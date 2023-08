Lista de lo que puedes donar en la campaña Alimentando a Nuestras Familias

NUEVA YOR - Telemundo 47, NBC 4 New York y los supermercados Stop & Shop se unen en una nueva entrega de Feeding Our Families / Alimentando a Nuestras Familias, una campaña para recolectar alimentos en apoyo a varios bancos de alimentos del área triestatal.

La campaña inicia oficialmente este lunes, 28 de agosto, con un evento de recolección a gran escala el sábado 9 de septiembre, entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde.

Recibe actualizaciones de lo que acontece en el área triestatal directo al buzón de tu correo electrónico. Suscríbete a los boletines de Telemundo 47.

Si te preguntas, ¿cómo puedo contribuir y donar? Debajo te brindamos una lista que ayudarán muchísimo a la causa:

Proteínas enlatadas, sopas y verduras

Frijoles secos, frutas y hierbas secas

Mantequilla de maní

Granos – Cebada, avena y harina de avena, quinoa y arroz

Leche – Conservable o seca

Especias – Adobo, comino, curry, ajo, pimienta y sal

Condimentos – Salsa de tomate, mayonesa, mostaza y aderezos para ensaladas

Productos para bebés – Pañales, Leche de formula (“maternizada”), alimentos y productos de higiene

Higiene femenina – Toallas sanitarias y tampones

Higiene general – Desodorante, jabón, champú, crema de afeitar y pasta de dientes

Artículos para el hogar – Papel de aluminio, productos de limpieza, bolsas de basura, servilletas y toallas de papel.

Nota: Por favor nada de lácteos, envases de vidrio o productos agrícolas

El magno evento beneficiará al Community Food Bank of New Jersey, Connecticut Foodshare, Feeding Westchester, Food Bank for New York City, Food Bank of the Hudson Valley, Fulfill Food Bank, Island Harvest Food Bank y Long Island Cares Food Bank.