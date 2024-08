La Semana de Broadway ofrece entradas a mitad de precio para estos 23 espectáculos en septiembre

NUEVA YORK -- La Semana de Broadway de Nueva York regresa este mes de septiembre con casi dos semanas de entradas con descuento y casi una docena de nuevos espectáculos.

Del 3 al 15 de septiembre, podrá disfrutar de algunos de los espectáculos más emblemáticos de Broadway en el que pueden comprar dos entradas por el precio de una

Este año, no se pierda los éxitos de Broadway, desde producciones más recientes como "Hell's Kitchen" y "& Juliet" hasta clásicos como "Wicked", "El rey león" y "Hamilton".

Entre los 10 nuevos espectáculos participantes se incluyen "Job", "The Great Gatsby", "Hell's Kitchen", "The Hills of California", "The Notebook", "Once Upon a Mattress", "The Roommate", "Stereophonic", "Suffs" y "Water for Elephants".

Para poder obtener el descuento, debes comprar dos entradas. Las entradas que están a la venta son probablemente las que el espectáculo considera más difíciles de vender: balcón, entrepiso y asientos laterales. Existe la opción de mejorar los asientos a un precio de $125 para entradas que normalmente serían significativamente más caras.

Consulta tus opciones de entradas aquí.

Aquí hay una lista de espectáculos de Broadway elegibles (** indica nuevo participante en 2024):

& Juliet Aladdin Back to the Future The Book of Mormon Chicago The Great Gatsby** Hadestown Hamilton Harry Potter and the Cursed Child Hell’s Kitchen** The Hills of California** Job** The Lion King MJ the Musical Moulin Rouge! The Musical The Notebook** Once Upon a Mattress** The Roommate** Six The Musical Stereophonic** Suffs** Water for Elephants** Wicked

*Sujeto a disponibilidad. Pueden aplicarse fechas excluidas.