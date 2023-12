Película de Beyoncé domina la taquilla en EEUU tras recaudar 21 millones de dólares

Este fin de semana, después del feriado de Acción de Gracias, suele ser lento, pero “Renaissance” contradijo la tendencia.

Sin contar la inflación, es la primera vez que una película recauda más de 20 millones de dólares en un estreno en este fin de semana (la última fue “The Last Samurai”).

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí.

Beyoncé escribió, dirigió y produjo “Renaissance”, que retrata su gira para promocionar su disco ganador del Grammy. Debutó en 2,539 cines en Estados Unidos y Canadá y en 94 territorios internacionales, donde recaudó 6.4 millones de dólares en 2,621 cines.

Si bien “Renaissance” no llegó ni cerca de los 92.8 millones de dólares recaudados en su estreno por “Taylor Swift: The Eras Tour”, sigue siendo un estreno bastante bueno para una película de concierto. Nadie esperaba que “Renaissance” iguale a “The Eras Tour”, que pronto concluirá su estadía en los cines tras recaudar más de 250 millones globalmente. Antes de Swift, los estrenos de películas de conciertos más grandes – los de Miley Cyrus y Justin Bieber para sus filmes de 2008 y de 2011) -- no habían superado los 32 millones de dólares.

La gira de Beyoncé recaudó más de 500 millones de dólares y atrajo a más de 2.7 millones de espectadores. Se calcula que la gira “Eras Tour” de Swift recaudará unos 1,400 millones.

Tanto Beyoncé como Swift escogieron a AMC Theatres como distribuidora, en vez de un estudio tradicional. Ambas superestrellas se han apoyado mutuamente, al hacer comparecencias llamativas en la premier de la otra.

Ambas habían difundido filmes por Netflix (“Miss Americana” y “Homecoming”) y se ha reportado que ambas reciben aproximadamente un 50% de la taquilla.