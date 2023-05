Live Nation ofrece boletos de $25, vea qué espectáculos del área de Nueva York están disponibles

NUEVA YORK -- ¿Amas la musica? ¿Odias pagar demasiado para escucharla en vivo? Bueno, justo a tiempo para el verano, Live Nation se asegura de que puedas ver un espectáculo por solo $25 por boleto (tarifas incluidas).

La promoción de la Semana de Conciertos de Live Nation comenzó a las 10 a.m. del miércoles 10 de mayo de 2023.

Aquí encontrará todo lo que necesita saber para obtener entradas para conciertos de $25 en el área de la Ciudad de Nueva York.

¿Cómo funciona la semana de conciertos de Live Nation?

Del 10 al 16 de mayo, una lista completa de eventos estará disponible en el sitio web de Live Nation. Una vez que se selecciona un espectáculo, busque el tipo de boleto con la etiqueta "Promoción de la semana del concierto", agregue los boletos de $25 a su carrito.

Si está buscando conciertos solo en su área, Live Nation dice que debería poder filtrar su búsqueda por lugares o establecer su ubicación en la ciudad más cercana.

Hay boletos limitados para los eventos, pero cada uno varía. Live Nation informó que muchos tienen un "límite estándar de boletos de ocho".

En un hilo de Twitter, Live Nation también agregó una advertencia sobre la disponibilidad de boletos: "A partir del 10 de mayo, si no ve un boleto de $ 25, lo más probable es que esté agotado para ese evento, pero los boletos de precio completo todavía están disponibles, aunque vuelva a consultar porque se pueden agregar más boletos de $25".

Vale la pena señalar que algunos precios no incluyen impuestos, por lo que el precio en su caja puede ser diferente.

¿Cuándo es la semana de conciertos?

La venta comenzó a las 10 a.m. ET del 10 de mayo y continúa hasta las 11:59 p.m. ET el 16 de mayo, "hasta agotar existencias".

Para los miembros de Verizon y Rakuten, una preventa especial estuvo disponible el 9 de mayo.

¿Qué conciertos del área de Nueva York de 2023 están incluidos?

En total, la compañía dijo que la venta incluirá más de 3.800 espectáculos en todo el país, pero solo será "para eventos selectos de Live Nation, mientras dure el inventario".

Los boletos "todo incluido" contarán con "una gama de tipos de boletos/asientos en una variedad de lugares y espectáculos", dijo Live Nation.

Aquí hay un desglose por lugar de los espectáculos que se incluyen en las ofertas de la Semana del Concierto:

BARCLAYS CENTER - Brooklyn

LL COOL J & The Roots con invitados muy especiales (martes 27 de junio)

Snoop Dogg, Wiz Khalifa, Too $hort y más (viernes 4 de agosto)

Wizkid (domingo 5 de noviembre)

MADISON SQUARE GARDEN - Manhattan

Bryan Adams con Joan Jett and the Blackhearts (viernes 9 de junio)

5 Seconds of Summer (lunes 21 de agosto)

Beck & Phoenix (sábado 9 de septiembre)

PRUDENTIAL CENTER - Newark, NJ

LL COOL J & The Roots con invitados muy especiales (miércoles 28 de junio)

Shinedown (domingo 24 de septiembre)

Marco Antonio Solís (sábado 30 de septiembre)

CONEY ISLAND AMPITHEATER - Brooklyn

Banboch Kreyol (domingo 28 de mayo)

Festival Afrobeats Reggae (domingo 18 de junio)

The Ghost Inside & Underoath (viernes 28 de julio)

Fiebre nocturna de Brooklyn (sábado 5 de agosto)

The Mega-Monsters Tour: Gojira y Mastodon (sábado 12 de agosto)

Séptimo Freestyle Beach House anual (sábado 2 de septiembre)

BEACON THEATER - Manhattan

Seal (miércoles 24 de mayo)

Elvis Costello & the Imposters (jueves 13 de julio)

BROOKLYN BOWL - Brooklyn

Heartless Bastards (jueves 11 de mayo)

Big Boi (martes 30 de mayo)

Summer Salt (jueves 8 de junio)

Rjd2 (sábado 10 de junio)

LP Giobbi (jueves 22 de junio)

Toots and the Maytals (viernes 23 de junio)

W.I.T.C.H. (sábado, 24 de junio)

Pintura de guerra (martes 12 de septiembre)

Donna the Buffalo (sábado 16 de septiembre)

CITY PARKS FOUNDATION SUMMERSTAGE - New York City

Chicas indigo con Banda Completa (domingo 4 de junio)

Juneteenth Celebración del Hip Hop (lunes 19 de junio)

Michael Brun presenta: Bayo (sábado 22 de julio)

Café Tacvba (lunes 24 de julio)

Cavetown (jueves 3 de agosto)

Manchester Orchestra & Jimmy East World (miércoles 23 de agosto)

Regina Spektor (jueves 24 de agosto)

FOREST HILLS STADIUM - Forest Hills, Queens

Kevin Hart (domingo 4 de junio)

Louis Tomlinson (sábado 29 de julio)

Outlaw Music Festival Y Willie Nelson (domingo 17 de septiembre)

GRAMERCY THEATRE - Manhattan

Greg Puciato (miércoles 17 de mayo)

Bury Tomorrow (sábado 20 de mayo)

Río Romeo (domingo 21 de mayo)

Hunter Hayes (lunes 22 de mayo)

Adyacente a Adyacente: Phantom Planet con Wheatus (jueves 25 de mayo)

Bruto (martes 30 de mayo)

Big Wreck (jueves 11 de junio)

Rapsodia de fuego (viernes 9 de junio)

Dixon's Violin & Gamblers (sábado 10 de junio)

Peezy (domingo 11 de junio)

The Rocket Summer con invitado especial The Juliana Theory (miércoles 21 de junio)

Dr. Jason Leong: Fuga de cerebros (sábado 1 de julio)

Colmillo Rojo (jueves 20 de julio)

Nos conocimos en Acme & Friends (sábado 29 de julio)

Flechas en acción (domingo 30 de julio)

Taproot (sábado 4 de noviembre)

Ariel Posen (jueves 16 de noviembre)

James Smith Live (viernes 8 de diciembre)

Mo Gilligan (22 de marzo de 2024)

HARTFORD HEALTHCARE AMPHITHEATER - Bridgeport, CT

The Temptations & the Four Tops (sábado 20 de mayo)

Lógica: The College Park Tour (sábado 3 de junio)

Young the Giant With Milky Chance (miércoles 7 de junio)

Parker McCollum (sábado 17 de junio)

Weezer: Indie Rock Road Trip (miércoles 28 de junio)

Dreamsonic 2023 -- Dream Theater, Devin Townsend (viernes 30 de junio)

Tedeshi Trucks Band (sábado 8 de julio)

The Revivalists + The Head And the Heart (viernes 14 de julio)

Dirty Heads - Island Glow (sábado 15 de julio)

Counting Crows: Banshee Season Tour (miércoles 19 de julio)

Santana -- Tour 1001 Rainbows (lunes 31 de julio)

Lindsey Stirling (martes 1 de agosto)

Summer Block Party presenta a Jodeci y SWV (sábado 5 de agosto)

Goo Goo Dolls - The Big Night Out Door (domingo 13 de agosto)

El lado oscuro de la mula de Gov't Mule (martes 15 de agosto)

Brit Floyd (viernes 18 de agosto)

The All-American Rejects (sábado 19 de agosto)

Pixies y Modest Mouse con Cat Power (jueves 24 de agosto)

Arcangel - Gira Justo a Tiempo (viernes 15 de septiembre)

Killer Queen: A Tribute to Queen (domingo 17 de septiembre)

Outlaw Music Festival: con Willie Nelson (miércoles 20 de septiembre)

IRVING PLAZA - Manhattan

The Lemon Twigs (sábado 13 de mayo)

Pouya (domingo 14 de mayo)

WDHA presenta The Warning: Error Tour 2023 (domingo 21 de mayo)

WSOU presenta Bloodywood (lunes 22 de mayo)

The Decibel Magazine Tour 2023 (miércoles 24 de mayo)

Gira Man With a Mission 2023 - WOLVERINE (viernes 26 de mayo)

Dadju (lunes 29 de mayo)

Hayley Kiyoko: The Panorama Tour (miércoles 31 de mayo)

San Vito presenta Dark Angel (sábado 3 de junio)

The Colours of Bang Yong Gulk The US Tour 2023 (domingo 4 de junio)

Sampa la Grande (martes 6 de junio)

$NOT Presents Get Busy or Die gira norteamericana (jueves 15 de junio)

TARJA: Gira Viviendo el Sueño (sábado 17 de junio)

WSOU presenta entre los enterrados y yo (martes 20 de junio)

José (jueves 22 de junio)

David Cross - Worst Daddy in the World Tour (Domingo 25 de junio)

Lime Cordiale (viernes 7 de julio)

Less Than Jake - Welcome to Rockview Tour 2023 (sábado 15 de julio)

Igorr (jueves 21 de septiembre)

WSOU Presenta: Max e Iggor Cavalera (miércoles 27 de septiembre)

Joy Oladokun: Living Proof Tour (lunes 2 de octubre)

HAMMERSTEIN BALLROOM - Manhattan

Logic Con invitado especial Juicy J (domingo 4 de junio)

Larry's Market Run 2023 (sábado 24 de junio)

W.A.S.P (sábado 26 de agosto)

JONES BEACH THEATER - Wantagh, NY

TLC, Shaggy, En Vogue y Sean Kingston (martes 13 de junio)

103.5 KTUphoria (sábado 17 de junio)

Steve Miller Band con Joe Satriani (sábado 1 de julio)

Contar cuervos con Dashboard Confessional (sábado 8 de julio)

Big Time Rush (domingo 9 de julio)

Sam Hunt (viernes 14 de julio)

KIDZ Bop (sábado 15 de julio)

Matchbox Twenty (martes 18 de julio)

Boy George & Culture Club (domingo 23 de julio)

Mudvayne (viernes 28 de julio)

Harry Potter y la piedra filosofal en concierto con NJ Symphony (sábado 29 de julio)

Godsmack y Staind (domingo 30 de julio)

Extranjero (miércoles 2 de agosto)

Goo Goo Dolls (sábado 5 de agosto)

Disturbed (sábado 19 de agosto)

Ligeramente alocado y sublime con Roma (sábado 26 de agosto)

The Smashing Pumpkins (miércoles 30 de agosto)

The Offspring con Sum 41 y Simple Plan (sábado 2 de septiembre)

James Taylor (domingo 3 de septiembre)

Sting (viernes 8 de septiembre)

Rob Zombie y Alice Cooper (sábado 9 de septiembre)

Zac Brown Band (sábado 16 de septiembre)

PALLADIUM TIMES SQUARE - Manhattan

León Larregui (viernes 26 de mayo)

PNC BANK ARTS CENTER - Holmdel, NJ

Sad Summer Fest: Taking Back Sunday, The Maine (viernes 13 de julio)

Bret Michaels - Parti Gras Tour 2023 (domingo 16 de julio)

Thunderfest 2023 con Dan + Shay (viernes 18 de agosto)

THE PARAMOUNT - Huntington, NY

Wage War -- The Manic Tour (domingo 14 de mayo)

Gira Clutch No Stars Above (miércoles 17 de mayo)

El evento tóxico aerotransportado (martes 30 de mayo)

Recolecciones Silversun (miércoles 31 de mayo)

Appetite for Destruction (sábado 10 de junio)

The Legendary Wailers (sábado 17 de junio)

Candlebox - The Long Goodbye Tour (jueves 29 de junio)

The Disco Nights (viernes 7 de julio)

Celebración de Jim Morrison con Wild Child (sábado 15 de julio)

Mike DelGiudice & Big Shot (viernes 21 de julio)

Fitz y las rabietas: Déjate llevar Free Tour

Extreme con invitado especial Living Color (domingo 5 de agosto)

Yannis Pappas (jueves 17 de agosto)

VOYAGE -- The Ultimate Journey Tribute (viernes 25 de agosto)

Gira The Gang's All Here con Skid Row (sábado 9 de septiembre)

TEGAN Y SARA: Gira Crybaby 2023 (miércoles 20 de septiembre)

ROOFTOP AT PIER 17 - Manhattan

Beach Bunny, PUP (martes 23 de mayo)

The Wood Brothers (viernes 9 de junio)

Trombone Shorty & Orleans Avenue y Ziggy Marley (jueves 15 y viernes 16 de junio)

Rebelution (jueves 6 de julio)

Yacht Rock Revue (viernes 7 de julio)

Yungblud (viernes 14 de julio)

Recuerda el nombre… The Struts Tour (sábado 15 de julio)

Jenny Lewis (martes 18 de julio)

Las cabras montesas (viernes 4 de agosto)

Gimme Gimme Disco (sábado 26 de agosto)

STONE PONY - Asbury Park, NJ

Hunter Hayes (viernes 26 de mayo)

John Cafferty and the Beaver Brown Band (sábado 10 de junio)

Reverendo Horton Heat (jueves 20 de julio)

Una noche con: Umphrey's McGee (jueves 17 de agosto)

Magic City Hippies (miércoles 23 de agosto)

JP Cooper (sábado 18 de noviembre)

STONY PONY SUMMER STAGE - Asbury Park, NJ

The Interrupters y Frank Turner & The Sleeping Souls (sábado 13 de mayo)

Indigo Girls con Full Band y Larkin Poe (jueves 1 de junio)

Carly Rae Jepsen (sábado 3 de julio)

Yungblud (sábado 15 de julio)

The Bouncing Souls (sábado 22 de julio)

The Ghost Inside & Underoath (jueves 27 de julio)

Dark Star Orchestra (domingo 30 de julio)

Incubus (martes 8 de agosto)

Gimme Gimme Disco (viernes 25 de agosto)

Almost Queen: A Tribute to QUEEN con Lez Zeppelin (viernes 1 de septiembre)

Yacht Rock Revue (domingo 3 de septiembre)

WELLMONT THEATER - Montclair, NJ

Matt Fraser (jueves 11 de mayo)

Séptima hazaña anual de Freestyle Jersey Jam. TKA, Judy Torres y más (sábado 13 de mayo)

Chris Janson (domingo 14 de mayo)

Jim Norton (sábado 20 de mayo)

Christopher Cross y Justin Hayward (domingo 11 de junio)

Jimmy Kenny & the Pirate Beach Band (sábado 17 de junio)

The Australian Pink Floyd Show (sábado 24 de junio)

Wild Child - Homenaje a The Doors (viernes 14 de julio)

Parlamento Funkadelic hazaña. George Clinton (sábado 19 de agosto)

Skid Row y Buckcherry (viernes 8 de septiembre)

Lo mejor de The Eagles (viernes 22 de septiembre)

Duelo de las Décadas: 80 vs. 90 (viernes 15 de diciembre)

THE WONDER BAR - Asbury Park, NJ

Sensational Soul Cruisers (miércoles 14 de junio)

TOAD'S PLACE - New Haven, CT

grandson (viernes 2 de junio)

Jinjer (martes 22 de agosto)

Declan McKenna (jueves 28 de septiembre)

TOWN HALL - Manhattan

The Bald Brothers (sábado 5 de agosto)

True Crime Obsessed en vivo! (sábado 26 de agosto)

UNITED PALACE - Manhattan

Mariachi Vargas de Tecalitlan (sábado, 20 de mayo)

WARSAW - Brooklyn