Inicia la campaña “Alimentando a Nuestras Familias” de Telemundo 47, NBC 4 y Stop & Shop

NUEVA YORK -- Telemundo 47 / WNJU, NBC 4 Nueva York / WNBC y Stop & Shop realizarán una colecta de alimentos a gran escala para apoyar a ocho bancos de alimentos regionales en el gran regreso de la campaña "Alimentando a Nuestras Familias"/ "Feeding Our Families".

La campaña de recolección de alimentos y reclutamiento de voluntarios "Alimentando a Nuestras Familias" / "Feeding Our Families" se llevará a cabo el sábado, 9 de septiembreen, en casi 200 Stop & Shop triestatales entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde.

Los televidentes pueden pasar por cualquiera de estos locales para donar alimentos no perecederos y artículos de higiene personal para ayudar a sus vecinos necesitados. Visite telemundo47.com/alimentar o NBCNewYork.com/fooddrive para acceder a un mapa de las ubicaciones de las tiendas.

QUÉ ARTÍCULOS SE NECESITAN

Los alimentos no perecederos y los artículos de higiene personal, incluidos los artículos más solicitados, como pañales para bebés, son los más necesitados. Para obtener un ejemplo de "lista de la compra" de los artículos no perecederos más solicitados, visite telemundo47.com/alimentar o NBCNewYork.com/fooddrive. Los voluntarios también distribuirán esta lista a los compradores que visiten todas las tiendas Stop & Shop participantes el sábado 9 de septiembre.

"La pérdida de un empleo, una enfermedad prolongada o cualquier número de circunstancias inesperadas pueden llevarnos a elegir entre pagar el alquiler o poner comida en la mesa. No tiene por qué ser así, y por eso nuestros bancos de alimentos son tan importantes", dijo Cristina Schwarz, Presidenta y Directora General de Telemundo 47. "Los bancos de alimentos son esa primera línea de defensa para todos nosotros, y están dispuestos a echar una mano independientemente de dónde vivas, del idioma que hables o de tu estatus migratorio. Nuestra campaña Alimentando a Nuestras Familias ayudará a los bancos de alimentos triestatales a satisfacer la creciente demanda y continuar su importante labor".

Telemundo 47 y NBC 4 Nueva York ofrecerán reportajes en directo y emitirán cortes desde las tiendas Stop & Shop locales el sábado 9 de septiembre. Esto incluye el programa Weekend Today de NBC 4 New York en Nueva York a las 8:30 AM y News 4 New York a las 6 PM, y en el Noticiero 47 Telemundo de Telemundo 47 a las 6 PM. Los presentadores, reporteros y empleados de ambas cadenas también visitarán las tiendas Stop & Shop ese día para apoyar.

"Es un momento crítico para nuestros bancos de alimentos. Con el comienzo de la escuela a la vuelta de la esquina y las vacaciones acercándose rápidamente, necesitan donaciones de alimentos no perecederos ahora mismo", dijo Eric Lerner, Presidente y Director General de NBC 4 New York. "A nuestro equipo de la WNBC le apasiona luchar contra el hambre y apoyar la labor de nuestros bancos de alimentos locales. Por eso estamos organizando Feeding our Families el sábado 9 de septiembre; una colecta masiva de alimentos de un día que generará cientos de miles de comidas para las familias triestatales necesitadas."

CÓMO AYUDA STOP & SHOP

Stop & Shop es uno de los mayores minoristas de supermercados de los tres estados, y la marca ha sido un socio fuerte de los bancos de alimentos de la zona y las organizaciones de ayuda contra el hambre durante muchos años. Solo en 2023, Stop & Shop ha donado más de 2.4 millones de dólares en contribuciones en efectivo a los ocho bancos de alimentos asociados participantes en Nueva York, Nueva Jersey y Connecticut.

En 2019, Stop & Shop lanzó el programa Stop & Shop School Food Pantry, para trabajar directamente con las escuelas desde Pre-K hasta la universidad para establecer y apoyar sus despensas de alimentos en la escuela. Este programa ha continuado expandiéndose, y Stop & Shop ahora apoya a más de 180 despensas de alimentos escolares en toda su huella, incluidas más de 100 despensas escolares dentro del área triestatal.

"Estamos muy contentos de traer de vuelta este querido evento comunitario con nuestros socios Telemundo 47, NBC 4 Nueva York y de unirnos a nuestros clientes para ayudar en la lucha contra el hambre", dijo Jennifer Barr, Directora de Comunicaciones Externas y Relaciones Comunitarias de Stop & Shop. "Asegurarnos de que nuestros vecinos en las comunidades que servimos tengan acceso a alimentos nutritivos es importante para nosotros - y si todos trabajamos juntos, podemos ayudar a poner fin al hambre en el área tri-estatal."

Para más información sobre la campaña de recogida de alimentos y voluntariado Feeding Our Families / Alimentando a Nuestras Familias del 9 de septiembre, visite Telemundo47.com, NBCNewYork.com, StopandShop.com o cualquier banco de alimentos u organización de rescate de alimentos participante.

Para obtener más información sobre la recolección de Alimentando a Nuestras Familias por favor visite telemundo47.com/alimentar o NBCNewYork.com/fooddrive.