Celebración de fin de año en Times Square: lo que debes saber del icónico evento

NUEVA YORK -- La celebración para recibir el año nuevo en Times Square es uno de los eventos más esperados por turistas y neoyorquinos en la Ciudad de Nueva York.

Como cada año, el mundo espera la celebración de esta noche mágica con las luces y energía de la multitud y las persentaciones en el corazón de la Gran Manzana. Como dicen los organizadores en la página web: "Cada año, cuando el reloj se acerca a la medianoche del 31 de diciembre, los ojos del mundo se vuelven una vez más hacia las luces deslumbrantes y la energía bulliciosa de Times Square. La anticipación es alta. La víspera de Año Nuevo en el centro simbólico de la Ciudad de Nueva York se ha convertido en algo más que una simple celebración: es una tradición mundial".

Los enormes números 2024, que le dan la bienvenida al año nuevo y hacen parte de la celebración con la emblemática esfera que cae al llegar la medianoche, llegaron a Times Square el pasado miércoles. Los cuatro números, que hacen su última parada en Nueva York, antes de colocarse junto a la estructura circular en lo más alto del rascacielos One Times Square, utilizan, en total, 588 bombillas LED de bajo consumo.

Aquí los números.

Para aquellos que planean celebrar en Times Square, ya sea en persona o de manera virtual, aquí te compartimos algunas de las preguntas frecuentes sobre lo que necesitas saber de esta única celebración en la capital del mundo.

¿A qué horas debería llegar a Times Square? ¿A qué horas empieza la celebración?

La celebración comenzará poco antes de las 6:00 p. m. cuando la esfera de Times Square se elevará hasta la cima del poste en One Times Square (Broadway con 43rd Street). Exactamente a las 11:59 p.m. la esfera hará su descenso de 60 segundos por el asta de la bandera para señalar el comienzo del Año Nuevo.

Las personas comienzan a reunirse por la tarde en la víspera de Año Nuevo, ya que la entrada a las áreas de observación se abre por orden de llegada.

Cuáles son los puntos de acceso al área de observación

Si desea mirar desde un área de observación, diríjase a los puntos de acceso en las calles 49, 52 y 56 en las avenidas 6 y 8.

¿Puedo ver la celebración en línea?

Sí, a partir de las 6:00 p. m. el 31 de diciembre. Para esto, puedes visitar TimesSquareNYC.org.

¿Quiénes se presentan este año durante la celebración?

Habrá actuaciones, incluidas actuaciones musicales de Paul Anka, Flo Rida, Megan Thee Stallion, Jelly Roll, Sabrina Carpenter y Tyla. También habrá un espectáculo de danza de la Asociación de Amistad Sino-Americana y más. Se publicará más información durante el mes de diciembre.

¿Tengo que comprar entradas para ir al evento?

No. La celebración anual de Nochevieja en Times Square es un evento gratuito abierto a todos por orden de llegada. No hay espacios públicos disponibles para la venta.

Algunas fiestas privadas se llevan a cabo en muchos de los restaurantes y hoteles en Times Square y se requieren boletos con anticipación.

Ha habido pases falsificados vendidos en el pasado, y personas que venden boletos para eventos donde el acceso público no es posible, por lo que los organizadores de eventos dicen que ignoren a los revendedores. Vea una lista de fiestas NYE verificadas aquí.

¿Cuál es la mejor manera para llegar a Times Square?

La mejor manera de llegar a Times Square es en transporte público. Para llegar a Times Square, los trenes de las líneas 1, 2, 3, 7, A, B, C, D, E, F, M, N, Q, R, W y S dan servicio al área de Times Square. Tenga en cuenta que ciertos trenes no funcionan los fines de semana. En el pasado, la MTA ha aconsejado a las personas que no usen la estación de metro de 42nd Street en la víspera de Año Nuevo debido a las condiciones de aglomeración; se recomienda salir en una de las estaciones circundantes y entrar a Times Square a pie.

Si bien la hora real de los cambios en el sistema depende de la llegada de las personas para la celebración de Nochevieja, según el cronograma de años anteriores, se deben esperar las siguientes interrupciones en el servicio:

ESTACIÓN TIMES SQUARE-42 ST: Las entradas de la calle 42 cierran aproximadamente a las 11:00 a. m. Los pasajeros pueden utilizar las entradas de la calle 41 para acceder a esta estación.

ESTACIÓN 49 ST N/R/W: La salida "Olive Garden" se cerrará a las 4:00 a.m. Los pasajeros pueden utilizar la salida de 49th Street. Esta estación se evitará a partir de las 10:00 a. m. del 31 de diciembre aproximadamente hasta las 12:15 a. m. del 1 de enero aproximadamente.

ESTACIÓN 50 <1>: Esta estación se evitará a partir del mediodía del 31 de diciembre hasta aproximadamente las 12:15 a. m. del 1 de enero.

En Nochevieja habrá un servicio adicional de metro en las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, C, D, L, N, Q, R y S.

La información de tránsito más actualizada siempre está disponible llamando a la MTA al 511 o visitando www.mta.info.

¿Cómo entro a Times Square durante la víspera de Año Nuevo?

El acceso a Times Square en la noche del 31 de diciembre será solo desde la 6th Avenue o la 8th Avenue. Nadie podrá cruzar Broadway/7th Avenue una vez que se hayan cerrado las calles. Si su destino está al este de Broadway/7th Avenue, debe ingresar en 6th Avenue y el cruce de calles más cercano a su destino. Si su destino está al oeste de Broadway/7th Avenue, debe ingresar en 8th Avenue y la calle transversal de su destino. La única excepción es para negocios en 42nd Street; para esos, deberá ingresar en 41st Street y 8th Avenue.

Puntos de acceso a los miradores:

Al sur de 41 Street: 38th Street: 6th y 8th Avenue

Al norte de la 43rd Street: 49th Street desde las 6th y 8th Avenue 52nd street desde las 6th y 8th Avenue 56th street desde las 6th y 8th Avenue

Los peatones y el público en general NO pueden cruzar en dirección norte, sur o cruzar intersecciones dentro del área afectada.

¿Qué calles estarán cerradas para el 31 de diciembre?

El 31 de diciembre, el Departamento de Policía de Nueva York comenzará a cerrar el acceso a Times Square a partir de la calle 43 y Broadway, y se desplazará hacia el norte a medida que lleguen las personas. Las horas exactas en que estas cuadras se acercarán al tráfico peatonal y vehicular dependerán de cuándo comiencen a llegar los participantes.

A partir de las 4:00 a. m., la 7ma Avenida estará cerrada al tráfico de vehículos desde las calles 42 a 48, y el tráfico de vehículos en las calles laterales de las calles 43 a 48 estará cerrada desde las avenidas 6 a 8. Más tarde en la mañana, aproximadamente a las 11 a. m., la 7ma Avenida y Broadway estarán cerradas al tráfico desde las calles 38 a 59.

Las áreas de observación y los bloques se cerrarán a medida que se llenen hacia el norte, calle por calle, según lo considere necesario la policía.

Puntos de acceso peatonal para ingresar a las áreas de visualización:

49 entre las avenidas 6 y 8.

52 entre las avenidas 6 y 8.

56 entre las avenidas 6 y 8.

Los peatones y el público en general NO pueden atravesar el norte, el sur o cruzar las intersecciones dentro del área cerrada.

¿Desde dónde cae la esfera?¿Cuál es el mejor lugar para verla?

La esfera de Nochevieja de Times Square desciende de un asta de bandera en la parte superior de One Times Square. Se puede ver mejor a lo largo de Broadway, desde la 43rd street hasta la 50th Street, y a lo largo de 7th Avenue, hasta la 59th Street al norte.

El sistema de sonido está instalado en el área de Bowtie (donde se cruzan Broadway y Seventh Avenue), y las pantallas de video en One Times Square (donde se baja la bola) son fácilmente visibles. Hay pantallas adicionales configuradas durante todo el evento.

¿Qué objetos son permitidos para llevar y cuáles no?

Para empezar, abrigate y preparate para el frío. Recuerda que podría pasar un período prolongado de tiempo al aire libre en condiciones potencialmente bajo cero. Debe estar bien preparado y bien aislado. Muchas capas, materiales sintéticos, prendas de abrigo resistentes al viento y al agua y un buen sombrero son las claves para mantenerse abrigado. Tenga en cuenta que todas las bolsas serán registradas.

Artículos que NO están permitidos: Mochilas Bolsas grandes Paraguas Sillas de jardín u otras sillas plegables mantas de pícnic Neveras grandes Alcohol



Por último, recuerda beber mucha agua y evitar el alcohol y la cafeína. Beber en público es ilegal en la Ciudad de Nueva York y la policía confiscará el alcohol. Además, tanto la cafeína como el alcohol te deshidratarán. La deshidratación es muy común y puede aparecer sigilosamente en climas fríos.

¿Hay un área en Times Square designada para personas discapacitadas? ¿Incluirá intérpretes de señas?

Sí a ambos. El área de visualización designada es 44th Street y Broadway. Puede obtener acceso en la esquina suroeste de 44th Street y 6th Ave. Habrá un intérprete de ASL para esa área de observación.

Si tiene preguntas, envíe un correo electrónico a info@timessquarenyc.org.

¿Habrá baños públicos portátiles disponibles?

No habrá baños portátiles en Times Square durante la celebración.

¿Qué hoteles y restaurantes abiertos en Times Square tienen vistas a la esfera?

¿Cuál es la historia de la celebración de Año Nuevo en Times Square?

Las personas han estado celebrando la víspera de Año Nuevo en Times Square desde 1904.

La primera celebración del descenso de la esfera tuvo lugar en 1907, y esta tradición es ahora un símbolo universal de bienvenida al Año Nuevo.

¿Cuánto confeti se tira en Times Square en la víspera de Año Nuevo?

Por lo general, se deja caer más de 1 tonelada de confeti en Times Square para recibir el año nuevo.

Se trata del tradicional Muro de los Deseos de Nochevieja que se inauguró oficialmente en Times Square, justo para el comienzo de diciembre y la temporada de fiestas. Esta es una de las principales atracciones antes de la víspera de Año Nuevo. Reportaje de Sandra Escallón

¿Dónde puedo encontrar más información?

Par más información ir aquí.