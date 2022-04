Hudson Yards lanza serie de eventos gratuitos de verano al aire libre

Hudson Yards presentó el miércoles su programación 2022 para Backyard at Hudson Yards con eventos al aire libre de manera gratuita a partir del 5 de mayo. Por primera vez, Backyard at Hudson Yards albergará una serie de conciertos de 10 semanas programada por The Bowery Presents con artistas emergentes de la actualidad.

A los conciertos de verano en el Wells Fargo Stage se sumará la programación más popular de Backyard de los últimos años, que incluye: torneos deportivos en vivo en la pantalla grande de 30 pies; programación y clases para niños llenas de diversión por CAMP y Union Square Play; clases de fitness de SoulCycle; una multitud de opciones para cenar al aire libre con una selección rotativa de camiones de comida, así como JIBS, el bar del puerto deportivo y la choza de langosta en el corazón de Manhattan que se convirtió en una de las mesas más populares de la ciudad la temporada pasada; una serie de proyecciones de películas al aire libre para cerrar la temporada; y más.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

“A lo largo de los años, los neoyorquinos han hecho de Hudson Yards su hogar lejos del hogar y nos esforzamos continuamente por presentarnos ante la comunidad más grande del mundo. Este verano agregaremos una serie de conciertos semanales que ofrecerán otra razón más para reunirse con sus amigos, familiares y colegas para divertirse y repartir alegría”, dijo Stacey Feder, directora de mercadeo de Hudson Yards. “Con nuestros socios de Wells Fargo, podemos ofrecer algo para todos, desde los amantes de la comida hasta las familias, los cinéfilos y la música, lo que convierte a Backyard en uno de los destinos al aire libre más vibrantes de la ciudad”.

Como patrocinador principal de Backyard en Hudson Yards, Wells Fargo ofrece a sus clientes acceso a beneficios exclusivos en eventos de pantalla grande, en Edge, la terraza al aire libre más alta del hemisferio occidental, y con restaurantes asociados como Jibs y Hudson Yards Grill.

“Wells Fargo se enorgullece de asociarse con Hudson Yards para brindar estas increíbles experiencias al aire libre para que todos las disfruten”, dijo Pam Batalis, vicepresidenta sénior de patrocinios y compromiso con la marca de Wells Fargo. "Backyard at Hudson Yards se está convirtiendo rápidamente en una actividad de verano obligatoria, ya sea que viva, trabaje o juegue en la Ciudad de Nueva York".

En 2022, Backyard at Hudson Yards presentado por Wells Fargo contará con:

Conciertos de verano en el Wells Fargo Stage

Hudson Yards presentará una nueva serie de conciertos al aire libre en vivo de manera gratuita programados por The Bowery Presents todos los miércoles a las 6:00 p. m. durante 10 semanas desde el 1 de junio hasta el 3 de agosto en Public Square & Gardens.

La gran pantalla

Los juegos, series y torneos se jugarán en la pantalla grande de 30 pies con los eventos deportivos internacionales más vistos, incluidos Grand Slam Championship Majors de tenis, Majors de golf, Playoffs de baloncesto, Playoffs de hockey y eventos de ciclismo. El Wells Fargo Championship se lanzará en la pantalla grande del 5 al 8 de mayo.

Las proyecciones son gratuitas para todos los visitantes y los asientos están abiertos al público por orden de llegada.

Mordeduras de patio trasero

Disfrute de una cena al aire libre en JIBS, la choza de langosta al estilo de Nueva Inglaterra que abre todos los días, o elija entre una selección rotativa de los camiones de comida locales favoritos, que también estarán disponibles todos los días.

Diversión familiar

Union Square Play regresa este agosto con una experiencia de juego inmersiva única en su tipo en una yurta al aire libre totalmente equipada. Los niños de 0 a 5 años serán transportados a un mundo de juegos en esta clase con boleto diseñada por Jennie Monness.

Hora de energía

Haga ejercicio en SoulCycle afuera, donde los ciclistas pueden tomar una clase exclusiva.

Noches de cine

Los éxitos de taquilla en la pantalla grande regresarán los jueves de otoño a partir del 15 de septiembre. La alineación completa de la película se anunciará a finales de este año.

Puede encontrar un calendario completo de eventos y programación de Backyard aquí.

________________________________________________________

Para información de otros eventos en nuestra área triestatal visita la sección Chévere y Gratis de Telemundo 47.