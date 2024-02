Jennifer López anuncia gira, su primera en casi 5 años: he aquí las fechas

Lo que debes saber JLo anunció el jueves una gira por Estados Unidos, con escalas en más de 30 ciudades de todo el país, tres de ellas en el área triestatal.

La gira “This Is Me…Now” arranca el 26 de junio en Orlando, Florida.

La gira marca la primera para "La diva de El Bronx" en casi cinco años. López realizó su última gira en 2019.

Prepárate a bailar al ritmo de los éxitos de Jennifer López este verano.

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

JLo anunció el jueves una gira por Estados Unidos, con escalas en más de 30 ciudades de todo el país, tres de ellas en el área triestatal.

La gira “This Is Me…Now” arranca el 26 de junio en Orlando, Florida.

Los espectáculos en el área de Nueva York serán el viernes 9 de agosto en el UBS Arena en Belmont Park; el sábado 10 de agosto en el Prudential Center en Newark, Nueva Jersey; y el viernes 16 de agosto en el Madison Square Garden de Manhattan.

La gira marca la primera para "La diva de El Bronx" en casi cinco años. López realizó su última gira en 2019.

Los boletos saldrán a la venta a las 10 a.m. del viernes 22 de febrero a través de LiveNation.com, luego de tres períodos de preventa para titulares de tarjetas Citi, clientes de Verizon y miembros del club de fans de JLo. La preventa comienza el 20 de febrero a las 9 a.m. para el club de fans y a las 10 a.m. para los clientes de Citi y Verizon. Los boletos saldrán a la venta para el público en general el 23 de febrero.

Vea las fechas completas de la gira a continuación:

miércoles 26 de junio | Orlando, Florida | Kia Center

viernes 28 de junio | Miami, Florida | Kaseya Center

martes 02 de julio | Austin, Texas | Moody Center

miércoles 03 de julio | Edimburgo, Texas | Bert Ogden Arena*

viernes 05 de julio | San Antonio, Texas | Frost Bank Center

sábado 06 de julio | Dallas, Texas | American Airlines Center

martes 09 de julio | Phoenix, AZ | Footprint Center

jueves 11 de julio | Los Ángeles, California | Kia Forum

sábado 13 de julio | Anaheim, California | Honda Center

martes 16 de julio | San Francisco, California | Chase Center

miércoles 17 de julio | Sacramento, California | Golden 1 Center

viernes 19 de julio | Palm Springs, California | Acrisura Arena

sábado 20 de julio | Las Vegas, Nevada | T-Mobile Arena*

lunes 22 de julio | Denver, Colorado | Ball Arena

miércoles 24 de julio | Tulsa, OK | BOK Center

viernes 26 de julio | Rosemont, Illinois | Allstate Arena

sábado 27 de julio | Indianápolis, IN | Gainbridge Fieldhouse

martes 30 de julio | Pittsburgh, Pensilvania | PPG Paints Arena

miércoles 31 de julio | Detroit, Michigan | Little Caesars Arena

viernes Ago 02 | Toronto, ON | Scotiabank Arena #

lunes 05 agosto | Montreal, QC | Bell Centre #

miércoles 07 de agosto | Boston, Massachusetts | TD Garden

viernes Ago 09 | Belmont Park, Nueva York | USB Arena

sábado 10 de agosto | Newark, Nueva Jersey | Prudential Center

martes 13 de agosto | Filadelfia, Pensilvania | Wells Fargo Center

miércoles 14 de agosto | Washington, DC | Capital One Arena

viernes 16 de agosto | Nueva York, Nueva York | Madison Square Garden

martes 20 de agosto | Cleveland, Ohio | Rocket Mortgage Fieldhouse*

jueves 22 de agosto | Nashville, Tennessee | Bridgestone Arena

sábado 24 de agosto | Raleigh, Carolina del Norte | PNC Arena

domingo 25 de agosto | Atlanta, Georgia | State Farm Arena

martes 27 de agosto | Tampa, Florida | Amalie Arena

viernes 30 de agosto | Nueva Orleans, Luisiana | Smoothie King Center

sábado 31 de agosto | Houston, Texas | Toyota Center*

*Preventa de Verizon Up no aplicable | #Citi Preventa No Aplica

La gira de López, que lleva el mismo nombre de su próximo álbum de estudio del mismo nombre y su nueva película Prime Video, se lanzará el viernes.

López coescribió "This is Me…Now: A Love Story", una película musical sobre cómo encontrar el amor, que ella llamó "la cosa más personal que he hecho en mi vida".

Es un esfuerzo repleto de estrellas, con apariciones de su esposo, Ben Affleck, Keke Palmer, Sofia Vergara, Post Malone y más.

También tiene un documental detrás de escena, “The Greatest Love Story Never Told”, que se estrenará el 27 de febrero, también en Prime.