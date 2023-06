El Empire State se ilumina de rosa para celebrar el aniversario 25 de “Sex and the City”

NUEVA YORK -- La famosa serie Sex and the City, que conquistó el corazón del mundo con las historias de un grupo de amigas en la capital del mundo, celebra su aniversario número 25 con la iluminación de uno de los edificios más icónicos.

Y es que el Empire State se iluminará de colore rosado el miércoles como motivo de la celebración. La actriz Sarah Jessica Parker, quien protagonizó la serie con su role de Carrie Bradshaw, y el director y escritor de Sex and the City, Michael Patrick King, visitaron el edificio en la tarde para participar en una ceremonia de iluminación y fotografías en el Observatory Experience.

Además, la celebración también invluye el estreno de la temporada 2 de And Just Like That..., que se estrena el 22 de junio.