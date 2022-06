Hombre roba y viola a mujer tras emboscarla a punta de cuchillo frente a su casa en El Bronx: NYPD

NUEVA YORK - Las autoridades buscan a un hombre que, según la policía, esperó a una mujer en las afueras de su casa, la amenazó con un cuchillo y la arrastró a un parque local de El Bronx donde la violó el martes, a plena luz del día.

Oficiales de Nueva York continúan investigando el ataque y fueron vistos en el parque el miércoles en busca de detalles y testigos en este momento.

Descarga aquí nuestra aplicación para iOS o Android y recibe todas las alertas sobre noticias de Última Hora y El Tiempo.

Los vecinos de la sección Mott Haven se sorprendieron al escuchar que una mujer fue violada y robada dentro de St. Mary's Park alrededor de las 8:30 a. m. del martes.

El video de vigilancia muestra a un hombre arrodillado frente a la entrada de una casa no muy lejos de la entrada al parque. Los investigadores dicen que estaba esperando a la víctima de 38 años que salía de su residencia. Fue entonces cuando el sospechoso supuestamente mostró un cuchillo y exigió a la víctima que lo siguiera al parque, donde supuestamente la violó.

Los residentes en el área ahora están preocupados por su seguridad luego del impactante crimen.

Destiny Gastón, residente de Mott Haven, dice que ahora teme por su seguridad.

"Doy gracias a Dios que no me ha pasado a mí, pero mi corazón está con la mujer que realmente tiene que pasar por esto", le dice Gastón a NBC 4 New York.

La policía dice que el sospechoso también tomó una tarjeta de débito de la mujer y abandonó el área en dirección a East 141st Street, donde aparentemente hizo un cargo no autorizado de $ 3 en una tienda de delicatessen cercana.

El hombre sigue suelto, un punto de preocupación para los vecinos.

La mujer de 38 años que fue atacada recibió tratamiento médico en un hospital y ahora se está recuperando de la agresión.