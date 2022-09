El Zoológico del Bronx traerá la primera “experiencia embrujada” durante la noche: aquí cuándo

NUEVA YORK -- Por primera vez en la historia, el Zoológico de El Bronx presentará una "experiencia embrujada después del anochecer" para cualquier persona mayor de 13 años.

El evento se llamará Dinosaurios en la Oscuridad: La eclosión o Dinosaurs in Darkness: The Hatching.

¿Suena espeluznante? Este es el primer evento nocturno de Halloween del zoológico para audiencias mayores y presenta un recorrido "aterrador" que lo acerca a las criaturas prehistóricas de una manera completamente nueva. La excursión sigue la historia de un raro huevo de dinosaurio encontrado intacto después de 66 millones de años. Finalmente, está listo para eclosionar. Como dijo el zoológico, "¿Qué podría salir mal?"

Dinosaurs in Darkness transformará el safari de dinosaurios favorito de los fanáticos en lo que los operadores dicen que será una emocionante experiencia nocturna que se ofrecerá todos los viernes y sábados por la noche desde el 7 de octubre hasta el 29 de octubre. Se emite por separado de las entradas al Zoológico de El Bronx. Encuentre más información y detalles sobre las entradas aquí.

Sin embargo, el público más joven no debe temer.

El zoológico también continúa con su tradición anual de Boo at the Zoo, que presenta actividades de Halloween al aire libre para niños de todas las edades. Las entradas para Boo at the Zoo están incluidas con la entrada general. El evento se llevará a cabo durante el horario comercial normal todos los sábados y domingos del 1 al 30 de octubre, así como el lunes 10 de octubre, un feriado.

Entre otras actividades mágicas, espere demostraciones y exhibiciones de tallado de calabazas, espectáculos de lectura mental, truco o trato en el camino de los dulces y un viaje a través de un espeluznante cementerio de animales. Los zancudos disfrazados con temas de animales y los títeres de animales de Halloween encabezarán el desfile de disfraces, y todos pueden encontrarse con buitres, búhos, cuervos y otras aves en vivo todos los días en el Astor Court del zoológico. Finalmente, October and Boo at the Zoo es la última oportunidad de atrapar el Dinosaur Safari.

Boo at the Zoo es para todas las edades y está incluido con la entrada al zoológico. Para obtener más información, boletos y un programa completo de actividades, visite el sitio web en BronxZoo.com/Boo-at-the-Zoo.