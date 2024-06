Error en el sitio web con entradas gratuitas para los fuegos artificiales de Macy’s del 4 de julio

NUEVA YORK -- Los neoyorquinos que buscaban ver de cerca el icónico espectáculo de fuegos artificiales del 4 de julio de Macy's sobre el río Hudson se encontraron con una decepción el miércoles porque el sitio web del sorteo de entradas gratuitas que anunció el alcalde no funcionó.

El alcalde Eric Adams dijo el martes que 10,000 entradas gratuitas estarían disponibles para el público el miércoles 26 de junio a las 10 a. m. Cuando las personas intentaron acceder a NYCJuly4.com, les salió un mensaje de error que decía que el sitio "no estaba disponible temporalmente". Todavía muestra un error a las 12:21 p.m.

Los boletos se distribuirían por orden de llegada, lo que permitiría a la gente ver el espectáculo de fuegos artificiales desde el muelle 45 o el muelle 84 en el lado oeste.

Estaban limitados a dos por persona, si las personas podían acceder al sitio web. La reacción en las redes sociales no se hizo esperar.

Well… I guess we can watch the #4thofJuly fireworks again on TV this year… ticket site unavailable pic.twitter.com/oC2b73A1y6

Mayor @NYCMayor 4th of July fireworks ticket giveaway led to a server meltdown. As eager New Yorkers flooded the website, the servers launched their own rebellion, resulting in a digital blackout destined for "Oops!" history🎇 #4thJuly #NYCFireworks #FreeTickets @NYCMayorsOffice pic.twitter.com/rzZZAVb0sp