45th St, Nueva York, NY 10036

: 18 de septiembre 2024 , 8:00 p.m.

, Únete a Moulin Rouge! The Musical en una función especial para celebrar el Mes de la Herencia Hispana con una noche única el miércoles 18 de septiembre a las 8pm. Esta celebración incluirá una sesión de conversación con los artistas, posterior a la presentación, resaltando el compromiso del espectáculo con la diversidad y las invaluables contribuciones del talento latino e hispano. El público podrá disfrutar de un descuento del 20% en las entradas para esta función utilizando el código LOVE2024 a través de este enlace.

Carnegie Hall: Family Day: ¡Baila! ¡Canta! ¡Celebra!

881 7th Ave, Nueva York, NY 10019

Sábado 21 de septiembre de 2024, 12:00 p. m.

Carnegie Hall invita a las familias a un día de música, danza y celebración como parte de su serie "Nuestros Sonidos". El evento, ideal para niños de 3 a 10 años, ofrece actividades en inglés y español.

Para más información ir aquí.

DESFILES Y FESTIVIDADES

Panamanian Parade : 29th Annual Panamanian Day Parade

: President Street y Classon Avenue, Brooklyn, NY 11225

Sábado, 12 de octubre de 2024 , 12:00 p. m.

, Únete a la vibrante celebración de la cultura panameña con un desfile que rinde homenaje a las contribuciones de líderes, educadores y artistas panameños en los Estados Unidos. Posteriormente, se llevará a cabo una recepción semiformal para continuar la festividad.

Más información aquí.

Carnaval de la Cultura Latina 2024

Junction Blvd., entre Roosevelt Ave. y 37th Ave. , Queens, NY 11368

, 15 de septiembre de 2024 , a partir de las 12:00 p. m.

, Disfruta de uno de los eventos más apreciados del Mes de la Herencia Hispana en Nueva York con un día repleto de música, gastronomía y entretenimiento en vivo en el Carnaval de la Cultura Latina. Este evento gratuito para la comunidad exalta la riqueza de la latinidad.

Más información aquí.

Queens Night Market

New York Hall of Science , 47-01 111th St., Queens, NY, 11368

, Sábados, 14 de septiembre - 26 de octubre, de 4:00 PM a medianoche

Visita el Queens Night Market, un vibrante mercado al aire libre que celebra la rica diversidad cultural de Queens a través de la gastronomía, el arte y las actuaciones. Este mercado ofrece una forma única y accesible de explorar la escena multicultural del distrito.

Más información aquí.

The New York Mets

19 de septiembre de 2024

Celebra el Mes de la Herencia Hispana con los New York Mets en el Día de Roberto Clemente. El evento incluye entretenimiento y actividades exclusivas durante el juego, en un homenaje a las contribuciones de los atletas hispanos al béisbol.

GASTRONOMÍA

NY Latin Food Festival

Pier 76 en Hudson River Park , 408 12th Ave West, Nueva York, NY 10018 .

, . 13, 20 y 27 de septiembre, y 4 de octubre de 2024 , 4:00 p.m. - 10:00 p.m.

, Únete a la mayor celebración de la cocina latina en América del Norte en el NY Latin Food Festival. Con más de 70 expositores y emocionantes actuaciones, este festival te brinda un viaje culinario a través de los sabores de América Latina.

Más información aquí.

Hispanic Heritage Celebration, Essex Market - Essex Kitchen