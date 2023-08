Cómo celebrar los 50 años del nacimiento del hip hop en Nueva York: mira aquí la lista de eventos gratuitos

Lo que debes saber El género del hip hop cumple este viernes 11 de agosto 50 años de su nacimiento oficial en la Ciudad de Nueva York, especificamente en la Ciudad de Nueva York.

Para celebrar este aniversario histórico, tanto el estado de Nueva York como la Gran Manzana realizan diferentes eventos que celebran este género que se convirtió en un movimiento global y que tiene sus raíces en el 1520 Sedgwick Avenue de El Bronx el 11 de agosto de 1973.

A continuación, se muestra una selección curada de las festividades a celebrarse con motivo del hip hop en toda la Ciudad de Nueva York y en el Estado.

NUEVA YORK -- El género del hip hop cumple este viernes 11 de agosto 50 años de su nacimiento oficial en la Ciudad de Nueva York, especificamente en la Ciudad de Nueva York.

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

Para celebrar este aniversario histórico, tanto el estado de Nueva York como la Gran Manzana realizan diferentes eventos que celebran este género que se convirtió en un movimiento global y que tiene sus raíces en el 1520 Sedgwick Avenue de El Bronx el 11 de agosto de 1973.

Como parte de la celebración la empresa de la ciudad encargada del turismo lanzó una sección en su página web dedicada el hip hop.

"La Ciudad de Nueva York es el lugar oficial de nacimiento, así como el centro de la cultura hip-hop, desde la música hasta su influencia mundial en el arte, la moda, el baile, el idioma y mucho más", dijo Fred Dixon, presidente y CEO de Turismo + Convenciones de la Ciudad de Nueva York. "El hip hop ha marcado un impacto duradero en la cultura de la Ciudad de Nueva York que se ha extendido y se puede experimentar en los cinco condados".

El mapa interactivo de NYC Tourism + Conventions sirve como guía para que los neoyorquinos, hispanos y visitantes planifiquen la exploración del hip hop en cualquiera de los lugares de los cinco condados.

Por su parte, la gobernadora Kathy Hochul anunció la iniciativa I LOVE NY Summer of Hip Hop, una conmemoración en todo el estado del 50.º aniversario del género. Organizado en asociación con organizaciones culturales de renombre, como Lincoln Center y The Strong National Museum of Play en Rochester, I LOVE NY Summer of Hip Hop contará con una serie de conciertos, exhibiciones, actuaciones y otra programación familiar en todo el estado.

“El nacimiento del hip-hop en Nueva York desencadenó una revolución musical que repercutió en todo el mundo”, dijo la gobernadora Hochul. “Cincuenta años después, el género hip hop es una parte esencial del tejido cultural de Nueva York, ya que continúa contando la historia de nuestro gran estado. Estoy emocionada de celebrar ese legado con nuestra serie Summer of Hip Hop e insto a los neoyorquinos y visitantes a visitar uno de nuestros eventos, participar en nuestro sorteo de boletos y aprender más sobre la rica historia del hip-hop en el estado de Nueva York”.

A continuación, se muestra una selección de las festividades y eventos a celebrarse con motivo del hip hop en toda la Ciudad de Nueva York y en el Estado:

Eventos en la Ciudad de Nueva York

50 años de hip-hop en la Biblioteca Pública de Nueva York y Book of HOV | Hasta el verano del 2023 | En toda la ciudad.

La Biblioteca Pública de Nueva York está organizando eventos temáticos gratuitos sobre el hip hop y sorpresas como clases de arte, noches de cine, creación de ritmos y mucho más en las bibliotecas de toda la ciudad. La Biblioteca Pública de Brooklyn estrenó recientemente Book of HOV, una retrospectiva de la vida y obra de Shawn "JAY-Z" Carter hasta la fecha, durante todo el verano.

Sky’s the Limit en el condado de Kings | Hasta el 31 de octubre | Dumbo, Brooklyn

Cerca de la entrada del puente de Brooklyn se encuentra la escultura de Sherwin Banfield dedicada al titán del hip hop nacido en Brooklyn, Christopher Wallace, también conocido como The Notorious B.I.G. El monumento de 9 pies de altura celebra la vida, el arte y el legado del ausente rapero y fue erigido en el 2022 para conmemorar el 25 aniversario de la partida de Biggie. La estructura presenta un busto de Wallace con una corona, modelado en una famosa sesión de fotos antes de su muerte; paneles que destacan sus logros; y reproduce canciones del rapero.

Seaport Arts: Photoville's Hip Hop 50 | Hasta el 31 de octubre | El puerto marítimo, Manhattan

El festival público de fotografía Photoville exhibirá Hip Hop at 50, de Janette Beckman, en las ventanas de la esquina de Fulton y Front Street. Conocida por su trabajo con la escena hip hop de Nueva York, en la década de 1980, Beckman es una documentalista influyente en la cultura urbana que ha fotografiado a pioneros del rap como Run-DMC, Slick Rick, Salt-N-Pepa, Grandmaster Flash y LL Cool J.

Hip Hop Til Infinity en el Hall des Lumières | hasta el 17 de septiembre | Lower Manhattan

Las entradas ya están a la venta para esta instalación digital que transportará a la audiencia a través de una iluminación de la historia del hip hop, incluidas diferentes épocas y regiones. Coproducida por la compañía global de entretenimiento Mass Appeal y el estudio creativo híbrido SUPERBIEN, la exposición dará vida a los 50 años del hip hop.

ITSALLBLACKMUSIC PRESENTA 5x5 Block Party Series | agosto 12 | Brooklyn, Queens, El Bronx

ITSALLBLACKMUSIC PRESENTS, en asociación con el alcalde de la Ciudad de Nueva York, Eric Adams, organizará una serie de celebraciones gratuitas en Brooklyn, Queens y El Bronx, que contarán con la participación de DJs de renombre y artistas influyentes, junto con instalaciones de arte urbano, vendedores de comida, experiencias interactivas y charlas de entretenimiento educativo.

Semana del Hip Hop del Lincoln Center | Del 9 al 12 de agosto | Upper West Side, Manhattan

Summer for the City del Lincoln Center honrará el aniversario de oro del hip hop con actuaciones en vivo, fiestas para bailar al aire libre y discotecas silenciosas con los mejores DJs del pasado y del presente, una experiencia de coro de trap y eventos de participación familiar.

Mass Appeal & Live Nation's Hip Hop 50 Live Concert en el Yankee Stadium | agosto 11 | El Bronx

Las entradas ya están disponibles para este histórico evento con leyendas y pioneros del hip hop como Run-DMC, Lil Wayne, Snoop Dogg, Ice Cube, Eve, Lil 'Kim, Remy Ma, Trina, T.I., Fat Joe, Common, A$AP Ferg, The SugarHill Gang y mucho más.

Además, la gobernadora Hochul anunció el lanzamiento de un sorteo de boletos I LOVE NY Summer of Hip Hop para Hip Hop 50 Live en el Yankee Stadium. Los neoyorquinos pueden participar en el sorteo para tener la oportunidad de ver a artistas principales como Run DMC, Snoop Dogg, Lil Wayne, Ice Cube, Lil Kim, Wiz Khalifa, A Boogie Wit da Hoodie, Fat Joe y Kid Capri actuar en vivo en el Yankee Stadium en el Bronx, el lugar de nacimiento del hip hop. Obtenga más información sobre cómo participar para tener la oportunidad de ganar una experiencia VIP para dos aquí.

Fin de semana del 50 aniversario del hip hop BRIC | 11 y 12 de agosto | Brooklyn

BRIC Celebrate Brooklyn! contará con un fin de semana de actuaciones de Digable Planets y Kari Faux, además de Film Night: Brown Sugar.

Para más eventos de hip-hop en los cinco condados de Nueva York, visita el sitio web nycgov.com/hiphop.

Eventos en el estado de Nueva York

Gran Feria del Estado de Nueva York (Centro de Nueva York)

Sumándose a la alineación repleta de estrellas de la serie Chevrolet Music con actuaciones de Ludacris, Salt-N-Pepa, Doechii y Yung Gravy, la gobernadora Hochul anunció que el pionero del hip hop y ganador del premio GRAMMY's Lifetime Achievement Award 2023, Slick Rick, actuará en el Suburban Park Stage de la Gran Feria Estatal de Nueva York a las 2:00 p. m. del sábado 26 de agosto. Además, la muy esperada escultura de arena de 180 toneladas ubicada en el edificio Center of Progress presentará un tributo a gran escala a los 50 años de hip hop en el estado de Nueva York. La Feria comienza el miércoles 23 de agosto y continúa hasta el Día del Trabajo, el lunes 4 de septiembre. Los boletos de admisión, que se espera que salgan a la venta pronto en NYSFair.ny.gov, costarán $6 para adultos y son gratuitos para los menores de 12 años y los mayores de 65 años.

Strong National Museum of Play (Finger Lakes)

En Rochester, el estado de Nueva York se asocia con el Museo Strong para presentar Re-Play: 50 años de diversión hip hop. La exhibición de un año de duración que se inaugurará en agosto explorará las amplias influencias culturales del hip hop y su surgimiento como una salida creativa y una fuente de alegría, diversión y juego en medio de un período de inestabilidad cultural en la ciudad de Nueva York. Los visitantes podrán conectarse con la historia del hip hop a través de artefactos como los tocadiscos Technic duales que los DJ usaban para hacer girar los primeros ritmos del género en la década del 1970, los muñecos de Mickey Mouse y los DJ Barbie Mini Boomboxes que llevaron la influencia del hip hop a la corriente principal y a los hogares de todo Estados Unidos.